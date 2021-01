BCE: Tăng mạnh trước đấu giá, vợ Chủ tịch muốn bán hết cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến công đông nội bộ Phạm Thị Lan Thảo.



Theo đó, bà Phạm Thị Lan Thảo, vợ ông Quảng Văn Viết Cương, Chủ tịch HĐQT BCE vừa đăng ký bán hết 84.100 cổ phiếu BCE, chiếm 0,28% từ ngày 05/01 đến ngày 04/02/2021.

Trước đó, BCE thông báo đấu giá công khai ra công chúng với số lượng là 5 triệu cổ phiếu vào ngày 21/1 tới với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích của việc chào bán là để tăng vốn điều lệ. Tổng số vốn huy động được trong đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư – kinh doanh đã được ký kết.



Cụ thể, công ty sẽ thanh toán tiền thi công xây dựng trong Hợp đồng với CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước về việc hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại – công nhân tại Khu tái định cư – dân cư Ấp 4 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước số tiền 30 tỷ đồng; số tiền 20 tỷ đồng còn lại công ty dành để thanh toán tiền thi công trong hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp trong dự án "Xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1 phần Khu dân cư 5F, Ấp 5 xã Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương.

Nhờ thông tin đấu giá mà giá cổ phiếu tăng mạnh từ mức 7.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 2/11) thì tới ngày 31/12/2020 giá cổ phiếu BCE tăng tới 73% lên 13.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 3, doanh thu thuần quý 3/2020 của BCR giảm 30% so với cùng kỳ còn 126,4 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 23,38% so với cùng kỳ, xuống 9,7 tỷ đồng. BCE cho biết, doanh thu quý 3/2020 giảm là do doanh thu quý 3 năm nay chủ yếu là doanh thu bất động sản, không ghi nhận doanh thu xây dựng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, BCE ghi nhận doanh thu đạt 252,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,4% và 12,8% so với cùng kỳ.

Năm 2020, BCE dự kiến duy trì mức chia cổ tức 12% bằng tiền mặt và kế hoạch kinh doanh với doanh thu đặt mục tiêu đạt 348 tỷ đồng, giảm mạnh 45%; lợi nhuận sau thuế tương ứng 34,5 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 45,2% kế hoạch lợi nhuận năm.