Bình Dương họp bàn tìm giải pháp “hồi sức” cho doanh nghiệp

Sáng 22-3, gần 100 doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và ngân hàng đã tham gia Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 do UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tổ chức.

​​Tại sự kiện, đại diện Hiệp hội Da giày tỉnh Bình Dương cho biết, các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng vì phải có tài sản thế chấp, trong khi đó doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động phải đi thuê nhà xưởng thì không thể có tài sản thế chấp, chỉ có hình thức tín chấp mới có thể giải quyết được nguồn vốn cho họ.

Nhưng, để vay được tín chấp là một vấn đề nan giải. Vị đại diện Hiệp hội Da giày Bình Dương giải thích: "Giải quyết tín chấp phải có phương án kinh doanh tốt và hợp đồng kinh tế có hiệu quả cao thì ngân hàng mới có thể cho vay được. Hiện nay với tình hình kinh tế hiện tại những phương án kinh doanh tốt rất khó thực hiện để đưa doanh nghiệp đến gần với ngân hàng".

Một số doanh nghiệp khác cũng cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đã có những nỗ lực nhất định hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, các động thái kéo giảm lãi suất vẫn chưa mang lại tác động tích cực.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận khách hàng của ngân hàng vẫn còn đơn lẻ, chưa bám sát địa bàn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tăng cường thông tin đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng nhằm chia sẻ những khó khăn vướng mắc, tiếp cận tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Trước các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng về chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; chủ động phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Đặc biệt, tăng cường bám sát, tiếp cận sâu khách hàng; hướng dẫn cụ thể các chính sách tháo gỡ khó khăn, các quy định pháp luật, quy định nội bộ; giải quyết kịp thời các phản ánh, khó khăn, vướng mắc của khách hàng. Những quy định của pháp luật, quy định nội bộ ngân hàng không phù hợp sẽ đề xuất kiến nghị giải quyết kịp thời.

Các ngân hàng sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền tiếp thị, triển khai, đẩy mạnh các chính sách cho vay, gói sản phẩm cho vay, dịch vụ mới nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng nhưng vẫn phải phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 79 tổ chức tín dụng, ngân hàng. Năm 2022, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng 3,53% so với năm 2021. Tổng dư nợ đạt 286.000 tỷ đồng, tăng 12,38% so với năm 2021. Nợ xấu kiểm soát 0,73% trên tổng dư nợ.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 270.000 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm, tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt 288.000 tỷ đồng, tăng 1,05% so với đầu năm, tăng 10,34% so với năm trước.

Nguồn vốn huy động giảm, tăng trưởng tín dụng tăng thấp cho thấy thị trường tiền tệ, tín dụng ở Bình Dương diễn biến phù hợp với diễn biến của cả nước khi tình hình xung đột giữa Nga - Ucraina vẫn còn, lạm phát ở các nước vẫn còn và ở Việt Nam cơ bản kiểm soát được nhưng vẫn không được chủ quan, mặc dù thị trường tiền tệ tạm thời ổn định, thanh khoản dồi dào.

Đặc biệt, từ ngày 15/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giảm lãi suất điều hành để giảm lãi suất cho vay góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.