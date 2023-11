Blog chứng khoán: Dòng tiền sốt ruột

Phiên đánh thốc chiều nay khiến các nhà đầu tư chưa kịp mua lại hoặc còn đang đứng ngoài rơi vào trạng thái lỡ nhịp. Vẫn là các nhịp điều chỉnh intraday biên độ hẹp và cạn thanh khoản, lợi đà cho đợt kéo lên.

Đà tăng bùng nổ được kích hoạt buổi chiều khi lượng tiền vào gia tăng thấy rõ. Lực cản vẫn nhẹ nên khi bên mua nâng giá lên, thanh khoản chỉ cao khi biên độ giá rất rộng. Hàng chục cổ phiếu tăng kịch trần, hàng trăm cổ phiếu khác tăng 2-6% mới tạo nên được thanh khoản gần 20k tỷ chưa kể thỏa thuận trên 2 sàn.

Hi vọng thị trường đang phát đi thông điệp để thuyết phục dòng tiền còn đang do dự. Thanh khoản thấp do tiền không vào, tiền không vào do tâm lý còn lo sợ và chờ đợi, không nên đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố nào khác, nhất là chuyện “dọn dẹp” tài khoản rác vừa rồi. Khi thị trường tăng mạnh thì sẽ đến lúc nhà đầu tư ôm tiền chấp nhận mình sai và gia nhập trở lại. Khi hưng phấn thì margin lại “tẹt ga” và giao dịch tức khắc bùng nổ. Lúc giá giảm rất dễ mua thì không dám vào, nhưng khi được kéo chóng mặt thì sẵn sàng đua giá trần. Khác biệt đó hoàn toàn chỉ đến từ cảm giác. Đó là chưa kể vẫn những thông tin “xấu” như tỷ giá, chiến tranh… hầu như không còn được nhắc tới nữa.

Sự thay đổi trong tâm lý đang rõ nét hơn nhiều. Nếu phiên tăng ngày 2/11 tạo nghi ngờ lớn thì hôm nay sẽ có nhiều người chấp nhận thị trường đã chạm đáy. Ngay cả khi thị trường có nhịp điều chỉnh thì nguy cơ thủng đáy vừa rồi cũng rất thấp. Điều đó tất yếu dẫn đến quyết định dễ chấp nhận mua hơn trong nhịp giảm. Tín hiệu cần thấy là thanh khoản tiếp tục duy trì được mức cao hơn ngưỡng 15k tỷ.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang tích cực, nhưng cũng không cần phải cố tranh nhau làm gì. Giờ là lúc ngồi yên chờ đợi xem nhịp tăng này sẽ đi đến đâu, tùy từng mã nếu tiện thì trading giảm giá vốn. Thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các phiên tăng để loại bỏ các nhà đầu tư ngắn hạn và tạo thêm sức ép lên người cầm tiền. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là nhịp tăng ngắn hạn, sẽ kết thúc ở một thời điểm nào đó để ổn định mặt bằng giá mới trước khi đi tiếp.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó giao dịch trong buổi sáng vì mức giảm nhẹ, thanh khoản lại quá thấp, nếu có tác động trụ thì rất khó lường. VN30 đánh võng chủ đạo quanh 1089.xx buổi sáng nhưng tăng cũng không rõ và giảm cũng không rõ. Vùng mở biên độ lớn là giữa 1089.xx tới 1100.xx nên khi VN30 vượt lên trên 1089.xx là có thể Long được trong bối cảnh basis rất chặt. Tuy nhiên phiên sáng trụ quá kém.

Chỉ đến chiều mới có lực kéo từ trụ, nhất là khi VN30 lẫn F1 được đánh vượt đỉnh buổi sáng. Kiểu kéo như vậy đã xuất hiện nhiều lần rồi, hiệu ứng chủ đạo là đẩy các vị thế Short buổi sáng vào thế sai và phải cắt lỗ. Nhịp Long ngon ăn nhất là từ 1090.xx lên 1108.xx khi F1 chạy trước VN30 và VN30 được kéo qua 1100.xx rất ngọt. Đoạn còn lại khó hơn vì độ dốc của VN30 cũng như tốc độ giao dịch tăng cao, chỉ có thể Long đuổi và sẽ phải chấp nhận hạn chế biên lợi nhuận.

Basis F1 đã mở rộng chênh lệch.

F1 cuối phiên đã mở biên độ chênh lệch rộng hơn tới +4 điểm, phản ánh sự kỳ vọng tích cực vào đà tăng của cơ sở. Tuy nhiên biên độ tăng các phiên tới có thể hẹp lại, thậm chí là xuất hiện nhịp giảm. Vì vậy không nên Long/Short linh hoạt, chú ý tác động từ trụ.

VN30 chốt hôm nay tại 1129.95. Cản gần nhất ngày mai là 1130; 1139; 1147; 1157; 1165. Hỗ trợ 1120; 1113; 1108; 1100; 1095.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.