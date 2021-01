Blog chứng khoán: Kịch bản lại dang dở vì hệ thống?

Cảm giác là sau 2h thị trường xuất hiện một đợt xả lớn, nhưng hệ thống lại nghẽn.



Hôm nay thì không thể nhắm mắt mà Long được nữa, phải thận trọng. Chiến lược là Long trước Short sau. Các mốc hỗ trợ/kháng cự dự kiến trước vẫn hoạt động tốt.

Đêm qua Mỹ giảm, thị trường chao đảo đầu phiên là bình thường. Trong trường hợp giảm thì VN30 có hỗ trợ 1089.xx, 1085.xx và sâu hơn là 1080.xx. F1 phản ánh ngay và VN30 sau vài phút mở cửa tụt xuống 1086. Basis gần 14 điểm nếu là hôm qua thì không vấn đề gì vì tâm lý rất mạnh nhưng là quá rộng đối với phiên này. Vì vậy chờ đợi.

Vn30 hồi lên qua 1089.xx, qua luôn cản 1094.xx nhưng sau đó lùi lại retes mức này. Basis hơn 12 điểm, Long 1.107. Triển vọng cao là VN30 sẽ lên 1099.xx. Chỉ số thậm chí qua cả 1100 nhưng basis lại co lại. Sau đó VN30 tụt xuống không nhiều, loanh quanh dưới 1098 thì rất có triển vọng vượt 1099.xx, basis còn 8,5 điểm, Long tiếp 1106. VN30 sau đó cứ thế tịnh tiến đi lên, vượt 1099.xx rồi lại retest mức này lần nữa và lần này thành công. Vì vậy tiếp tục nắm giữ, chờ đợi VN30 đi lên 1104-1105. Giữa phiên chiều VN30 bắt đầu tiến vào vùng này, basis lại dưới 8 điểm, rất khó chịu. Cover 1114.

Lý do là basis đã co dãn khác hẳn hôm qua và vùng 1105 là cản cứng hơn các mức khác. Ngay từ đầu đã xác định chiến lược Long trước Short sau vì có cảm giác sau 2h sẽ xuất hiện đợt xả. Khi VN30 tụt xuống dưới 1105, Short 1111.9. Hệ thống bất ngờ nghẽn, VN30 luẩn quẩn không rơi được, cover 1111.

Basis F1 hẹp dần đều về cuối phiên thể hiện sự thận trọng đang tăng lên.

Thị trường cơ sở hôm nay không mạnh bằng hôm qua, tuy nhiên lúc giảm vẫn có cầu bắt đáy và cầu mua nâng giá kéo lên khá tốt sau đó. Hiện tượng phân hóa rõ ràng hơn nhiều, độ rộng gần như cân bằng do số mã giảm giá tăng lên. Mặt khác nhóm dẫn dắt là ngân hàng suy yếu hơn, chỉ còn MBB là đáng kể. Dù cổ phiếu phân hóa, dòng dẫn dắt yếu nhưng chỉ số vẫn lên tốt là nhờ kéo các trụ như VIC, VHM, VNM, GAS, đặc biệt là VHM rất ấn tượng.

Đáng chú ý nhất là hôm nay thanh khoản trong buổi sáng rất cao, riêng khớp đã gần 11k tỷ. Nếu hệ thống bình thường thì hôm nay thì chỉ cần giao dịch tương đương chiều qua thôi, tổng khớp cũng sẽ đâu đó 19k tỷ. Đây là mức giao dịch cao đáng để thận trọng. Với hiện tượng kéo các trụ cũ lên thay thế dòng ngân hàng và độ rộng kém đi đáng kể thì cảm giác cuối phiên sẽ có một đợt xả. Bất ngờ là hệ thống lại nghẽn.

Hiện tượng nghẽn lặp lại là điều không lường trước được vì hôm qua hệ thống rất ngon. Tính về đầu lệnh thì hôm nay khoảng 586,6k chỉ cao hơn vài chục ngàn so với hôm qua mà còn thấp hơn thời điểm bắt đầu đứng hình cách đây hơn tuần (đều trên 600k lệnh). Trung bình lệnh bán cũng quá cao so với mua. Nếu xuất hiện một đợt xả thì cũng không phải là bất ngờ.

Vấn đề bây giờ là nếu hệ thống lại bị nghẽn ở cấp độ giao dịch hiện tại thì tình hình sẽ không thể thay đổi được. Cách duy nhất là nâng cấp hệ thống và tính bằng năm. Giao dịch như vậy sẽ rất khó chịu và phương thức cảm nhận, đánh giá thị trường sẽ rất khó khăn vì thiếu chính xác của cung cầu.

Thị trường phái sinh vận động khác nhiều so với hôm qua, cảm giác thận trọng thấy rõ. Không còn những cú xuất phát sớm chấp nhận basis 16-17 điểm nữa mà càng về cuối basis càng co lại. F1 chốt hôm nay basis chỉ còn 6,7 điểm, thấp nhất kể từ khi đảo kỳ hạn, trong khi khối lượng giao dịch hôm nay tăng 30% so với hôm qua.

Vn30 đóng cửa hôm nay tại 1104,3, ngay trong vùng 1004-1106, cản kế tiếp là 1109; 1112-1113. Hỗ trợ 1099; 1095; 1089; 1085. Chiến lược vẫn là Long trước Short sau.

