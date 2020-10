Blog chứng khoán: Kỳ vọng với cơ sở bắt đầu giảm

Nhịp hồi khá tốt đã xuất hiện nhưng nhanh chóng bị dập tắt và nếu không có nhóm trụ được đỡ ổn định thì mức giảm đã lớn hơn nhiều. Tuy vậy cổ phiếu thì thiệt hại đáng kể.



Thị trường phái sinh đã thể hiện mức độ kỳ vọng rất cao trong buổi sáng khi chấp nhận chênh lệch lớn tới trên 10 điểm đầu ngày. Thậm chí ngay cả khi VN30 lao dốc rõ ràng thì giá F1 vẫn không hề chịu chiết khấu dù cũng không hề có nước ngoài Long nâng đỡ.

Cặp hỗ trợ 915-916.xx và kháng cự 925.xx đã có phản ứng tốt trong phiên. Hôm qua dự kiến thị trường sẽ có hồi trong ngày hôm nay và F1 nếu co basis trong trương hợp VN30 xuống 915-916 sẽ Long nhưng điều đó không xảy ra, basis đầu phiên đã rộng hơn 10 điểm.

Cơ hội xuất hiện đầu giờ chiều, khi VN30 tiến vào 925.xx đồng thời F1 retest đỉnh 932 buổi sáng. Basis khoảng 5 điểm là tốt cho Short. Mức basis này đã hẹp hơn nhiều so với đầu phiên sáng nghĩa là F1 đang tự điều chỉnh bằng basis trong chiều tăng của VN30. Vì vậy kịch bản xấu khả dĩ là VN30 vượt kháng cự 925.xx và F1 vượt 932. Nếu VN30 không vượt được 925 thì chắc chắn F1 không qua 932 vì basis đã co lại kể cả khi VN30 tăng lên từ 920.

Short 931 với stoploss 932.5 hoặc VN30 vượt 926, target cơ bản là 924, điểm thấp nhất của F1 trong buổi sáng.

Lúc VN30 giảm chạm hỗ trợ 916.xx có thể Long được nhưng basis gần 8 điểm là quá rộng. Mức basis như vậy thì kể cả khi Vn30 hồi lên, F1 cũng sẽ tự điều chỉnh bằng co basis, nghĩa là biên độ tăng không còn bao nhiêu, vì vậy bỏ qua nhịp hồi này.

Cơ hội thứ hai là khi F1 chạy trước lên 928 với basis hơn 7 điểm. Vào lệnh Short 927.8. Kịch bản xấu nhất là sau khi phản ứng hồi ở hỗ trợ 916 thì VN30 có thể tăng trở lại 925 và F1 có thể quay lại 932 một lần nữa. Lợi thế là basis hơn 7 điểm có thể tự co lại khi VN30 tăng, do đó stoploss sẽ là 930 và điểm Short lại là 932. Thị trường rất tốt là basis đã co lại rất nhanh trong chiều giảm của VN30 xuống 915.xx. Cover 918 vì có khả năng VN30 sẽ dừng ở 915.

Thị trường phái sinh về cuối phiên bắt đầu hạ kỳ vọng xuống đáng kể và bên Long đóng vị thế nhưng vẫn hơn 4,5 điểm. Kỳ vọng có thể đến từ khả năng duy trì giá còn tốt ở vài mã dẫn dắt là VIC, HPG, CTG. MSN cũng rất thú vị khi vẫn còn được đỡ mạnh đợt ATC. Phái sinh chịu ảnh hưởng của chỉ số là chính và VN30 đã dừng ở 915. Lúc này chỉ số hoàn toàn nhờ các trụ đỡ, vì vậy phải căn cứ vào diễn biến của các trụ trong ngày mai như thế nào.

VN30 va chạm rõ ràng trong khoảng 915-925 hôm nay và basis dương là lợi thế cho Short.

Đối với cổ phiếu nói chung, thiệt hại đang lớn hơn nhiều những gì chỉ số thể hiện. Xác suất lợi nhuận T5 đến T7 là rất thấp vì đa số cổ phiếu giảm nhiều hơn chỉ số. Vì vậy có khả năng lực cắt lỗ vẫn sẽ lớn đối với cổ phiếu.

Điều tích cực là thanh khoản vẫn đang duy trì rất lớn. Hôm nay khớp lệnh 8,3k tỷ tức là chịu đựng được hơn 25,5k tỷ trong 1 vòng T3 gần nhất. Nếu lượng tiền này hấp thụ được cổ phiếu thì sẽ ổn và có cơ hội phục hồi tiếp. Tuy nhiên lúc này thị trường cũng đã có một đỉnh ngắn hạn, chỉ là chưa biết đó thật sự là đỉnh của sóng tăng hiện tại, hay vẫn có thể lên cao hơn nữa. Cổ phiếu cũng vậy, đa số đỉnh là quá rõ, chỉ có thị trường phái sinh là phải dè chừng chỉ số được kéo lên bằng trụ mà thôi.

Chốt lại, khả năng thị trường tiếp tục giảm đầu phiên ngày mai, nếu basis chiết khấu thì có thể Long, hoặc trong trường hợp VN30 tăng qua 917 ngay đầu phiên. Nếu thị trường quốc tế giảm mạnh ảnh hưởng thì nên đợi VN30 giảm sâu. Hỗ trợ cứng của VN30 trong khoảng 888-895. Ngược lại nếu tăng bằng kéo trụ và Vol thấp, cản vẫn trong khoảng 925, 930-931.