Blog chứng khoán: Lật mặt quá nhanh!

Cơn lũ bán tháo hôm nay đánh thủng nền của một loạt cổ phiếu, đẩy hàng tỷ cổ phiếu trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4 vào thế kẹt. Một phiên mở biên độ dữ dội khiến người cầm tiền lẫn cầm cổ “dựng tóc gáy”. Tìm lý do không quan trọng, điều cần là kịch bản hành động.

Cơ hội “chia ván mới” đang mở ra với những người cầm tiền. Sự kiên nhẫn đang được đền đáp và thị trường đang thực sự trong nhịp điều chỉnh cho cả sóng tăng lớn kéo dài từ đầu tháng 11/2023. Tốc độ giảm nhanh như vậy không xấu, vì nó sẽ sớm thúc đẩy hoạt động chuyển giao kỳ vọng lên đỉnh điểm. Điều chỉnh mạnh thì sớm xong, còn hơn là cò cưa kéo dài.

Dòng tiền sẽ sớm quan tâm trở lại vì nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh rất mạnh. Thống kê nhanh với rổ VNAllshares sàn HSX thì 45% số mã đã điều chỉnh quá 10% kể từ đỉnh cao nhất trong vòng 20 phiên trở lại đây. Nói đơn giản thì rất nhiều cổ phiếu đang chạm đến ngưỡng cắt lỗ phổ thông. Hôm nay thanh khoản đã tăng lên 33,9k tỷ 2 sàn chưa kể thỏa thuận. Rõ ràng là thanh khoản giảm tuần trước không phải do bán cạn kiệt gì cả, chỉ là cái bẫy tăng trong nhịp điều chỉnh mà thôi.

Áp lực giải phóng đòn bẩy sẽ tiếp tục gây sức ép và người cầm tiền hiểu rõ điều đó. Vì vậy trong các phiên tới sẽ tiếp tục có cầu bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên khi thị trường đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý thì sẽ tìm đến các mức thấp hơn và chiến lược mua sẽ không vội vã. Trước sau gì lượng cổ mắc kẹt cũng sẽ được chuyển giao xong, nhưng bên mua sẽ đàm phán giá rất “gắt”.

Tỷ giá đang tăng phi mã, đến tầm 4h chiều nay đã lên 25.300 VND/USD theo giá bán ra của Vietcombank trong khi lúc thị trường vừa mở cửa tỷ giá mới là 25.210 VND/USD. Vốn ngoại bán ra ròng cực mạnh hơn 1,2k tỷ hôm nay. Tuy nhiên các thông tin này không mới, đã được đề cập và phân tích suốt tuần qua. Câu chuyện tên lửa Trung Đông cũng vậy, người cầm cổ vui mừng vì hai bên suốt dịp cuối tuần chỉ lời qua tiếng lại chứ không “bắn nhau” nữa. Vậy thị trường “sập” vì cái gì? Đó sẽ là câu hỏi lớn để mất ngủ.

Không biết bao nhiêu lần thị trường sập kiểu này, lý do thì chắc chắn sẽ tìm thấy. Nhưng quan trọng không phải là lý do, mà là hành động thế nào. Tốc độ giảm như hôm nay chắc chắn sẽ ép lượng đòn bẩy phải xuất hiện – cũng cần nhớ là thị trường đi ngang ru ngủ kéo dài tạo cảm giác an toàn khá lâu. Chỉ số cũng điều chỉnh chậm hơn cổ phiếu khá nhiều. Đây là đoạn bắt đầu giăng lưới được và mua từng phần. Quá trình chuyển giao cổ phiếu này đơn giản chỉ là xây dựng lại danh mục đã bán, nên ai cũng sẽ có phần, không cần tranh cướp làm gì. Chỉ 2 phiên nữa hợp đồng F1 cũng sẽ đáo hạn, xác suất giảm tiếp cho kỳ hạn này là cao.

Phái sinh hôm nay dĩ nhiên là bữa tiệc cho Short. Biên độ rộng kinh hoàng, dù không ăn được trọn vẹn thì cũng vẫn là cơ hội hiếm có. Thanh khoản thị trường này tăng lên mức cao kỷ lục 20 phiên.

Diễn biến VN30 và F1.

Sau một phiên rơi cơ này thì thị trường thường hồi lại. Đó là cơ hội cắt lỗ cho người cầm cổ. Cầu khả năng cao sẽ chọn vùng giá thấp và tiếp tục chờ đợi. Nếu thanh khoản tiếp tục gia tăng đột biến và mức giảm giá rộng thì đó là cơ hội tốt để mua dần cổ phiếu. Chiến lược với phái sinh là Long/Short linh hoạt, chú ý basis.

VN30 chốt hôm nay tại 1227.9 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 1236; 1245; 1250; 1258; 1262. Hỗ trợ 1226; 1219; 1210; 1202; 1197; 1188.

