Blog chứng khoán: Rung lắc khá nhẹ, hàng chốt ít

Áp lực bán ngắn hạn xuất hiện hôm nay không tạo sức ép quá lớn, dù độ rộng phiên sáng cho thấy đà giảm giá khá rõ ở cổ phiếu. Cầu bắt đáy xuất hiện buổi chiều kết hợp với dòng tiền ngoại đẩy blue-chips lên mạnh giúp VNI tiếp tục hành trình kiểm định lại đỉnh cao gần nhất.

Yếu tố quan trọng phiên này là độ rộng, khi blue-chips đẩy điểm số, khả năng phục hồi lan tỏa rộng rãi. Thanh khoản giảm buổi sáng trong tình huống như vậy thể hiện lực bán yếu.

Nhìn vào biên độ tăng cuối ngày thì HSX cũng mới chỉ có hơn trăm mã tăng hơn 1% so với tham chiếu. Điều này tiếp tục xác nhận cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể là rất khác nhau, dù tổng thể độ rộng tốt, nhưng nhiều mã vẫn chỉ là dao động luẩn quẩn trong một biên độ hẹp thay vì có nhịp tăng rõ ràng.

Vốn ngoại là yếu tố trợ lực khá tích cực, khi vẫn duy trì được dòng tiền mới vào và giải ngân buổi chiều ấn tượng. Các blue-chips là điểm đến chính của dòng tiền này, từ đó hỗ trợ điểm số. Thời điểm cuối năm tuy có vài ngày vốn ETF ghi nhận chững lại hoặc rút nhẹ, nhưng tổng thể vẫn là vào ròng. Tuần cuối tháng 12 khoảng +1.331 tỷ trong đó vốn từ Đài Loan (quỹ Fubon) chiếm phần lớn. Tháng 11,12 năm ngoái dòng vốn này tạo đáy cho thị trường và tiếp tục duy trì mua thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên với nguồn lực lớn thì khả năng duy trì mua quanh vùng rủi ro nhất, thời điểm khủng hoảng là lợi thế của các tay chơi lớn.

Phiên giao dịch hôm nay dòng tiền đón lõng nhịp lùi giá cũng khá tốt. Thống kê ở HSX thì chỉ 36% số cổ phiếu phát sinh giao dịch phiên này có mức giảm intraday tối đa trên 2% và hơn một nửa trong số này (61%) quay đầu phục hồi được từ 2% trở lên. Tuy nhiên số có được đà tăng vượt tham chiếu thì hơi ít (28%) và số đạt thanh khoản lớn còn hiếm hơn như IDI, KSB, HSG, LCG, DIG, PDR, VRE. Nói đơn giản thì phần lớn chiến lược mua hôm nay là căng giá đỏ và hạn chế đuổi lên quá cao. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến thanh khoản thấp bất chấp diễn biến giá thì tích cực.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang cho cơ hội đầu cơ ngắn hạn. Cần xác định rõ là đầu cơ, sẽ có những mã mạnh hơn và an toàn hơn số lớn còn lại. Việc chỉ số được nâng đỡ điểm là điều kiện tốt để cổ phiếu cụ thể đạt biên độ tăng mạnh hơn. Nên quan tâm đến cung cầu từng mã, khả năng hấp thụ hàng ngắn hạn cũng như độ chắc tay của người cầm cổ qua các nhịp rung lắc. Nên đặt mục tiêu vừa phải, trailing stop rõ ràng và thoát từng phần, không nên nuối tiếc đoạn thừa hay tính kế phục thù ở cổ phiếu khác mà dễ chọn sai.

Thị trường phái sinh hôm nay Long/Short đều được, nhưng Short ít có cơ hội hơn do basis chiết khấu quá rộng. VN30 buổi sáng có 2 nhịp test 1058.xx, F1 va chạm 1051.xx nhưng nếu Short phải chấp nhận basis chiết khấu gần 7 điểm. Nhịp Long buổi chiều an toàn hơn khi các trụ có lực đỡ rất rõ. Trong 20 phút đầu giờ chiều F1 được “tích” khoảng 16k hợp đồng và đẩy basis co lại dưới mức trung bình, trước khi có nhịp kéo mạnh ở các trụ. Sau 2h lại có kịch bản kéo cực nhanh VN30, thậm chí lên sát 1067.xx nhưng đó lại là cái bẫy như từng diễn ra.

Thị trường cơ sở hiện đang có cơ hội tăng nhiều hơn giảm, nếu không muốn mua cổ phiếu thì có thể Long dài với phái sinh vì dù trồi sụt trong ngày thì tổng thể vài phiên (là rất dài với phái sinh rồi) vẫn là tăng. Tuy nhiên nên ưu tiên trading ngắn trong ngày hơn, vì các trụ có thể hoạt động thất thường trong những ngày tới để kiềm hãm chỉ số, tạo dư địa cho cổ phiếu cụ thể tăng. Chiến lược là Long/Short linh hoạt theo basis.

VN30 chốt hôm nay tại 1061.9. Cản gần nhất ngày mai là 1067; 1072; 1081; 1089; 1095. Hỗ trợ 1058; 1051; 1042; 1035; 1028.

Basis của F1 vẫn rất rộng, nhưng tạo điều kiện xuất hiện những nhịp diệt Short.

