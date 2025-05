Bộ Công an: Đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Có 27 bị can bị đề nghị về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Khắc Mẫn – Phó Tổng giám đốc; Trần Anh Quang – Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An…

Các bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN 5 GÓI THẦU

Các sai phạm xảy ra tại các dự án, gói thầu, vụ việc tại 4 địa phương gồm Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội.

Tập đoàn Thuận An được thành lập năm 2004 với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Hưng nắm giữ 85,3% vốn. Ngoài ra, ông Hưng còn thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thuận An để phục vụ hoạt động thi công, xây lắp các dự án xây dựng.

Tại Bắc Giang, cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm vi phạm đấu thầu của 10 bị can; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi liên quan đến gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt.

Tại Tuyên Quang, sai phạm xảy ra tại gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tại Quảng Ninh, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm đấu thầu xảy ra tại gói thầu số 13, dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều.

Tại Hà Nội, các sai phạm đấu thầu xảy ra tại gói thầu số 2, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Tại Bộ Giao thông Vận tải, các sai phạm thầu xảy ra tại gói thầu số XD01,XD02, dự án quốc lộ 14E (Quảng Nam).

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Ban Quản lý dự án nghiên cứu phương án, đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Đồng Việt.

Theo quyết định phân bổ vốn cho dự án của UBND tỉnh Bắc Giang, tại gói thầu số 07, Ban Quản lý dự án đã giải ngân hơn 830 tỷ đồng cho 3 nhà thầu chính, trong đó Tập đoàn Thuận An là hơn 424 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An dùng mối quan hệ để tác động ông Nguyễn Văn Thạo – giám đốc Ban Quản lý dự án tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu.

Từ đó, ông Thạo đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự thảo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán cho Tập đoàn Thuận An và liên danh nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung.

TRÍCH 3% GIÁ TRỊ GÓI THẦU ĐỂ NỘP PHÍ CƠ CHẾ

Sau khi nghiên cứu và thống nhất trong các buổi họp, theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Hòa – phó Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Khắc Mẫn – phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An và Ban Quản lý dự án Bắc Giang đã đồng ý, chỉ đạo đơn vị tư vấn và chấm thầu điều chỉnh, bổ sung, mở rộng yêu cầu phần tiêu chí về năng lực trong hồ sơ mời thầu. Điều này nhằm hạn chế các nhà thầu khác tham dự.

Quá trình làm hồ sơ mời thầu, do Tập đoàn Thuận An không đủ hồ sơ năng lực thi công cầu dây văng nên ông Hưng và ông Mẫn đã lập khống hợp đồng thầu phụ và xác nhận thi công cầu dây văng.

Sau khi trúng thầu, ông Hưng và ông Thạo thỏa thuận, thống nhất Tập đoàn Thuận An thay mặt liên danh nộp tiền “cơ chế” cho Ban Quản lý dự án Bắc Giang tương đương 3% giá trị gói thầu trước thuế.

Kết luận điều tra thể hiện, do không đủ năng lực đấu thầu thi công cầu Đồng Việt, tháng 1/2022, ông Hưng đã mời 3 doanh nghiệp khác tham gia liên danh.

Các bên thống nhất phân chia cho Tập đoàn Thuận An thi công phần cầu, lắp đặt cáp, dây văng, phụ kiện, hệ thống chiếu sáng chiếm tỷ lệ 47% giá trị gói thầu.

Để có tiền chi cho gói thầu, ông Hưng yêu cầu đối tác phải nộp tiền phí ngoài hợp đồng là 7%, 16% và 30%. Cơ quan điều tra xác định, ông Hưng đã thu tổng cộng hơn 92 tỷ đồng tiền phí ngoài hợp đồng của các nhà thầu.

Ngoài ra, quá trình thi công, ông Hưng còn gửi giá, thu hơn 4,8 tỷ đồng tiền chênh lệch giá vật liệu đầu vào.

Kết luận cũng nêu rõ, sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và thu tiền ngoài hợp đồng, ông Hưng chỉ đạo Trần Anh Quang - Tổng giám đốc, Nguyễn Khắc Mẫn – phó tổn giám đốc và các lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Thuận An cùng liên danh đưa cho ông Thạo 11 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Hưng đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng. Bản thân ông Hưng hưởng lợi hơn 92 tỷ đồng.