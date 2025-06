Bộ Công an làm rõ, xử lý nghiêm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025 vào chiều 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của tình hình an toàn thực phẩm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg, ngày 15/5/2025, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/5/2025, thời gian tổ chức thực hiện trong 03 tháng; cử thành phần tham gia các Đoàn kiểm tra của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu Quốc hội, Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; kiến nghị tăng mức phạt đối với một số vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, thông qua nhằm tăng cường sức răn đe đối với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chỉ rõ, loại tội phạm này có diễn biến rất phức tạp, có vụ quy mô lớn, diễn ra kéo dài với nhiều thủ đoạn tinh vi, triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

Các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán rất đa dạng, đáng báo động là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm..., ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế của Nhân dân; ảnh hưởng đến nguồn lao động tương lai của đất nước.

Bên cạnh đó, loại tội phạm này thường lợi dụng các hoạt động quảng cáo sai sự thật thông qua các đơn vị quảng cáo, người nổi tiếng, người có uy tín để tiêu thụ sản phẩm.

Nghiêm trọng hơn,trong một số vụ việc còn có được sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước, dẫn đến hành vi vi phạm khó bị phát hiện.

Về kết quả đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, phát hiện, khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả tại 24 địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã làm rõ, xử lý nghiêm đối với hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ của các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này; phát hiện, xử lý nghiêm đối với một số đối tượng có các hành vi liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng của sản phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc sẽ rà soát, tập trung nhận diện, đấu tranh quyết liệt với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với tinh thần làm thật sâu, thật kỹ, liên tục, thường xuyên.

Đồng thời làm rõ vấn đề “tiêu cực”, “bảo kê” của cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước, xác định trách nhiệm của các đơn vị quảng cáo, các tiktoker, người có uy tín trong việc quảng cáo sai sự thật để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh.

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý triệt để các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị khắc phục các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị cần tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đấu tranh với gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ; khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác về hàng giả, hàng kém chất lượng với những quảng cáo “đa năng”, “giá rẻ”, “thần dược”, kịp thời báo ngay với cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý khi phát hiện các dấu hiệu loại tội phạm này.