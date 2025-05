TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hàng giả, đẩy lùi tình trạng buôn lậu

Chiều 28/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết TPHCM vừa ra kế hoạch tập trung đấu tranh, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đợt cao điểm diễn ra từ 15/5 đến 14/6, lực lượng chức năng của TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra tại các tuyến giao thông trọng điểm, cảng hàng không, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và các nền tảng thương mại điện tử. Những hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ (thuốc, thực phẩm chức năng, sữa, dược phẩm…) sẽ bị xử lý nghiêm.

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh tăng cường xử lý các vụ vi phạm có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự; đồng thời, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương), Chi cục Thuế, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, UBND các quận/huyện và UBND TP. Thủ Đức...

Ngoài ra, Thành phố cũng kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu báo cáo nhanh vụ việc nghiêm trọng trong vòng 24 giờ, báo cáo tuần vào trước 14 giờ thứ sáu hàng tuần và báo cáo tổng kết đợt cao điểm trước 10 giờ ngày 14/6.

Báo cáo gửi về Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh qua email bcd389@tphcm.gov.vn; gửi văn bản về địa chỉ: 242 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 262.000 sản phẩm thuốc tân dược vi phạm, trị giá hơn 15,4 tỷ đồng, đồng thời xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng và 4 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Cụ thể, lĩnh vực thực phẩm chức năng, sau 38 vụ phát hiện sai phạm, nhà chức trách đã tạm giữ hơn 18.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 835 triệu đồng và xử phạt hơn 786 triệu đồng. Các con số này tăng so với các năm trước. Ngoài ra, lực lượng chức năng phối hợp cùng công an kiểm tra 4 vụ liên quan thuốc, thu giữ hơn 35.000 hộp, trị giá gần 15 tỷ đồng.

Trước đó ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 72/CĐ-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương tiếp tục phát động, tăng cường chỉ đạo các lực lượng, đơn vị chức năng đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục đẩy mạnh đợt tấn công cao điểm sôi động, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 5/2025; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý ngay một số hạn chế, bất cập của Luật An toàn thực phẩm theo kiến nghị của các bộ, ngành, nhất là kiến nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1977/BCA-C01 ngày 13/5/2025, hoàn thành trước ngày 5/6/2025, bảo đảm trình Quốc hội trong tháng 6/2025.