Bộ Y tế ra công văn khẩn yêu cầu xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu rởm

Từ đầu năm đến nay, theo báo cáo của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai), khoa hồi sức cấp cứu của các bệnh viện đa khoa tại một số tỉnh, thành phố đã cấp cứu nhiều trường hợp có liên quan đến việc sử dụng rượu không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có hàm lượng methanol cao, đặc biệt đã ghi nhận có ca tử vong.

Trước thực trạng này, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, TP. Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp việc tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, đặc biệt với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu; cấp cứu, điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe bệnh nhân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban quản lý an toàn thực phẩm các địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, gây nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Song song với đó, tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu; tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

Đối với Sở Y tế Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đơn vị này chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp việc phối hợp với cơ quan chức năng ngành công thương trên địa bàn truy xuất tận cùng nguồn gốc sản phẩm rượu gây ngộ độc trong vụ việc, xác định rõ nguyên nhân, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Bộ Y tế cũng đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), theo trách nhiệm được phân công tại Luật an toàn thực phẩm, chỉ đạo tăng cường quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng ngành y tế trong việc truy tìm, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu gây ngộ độc trên địa bàn được phân cấp quản lý.

Theo đại diện Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, hiện đang tồn tại thực trạng các sản phẩm cồn sát trùng rởm chứa Methanol hoặc các chai hóa chất lau chùi hoặc làm nhiên liệu nhưng lại được đóng chai và bán nhập nhèm gây nhầm lẫn với cồn sát trùng, thực sự còn nguy hiểm rất lớn cho toàn dân và cả hệ thống y tế.

Về nhận diện, Methanol rất giống với rượu Ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh ngộ độc cồn công nghiệp methanol, người dân hãy lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo, rõ ràng. Người dân cũng nên hạn chế tối đa việc uống rượu để đảm bảo an toàn sức khỏe.