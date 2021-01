BOT Cầu Thái Hà mới phân phối được 72% cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (mã BOT-HNX) vừa thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, BOT Cầu Thái Hà dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 150 tỷ đồng để trả nợ các khoản vay.

Trong đó BOT Cầu Thái Hà dự kiến trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam hơn 56,13 tỷ đồng và trả nợ vay tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát số tiền gần 93,87 tỷ đồng.

Kết quả, BOT Cầu Thái Hà mới phân phối được 10.746.800 cổ phiếu, đạt gần 72% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Tổng số tiền huy động được hơn 107 tỷ đồng. Sau phát hành công ty tăng vốn điều lệ từ 485 tỷ đồng lên gần 592,5 tỷ đồng.

Được biết, BOT Cầu Thái Hà là doanh nghiệp được thành lập do liên doanh góp vốn từ 3 nhà đầu tư là Công ty TNHH Tiến Đại Phát – Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân – Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Bình Minh để đầu tư xây dựng dự án công trình cầu vượt Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà có tổng chiều dài tuyến chính 2.846,45m (trong đó phần cầu dài 2.159,1m; phần đường dẫn dài 687,35m – Phía Hà Nam 316m,49m, phía Thái Bình 370,86m) có tổng mức đầu tư 1.709,155 tỷ đồng; Dự án khởi công ngày 17/10/2014 và hoàn thành vượt tiến độ vào tháng 10/2016. Thời gian thu phí theo hợp đồng ký với Bộ Giao thông vận tải là 19 năm 2 tháng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2020, công ty báo lỗ hơn 24 tỷ - cùng kỳ lỗ 42,3 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm lỗ 70 tỷ - cùng kỳ lỗ hơn 128 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, nợ phải trả của là 1.157 tỷ đồng - tăng 70 tỷ so với hồi đầu năm - trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 134 tỷ đồng - tăng 87 tỷ đồng so với đầu năm và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn là 977 tỷ đồng - giảm 55 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 168 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BOT đã có nhịp biến động mạnh khi tăng từ vùng giá 52.600 đồng/cổ phiếu lên tới 63.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 11/1) rồi lại đột ngột giảm về mức 53.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay.