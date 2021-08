Các nhà phân tích đánh giá cao kết quả kinh doanh quý 2 của VIB

Cuộc trao đổi trực tuyến được diễn ra khi kết thúc kỳ kinh doanh nửa năm đầu 2021, thu hút hơn 180 đại diện từ các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các nhà phân tích độc lập và đại diện báo chí.



Nội dung trao đổi xoay quanh 3 chủ đề chính: (1) Kết quả kinh doanh khả quan của VIB trong nửa đầu 2021, do ông Hoàng Linh - Giám đốc Tài Chính chia sẻ; (2) Các chiến lược kinh doanh quan trọng đưa VIB trở thành ngân hàng top đầu về bán lẻ ở Việt Nam, do bà Trần Thu Hương - Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ trao đổi, và (3) Ngân hàng số với tư cách là tương lai của ngành bán lẻ, do ông Trần Nhất Minh - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công nghệ thông tin chia sẻ.

TIẾP TỤC MỞ RỘNG BIÊN LỢI NHUẬN SONG SONG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, VIB đã thực hiện nhiều đợt giảm lãi suất cho vay cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng chịu ảnh hưởng. Song song đó, VIB đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chỉ số biên lãi ròng (NIM) thông qua việc đẩy mạnh phát triển mảng bán lẻ và tối ưu hóa chi phí huy động vốn.

Báo cáo của VIB chỉ ra xu hướng NIM trong 6 quý gần đây ngày càng được cải thiện mạnh mẽ nhờ việc giảm chi phí huy động vốn (COF). Tỷ lệ COF của VIB đã giảm từ 5,4% vào quý 1/2020 xuống còn 3,8% vào quý 2/2021. NIM tăng từ 3,9% vào quý 1/2020 lên 4,6% vào Quý 2 2021. Lý giải điều này, ông Hoàng Linh cho biết, VIB đã chủ động tối ưu hóa chi phí huy động vốn thông qua việc đẩy mạnh tăng trưởng nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đồng thời, tăng cường huy động nguồn vốn giá rẻ trên thị trường quốc tế.

Mới đây nhất, VIB vừa hoàn tất ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 260 triệu USD trong 3 năm với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và một số định chế tài chính quốc tế. Ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch số hóa toàn bộ sản phẩm CASA và Tiền gửi để tăng trưởng vững mạnh hơn nữa nguồn vốn này.

Bên cạnh đó, với định hướng tập trung chiến lược bán lẻ, dư nợ bán lẻ 6 tháng đầu năm VIB tăng trưởng hai chữ số, đạt 14,2%, kể cả trong giai đoạn dịch, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng dư nợ của ngân hàng. Danh mục bán lẻ giúp VIB giảm thiểu rủi ro tập trung, thích ứng tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện tại. VIB cũng là ngân hàng có tỷ lệ dư nợ bán lẻ tốt hàng đầu thị trường hiện nay.

Xu hướng mở rộng NIM do tối ưu hóa COF trong 6 quý gần đây của VIB.

DUY TRÌ BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN VỮNG MẠNH

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VIB đạt trên 277 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 185 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng trên 12%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm về mức 1,3%. Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, ngân hàng duy trì tốt các chỉ số rủi ro và hệ số an toàn ở mức thận trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về việc cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ông Hoàng Linh chia sẻ, từ đầu năm 2020, hơn 3.000 khách hàng đã được ngân hàng cơ cấu nợ theo Thông tư 01 và 03 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), gần 10.000 khách hàng được giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%. Gần đây nhất, từ 15/7/2021, VIB tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với mức lãi suất giảm trung bình 1,5%, tập trung vào các nhóm khách hàng chịu tác động nặng nề của đại dịch.

Các hỗ trợ của VIB đã rất kịp thời và hiệu quả khi dư nợ của các khoản vay đã cơ cấu được hầu hết khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn, giúp tổng dư nợ tái cấu trúc của ngân hàng giảm đều từng thời kỳ.

VIB thuộc top đầu thị trường ở nhiều lĩnh vực

Với chiến lược tập trung vào mảng bán lẻ, bà Trần Thu Hương đã chia sẻ các mảng kinh doanh hàng đầu thị trường của VIB hiện nay, gồm cho vay có tài sản bảo đảm (TSBĐ) như bất động sản, ô tô và bảo hiểm, thẻ tín dụng.

Sau 5 năm chuyển đổi, dư nợ bán lẻ của VIB nằm trong Top 4 các ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm 2020 và vị trí này có thể có thay đổi tích cực trong năm 2021. Mảng bán lẻ từ chiếm tỷ trọng 21% lợi nhuận trước thuế (PBT) của VIB năm 2016 đã tăng gấp 6 lần về dư nợ, và chiếm tỷ trọng 70% PBT của toàn ngân hàng tính đến hết năm 2020.

Các chiến lược kinh doanh VIB đang dần gặt hái các kết quả tích cực từ việc tự động hóa và số hóa các hoạt động bán hàng và sau bán hàng ở mảng bán lẻ.

Các nhà phân tích đặt câu hỏi về việc, là ngân hàng hàng đầu về thị phần cho vay mua ô tô 5 năm liên tiếp, VIB có gặp khó khăn trong việc quản lý nợ xấu và thu hồi nợ, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội và tác động của dịch bệnh. Bà Trần Thu Hương khẳng định VIB không chỉ là ngân hàng hàng đầu về doanh số bán mà còn là top đầu ngành về quản trị rủi ro của mảng ô tô.

VIB áp dụng khẩu vị rủi ro chặt chẽ ngay từ khâu phát triển sản phẩm và yêu cầu về khả năng trả nợ của khách hàng, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo luôn dưới 80%, đánh giá tài sản bảo đảm chặt chẽ, đồng thời với việc cho vay có chọn lọc: 90% dư nợ vay ô tô là cho vay ô tô mới tiêu dùng và tập trung ở top hãng xe hàng đầu thị trường. Do đó, “Với khẩu vị rủi ro chặt chẽ từ đầu nguồn, sau 18 tháng kể từ khi Covid -19 xảy ra, tỷ lệ nợ xấu của mảng bán lẻ nói chung và mảng ô tô nói riêng tại VIB gần như không có biến động đáng kể so với trước đó”, bà Hương cho biết.

Cuộc trao đổi cũng tập trung vào các mảng nổi trội của VIB là bảo hiểm nhân thọ và thẻ tín dụng. “Chiếc bánh rất lớn cho tất cả mọi người cùng tham gia và làm tốt công việc của mình. Tỷ lệ doanh số bảo hiểm của Việt Nam trên GDP chưa đến 1%, so với trung bình mức khoảng 10% của các nước trong khu vực. Chúng tôi yêu thích sự cạnh tranh lành mạnh, điều đó giúp những người đứng đầu trở nên thông thái hơn và hiệu quả hơn”, bà Hương chia sẻ khi nhà đầu tư hỏi về tình hình cạnh tranh của mảng bảo hiểm hiện nay, khi VIB đang là ngân hàng nằm trong Top 1, Top 2 liên tiếp nhiều năm của mảng bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù giãn cách xã hội, VIB vẫn duy trì doanh số bán bảo hiểm nhân thọ thuộc top đầu trong thời gian qua, nhờ có các nền tảng bán hàng số và các giải pháp số đã được VIB triển khai hai năm gần đây.

Chia sẻ về mảng thẻ tín dụng, bà cũng cho biết tỷ lệ mở thẻ tín dụng và chi tiêu thẻ của ngân hàng đạt mức cao nhất trong lịch sử, do VIB là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu để mở thẻ và sử dụng thẻ hoàn toàn online, bên cạnh các tính năng nổi trội mà VIB áp dụng ở Việt Nam.

Sau hơn 2 năm triển khai mạnh mẽ mảng thẻ tín dụng, ngân hàng đã áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), cùng các công nghệ hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng, xác lập kỷ lục mới trên thị trường về thời gian xử lý và phê duyệt cho tới khi dùng thẻ trên phiên bản thẻ điện tử: chỉ 15-30 phút, bằng 1/500 thời gian trung bình trên thị trường.

Nhờ đó, VIB tiếp tục nằm trong top dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng và mức chi tiêu trên thẻ, đứng thứ 2 toàn thị trường, theo báo cáo của Hiệp hội thẻ Việt Nam.

“Điều này khẳng định chiến lược phát triển về thẻ tín dụng của chúng tôi đang phát huy các thế mạnh về công nghệ, về tính năng độc đáo của sản phẩm và trải nghiệm khách hàng ở mức vượt trội trên thị trường”, bà Hương khẳng định.

Một số đại diện quỹ đặt câu hỏi về việc VIB có cân nhắc mở rộng tập Khách hàng thông qua việc phát triển đối tác chiến lược với các công ty khác, bà Hương cho biết VIB tập trung vào việc phát triển ngân hàng số, cùng với các giải pháp số hóa để có thể tiếp cận đến đa dạng các tập khách hàng thay vì chỉ nhắm tới một số nhóm khách hàng cụ thể.

Cuối phần trao đổi, đại diện của VIB cũng bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng với các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ trong việc vừa bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh, vừa tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế thiết yếu được vận hành không đứt quãng.

VIB giữ vững đà tăng trưởng cao và bền vững đã thiết lập nhiều năm qua.

TIÊN PHONG VỀ NGÂN HÀNG SỐ

VIB có nền tảng công nghệ thuộc top đầu thị trường. Ngân hàng đã tiên phong áp dụng các công nghệ hàng đầu như Big Data, AI và điện toán đám mây (Cloud) vào các giao dịch giúp trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng được dễ dàng, thuận lợi với thời gian ngắn kỷ lục trên thị trường.

Ông Trần Nhất Minh chia sẻ khách hàng dễ dàng mở thẻ để thanh toán, mở tài khoản, gửi tiết kiệm trực tuyến, chuyển tiền… và các dịch vụ ngân hàng khác của VIB 24/7 ngay tại nhà mà không phải đến chi nhánh ngân hàng, không cần gặp nhân viên cũng không cần hồ sơ giấy tờ. Digitial banking của VIB đạt tăng trưởng về số lượng đăng ký đến 130% năm 2020.

VIB cũng đưa ra nhiều sản phẩm 100% digital và liên kết với các đối tác như công ty chứng khoán Tp.HCM HSC, công ty chứng khoán VNDirect giúp khách hàng có trải nghiệm liền mạch và thuận tiện. Tỷ lệ CASA của ngân hàng hiện ở mức 13% và còn nhiều tiềm năng để gia tăng trong tương lai, giúp tối đa hóa chi phí vốn và mở rộng NIM.

Các yếu tố này đã giúp VIB trở thành ngân hàng nằm trong top đầu các ngân hàng về tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến với mức 91% so với tổng số lượng giao dịch.

Sáu tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.954 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%. ROE đạt 32,9%, giúp VIB liên tiếp 10 quý thuộc top ngân hàng hiệu quả đầu ngành.

Các đại diện VIB cho biết Ngân hàng tin tưởng sẽ tiếp tục các thành quả nổi bật của chương trình chuyển đổi 10 năm để duy trì các vị thế dẫn đầu của mình trong mảng bán lẻ và công nghệ nói riêng, đồng thời vượt các mục tiêu kinh doanh thách thức trong năm 2021.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu?focus=/2021/bc-quy&open=webinar-q2-2021