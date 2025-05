Các nhóm nhà đầu tư giao dịch thế nào trong phiên rung lắc bất ngờ?

Biên độ dao động cực lớn lên tới gần 44 điểm trong một phiên. Độ rộng đẹp miên man với 253 mã tăng trên 72 mã giảm điểm. Không còn một nhóm nào bị bỏ lại phía sau. Trong đó bất động sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi VHM tăng tới 6,83% đặc biệt là sự phục hồi ấn tượng của nhóm bất động sản khu công nghiệp. SZC hôm nay kịch trần, SIP tăng 5,99%; BCM tăng 4,93%; KBC tăng 3,02%... Riêng VHM kéo 4,47 điểm cho chỉ số chung.

Nhìn chung những nhóm ngành liên quan đến xuất nhập khẩu như may mặc, thủy sản, hay logisitcs đều ghi nhận mức hồi phục tích cực. Riêng nhóm dệt may bung trần hàng loạt như VGT, MSH, TCM, TNG, GIL; Thủy sản không hề kém cạnh khi VHC, ANV, ASM, FMC, IDI cũng bay phấp phới; Cao su có PHR, DPR, GVR cũng đồng loạt tím.

Nhóm Cảng biển logistics tăng 2,68% với GMD tăng 4,5%: VSC tăng 5,23%; SGP tăng 5,06%. Các nhóm ngành còn lại cũng tích cực theo như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng...

Tâm lý nhà đầu tư rất tích cực, do thị trường kỳ vọng vào mức thuế quan mà Mỹ ấn định cho Việt Nam dễ thở hơn rất nhiều so với ban đầu. Mặc dù vậy, sự kỳ vọng này dựa trên thông tin không có thật dễ dẫn đến việc bất ngờ bị bán tháo ngay sau khi xác thực thông tin. Do đó, nên hạn chế mua đuổi khi những thông tin thuế quan chưa ngã ngũ.

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 25.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng không đáng kể 59.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VSC, DIG, IMP, VPB, KBC, GVR, NLG, VHC, BVH. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, VCG, GEX, HPG, FPT, VRE, DXG, FRT, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 123.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 99.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIX, VRE, VIC, STB, VCB, VSC, EIB, HDB, BAF.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top bán ròng có: SHB, HPG, VPI, MBB, SZC, IMP, FTS, SSI, PVD.

Tự doanh bán ròng 231.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 82.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SSI, MBB, MSN, FUEVFVND, PVD, VCG, DPM, CTG, HCM, PC1. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, NVL, VIC, FPT, VPB, PNJ, LPB, GMD, HDB, GEX.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 142.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 15.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VHM, VSC, DIG, EIB, VIC, GVR, BAF, VRE, VHC, KBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, HPG, GEX, VCG, VCI, NVL, VPI, MBB, VIX, FRT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.880,0 tỷ đồng, giảm 14,6% so với phiên liền trước và đóng góp 7,5% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân, với hơn 8,7 triệu đơn vị cổ phiếu MSN (trị giá 550,7 tỷ đồng) và hơn 8,5 triệu đơn vị cổ phiếu TCB (trị giá 264,9 tỷ đồng) được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Vận tải thủy, Dệt may, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Chứng khoán, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.