Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng mạnh nhất Đông Nam Á

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau tin Tổng thống Donald Trump tạm hoãn áp thuế 50% với EU, đan xen với những đánh giá của FED về nền kinh tế. Ngoài ra, thị trường đón nhận những tin tức tích cực về kết quả kinh doanh của các công ty bán dẫn.

Dòng tiền đầu tư vào ETF tiếp tục xu hướng hút ròng, dù dòng tiền yếu hơn 2 tuần trước đó, theo Yuanta. Cụ thể, các quỹ đầu tư cổ phiếu trong nước hút ròng thêm 3,5 tỷ USD giảm 52% so với tuần trước, diễn biến tương tự với các quỹ đầu tư trái phiếu Mỹ, lượng tiền bơm ròng cũng giảm 59% so với tuần trước, lượng ghi nhận thêm khoảng 3,6 tỷ USD.

Cùng chung diễn biến đó, các quỹ đầu tư ra thị trường ngoài Mỹ cũng ghi nhận hút ròng dòng tiền, dù lượng huy động giảm đáng kể so với tuần trước. Các quỹ đầu tư ra cổ phiếu và trái phiếu ngoài Mỹ lần lượt huy động được thêm 2,3 tỷ USD giảm 44% so với tuần trước và 931 triệu USD giảm 70% so với tuần trước.

Ở diễn biến ngược lại, các quỹ ETF đầu tư hàng hóa đảo chiều hút ròng 973 triệu USD, chấm dứt chuỗi 5 tuần liên tiếp bán ròng trước đó.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến trái chiều của khối ngoại. Trong khi thị trường chứng khoán Đài Loan đảo chiều bị rút ròng 447 triệu USD, thì thị trường chứng khoán Ấn Độ lại đảo chiều hút ròng trở lại 636 triệu USD – dẫn đầu chiều hút ròng tuần qua.

Tại Đông Nam Á, các quỹ ETF đầu tư khu vực này tiếp tục ghi nhận xu hướng hút ròng với 7,2 triệu USD huy động thêm, giảm 53,8% so với tuần trước. Dòng tiền vào ròng mạnh ở các quỹ đầu tư vào thị trường Sigapore với 28,4 triệu USD được ghi nhận.

Ở chiều ngược lại, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam rút ròng 13,7 triệu USD, dẫn đầu chiều rút ròng. Trong đó, dòng tiền rút ròng ghi nhận ở các quỹ như Fubon FTSE (-3,9 triệu USD), DB FTSE (-2,3 triệu USD), E1FVN30 (-3,5 triệu USD).

Dòng vốn ròng ETF vào Việt Nam.

Thống kê từ FiinTrade cũng cho thấy, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại trạng thái rút ròng với hơn 394 tỷ đồng. Động thái rút ròng diễn ra ở 10/19 quỹ, tập trung chủ yếu ở quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF. Theo đó, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 184 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-101,8 tỷ đồng). Quỹ Xtrackers FTSE Vietnam cũng bị rút ròng gần 61 tỷ đồng.

Tương tự, các quỹ ETF nội cũng bị rút ròng hơn 210 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFM VN30 ETF (-90,4 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VNDiamond ETF cũng bị rút ròng gần 68 tỷ đồng. Giá trị rút ròng ở quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF là hơn 44 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 1 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 33,7 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 100 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 2,5 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 366 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 gần 7 nghìn tỷ đồng (thấp hơn so với năm 2024 - 21,8 nghìn tỷ đồng). Tại ngày 30/5/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt 55 nghìn tỷ đồng, giảm -3,2% so với cuối năm 2024. Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 26/5 - 30/5/2025 là VIC, VHM, HPG, TCB, VCB

Riêng trong ngày 2/6/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng gần 27 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm lên hơn 2,8 nghìn tỷ đồng. Quỹ Fubon FTSE Vietnam duy trì bán ròng các cổ phiếu với giá trị ước tính hơn 27 tỷ đồng. Top bán ròng là HPG (-89 nghìn cổ phiếu, - 2,3 tỷ đồng), SSI (-55 nghìn cổ phiếu, -1,3 tỷ đồng), SHB (-49 nghìn cổ phiếu, -700 triệu đồng), VIC (-47 nghìn cổ phiếu, -4,6 tỷ đồng), VHM (-44 nghìn cổ phiếu -3,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt gần 32 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại gia tăng bán ròng thêm 1,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 62 triệu USD trên cả ba sàn. Cổ phiếu HPG dẫn đầu chiều bán ròng với 507 tỷ đồng, ở chiều ngược lại các cổ phiếu Bất động sản dẫn đầu xu hướng mua ròng như NVL (+366 tỷ đồng), VHM (+245 tỷ đồng).