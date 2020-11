Các thiên đường mua sắm xa xỉ chuẩn bị cho mùa nghỉ lễ chưa từng có trong lịch sử

Các thiên đường mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng có từ trước đến nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tái bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới.

Dịch bệnh cũng khiến các cửa hàng bán lẻ mất đi nguồn thu lớn từ du khách - những người thường chi tiêu mạnh tay vào dịp này hàng năm. Dù vậy, các cửa hàng xa xỉ tại những khu phố mua sắm xa xỉ nổi tiếng trên thế giới đang cố gắng hết sức để cứu vãn doanh thu trong mùa nghỉ lễ sắp tới.

PHỐ BOND, LONDON, ANH

Các hãng bán lẻ Anh đối mặt với mùa giáng sinh "ác mộng" vì lệnh phong tỏa toàn quốc lần hai - Ảnh: Bloomberg

"2020 chắc chắn là năm kinh hoàng nhất" đối với các thiên đường mua sắm xa xỉ nổi tiếng trên thế giới, theo Katie Thomas, phó giám đốc tại New West End - tổ chức đứng sau 600 hãng bán lẻ, nhà hàng và khách sạn tại hay khu vực Phố Bond Street và Mayfair của London.

Thời gian qua, Phố Bond chịu tác động nặng nền do phụ thuộc vào du khách nước ngoài và không phải là nơi quy tụ đông nhân viên văn phòng. Lượng khách tới các cửa hàng tại đây đã giảm một nửa khi Anh tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại do dịch bệnh tái bùng phát vào đầu tháng này.

"Đây thực sự là một cơn lốc khủng khiếp", Thomas nhận định.

Dù vậy, các cửa hàng từ Cartier cho tới Chanel không thể đợi tới khi được mở cửa trở lại mới chuẩn bị cho mùa nghỉ lễ. Họ đã bắt đầu thắp đèn chào mừng giáng sinh sớm hơn thường lệ. Các cửa hàng tại đây cho biết khi được phép mở cửa lại vào ngày 3/12, họ sẽ tổ chức một ban nhạc hòa tấu và có thể sẽ phục vụ chocolate nóng cho khách nếu họ phải xếp hàng vào mua sắm.

CHAMPS-ELYSEES, PARIS, PHÁP

Paris bước vào đợt phong tỏa thứ hai vì dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Dịch bệnh bùng phát trở lại khiến Pháp phải thực hiện đợt phong tỏa thứ hai, trong đó các cửa hàng phải đóng cửa từ ngày 30/10.

"Nếu chúng tôi không được mở cửa trở lại vào ngày 1/12, tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng", Edouard Lefebvre, tổng giám đốc của ủy ban Comite Champs-Elysees - đại diện cho hơn 100 cửa hàng tại đại lộ Champs-Elysees. Tuy vậy, tổ chức này có kế hoạch bắt đầu thắp đèn mừng giáng sinh từ ngày 22/11.

Vài năm nay, các cửa hàng trên đại lộ Champs-Elysees chịu ảnh hưởng nặng nề khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố, bạo loạn sau các trận đấu bóng đá hoặc biểu tình Áo vàng. Hai đợt phong tỏa liên tiếp do dịch bệnh Covid-19 giáng thêm một đòn mạnh vào các cửa hàng tại đây.

GINZA, TOKYO, NHẬT BẢN

Một cửa hàng cao cấp tại Ginza, Tokyo - Ảnh: Bloomberg

Là quận mua sắm nổi tiếng nhất tại thủ đô Nhật Bản, Ginza thường sáng rực ánh đèn vào thời điểm này hàng năm, khi các cửa hàng xa xỉ bắt đầu thắp đèn và trang trí rầm rộ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, năm nay, nhiều cửa hàng và tòa nhà ở đây vẫn chìm trong bóng tối. Chính phủ Nhật đang áp dụng các lệnh hạn chế đối với du khách nước ngoài khiến lượng khách tới Ginza sụt giảm mạnh.

Để ứng phó với tình hình, Hiệp hội Phố Ginza dự định tổ chức một sự kiện rửa tay tại giao lộ chính của Ginza vào tháng 12. Những người đi qua đây sẽ được tặng một chiếc khăn tay và phiếu giảm giá để mua sắm tại các cửa hàng gần đó. Hiệp hội này cũng sẽ thắp thêm đèn dọc trên các con phố để thu hút khách tới vui chơi và mua sắm.

VỊNH CAUSEWAY, HỒNG KÔNG

Một cửa hàng Chanel tại Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Trong giới bán lẻ, các chủ cửa hàng tại Hồng Kông là những người chịu ảnh huởng nặng nề hơn ai hết. Hình ảnh tiêu điều dọc con phố chính tại Vịnh Causeway Bay - nơi có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới - cho thấy sức càn quét của các cuộc biểu tình chống chính quyền và lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với các cửa hàng suốt gần 20 tháng qua. Các thương hiệu như Tissot, Prada, Victoria Secret... giờ đây đều đóng cửa im lìm.

Hy vọng được nhen nhóm khi du khách bắt đầu trở lại đây, dù chưa nhiều. Để kích cầu du lịch, Hồng Kông đã thỏa thuận với Singapore để thiết lập "bong bóng du lịch" - một hành lang đi lại an toàn, cho phép du khách nhập cảnh mà không cần cách ly. Tuy nhiên, do số ca nhiễm Covid-19 tại Hồng Kông tăng mạnh, hai bên đã quyết định dời thời điểm bắt đầu "bong bóng du lịch" lại hai tuần.

"Dường như điều tồi tệ nhất đã qua đi khi dịch bệnh và tình hình chính trị đã được kiểm soát", Amrita Banta, giám đốc điều hành tại hãng tư vấn Agility Research của Singapore, nhận xét trước khi "bong bóng du lịch" giữa hai trung tâm tài chính châu Á bị hoãn. "Thành phố đã sẵn sàng mở cửa trở lại".

FIFTH AVENUE, NEW YORK, MỸ

Các cửa hàng bán lẻ tại trung tâm New York che chắn bằng ván gỗ đề phòng biểu tình sau bầu cử - Ảnh: Bloomberg

Fifth Avenue vẫn là nơi có hai cửa hàng bách hóa sang trọng bậc nhất thế giới: Saks Fifth Avenue và Bergdorf Goodman. Tuy nhiên, số lượng các cửa hàng tại đây đã giảm dần vài năm gầy đây, bắt đầu bằng việc cửa hàng trăm tuổi Henri Bendel và Barneys New York cách đó không xa đóng cửa. Một vài mặt bằng đắc địa, bao gồm nơi từng là nơi đặt cửa hàng Ralph Lauren, giờ đây vẫn chưa tìm được khách thuê.

Tuy vậy, các cửa hàng trên Fifth Avenue đang rục rịch chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ có phần im ắng khi chẳng có mấy du khách qua lại do số ca lây nhiễm Covid-19 ở New York vẫn không ngừng tăng. Như mọi năm, Saks, Bergdorf và những cửa hàng thời trang xa xỉ như Dolce & Gabbana và Louis Vuitton đều trang hoàng bên ngoài cửa sổ theo chủ đề giáng sinh. Theo Jerome Barth, chủ tịch Hiệp hội Fifth Avenue, một nhóm doanh nghiệp địa phương đang lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật bằng đồ chơi ngoại cỡ, như gấu bông, bóng bay và con quay gỗ.

Những hoạt động chuẩn bị này diễn ra sau một mùa hè đầy biến động khi các cửa hàng trên Fifth Avenue bị phá hoại trong cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd. Sau đó, hàng loạt cửa hàng tại đây đã chủ động che chắn bằng ván gỗ để đề phòng biểu tình sau bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Giờ đây, hầu hết các cửa hàng đã bắt đầu trở lại với hy vọng một tương lai tươi sáng hơn sau gần một năm đầy hỗn loạn.