Căn hộ hạng sang The Grand Manhattan quận 1 trở lại đầy thuyết phục

The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ là điểm sáng đầu tư và an cư trong năm 2022 với một diện mạo hoàn toàn mới, sang trọng hơn, đẳng cấp hơn.

MỘT DIỆN MẠO HOÀN TOÀN MỚI

Định vị là tổ hợp căn hộ, khách sạn cao cấp nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Novaland, The Grand Manhattan được nhà phát triển dự án đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn kiến tạo một không gian sống thời thượng, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư của tầng lớp thượng lưu, doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài, giới nghệ sỹ trong và ngoài nước...

Xuất phát từ định hướng đó, Tập đoàn Novaland đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhằm giới thiệu đến khách hàng một The Grand Manhattan phiên bản hoàn hảo nhất với những thay đổi từ ngoài vào trong.

Mặt dựng (Facade) dự án The Grand Manhattan không còn là những khối bê tông thô cứng, mà được thiết kế như một tấm gương phản chiếu hình ảnh cuộc sống xung quanh. Lấy cảm hứng thiết kế từ sự sôi động, hiện đại và những ánh đèn lung linh sắc màu của quận Manhattan, New York, mặt dựng dự án được chia thành những hình khối với kích thước cao thấp khác nhau, so le di chuyển nhịp nhàng lên xuống, kết hợp cùng những mảng màu sáng tối trên ban công đan xen vào nhau.

Mặt dựng (Facade) dự án The Grand Manhattan lung linh sắc màu vào ban đêm.

Anh Lê Thành Tâm - Trưởng phòng cao cấp thiết kế ý tưởng NovaGroup chia sẻ: “Ngoài những chất liệu quen thuộc, The Grand Manhattan còn được điểm xuyết bởi những tấm nhôm cài màu xanh sang trọng, tạo hiệu ứng về màu sắc ngay cả vào ban ngày. Ban đêm, công trình càng lung linh, huyền ảo với hiệu ứng ánh sáng đèn của các chi tiết, góc cạnh của tòa nhà, những ô cửa sổ và ánh đèn thành phố.”

Về mặt ngoại thất, The Grand Manhattan được nâng tầm lên chuẩn 5 sao với hệ kính Low-e, đảm bảo việc cách âm cũng như sử dụng năng lượng hiệu quả. Cùng với đó, nội thất dự án cũng được nâng cấp lên mức hoàn thiện cao nhất. Tất cả các vật liệu hoàn thiện trong dự án đều được nhập khẩu từ các thương hiệu đã được bảo chứng trên thế giới như: thang máy Schindler, smarthome của Schneider, thiết bị vệ sinh Kohler, điều hòa Daikin… vừa đảm bảo chất lượng, vừa thỏa mãn các yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu.

Hệ thống security cũng được tăng lên 5 lớp, ngoài việc bảo vệ cả tòa nhà ở những không gian công cộng, ban quản lý chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, dự án còn tích hợp hệ thống smart home như một người quản gia thông thái, hỗ trợ kiểm soát căn hộ, đảm bảo an ninh an toàn cho cư dân.

Sự trở lại đầy thuyết phục của The Grand Manhattan trên thị trường bất động sản hạng sang đang khai mở cơ hội an cư và đầu tư sáng giá trong năm 2022.

TÂM ĐIỂM TINH HOA THU HÚT GIỚI THƯỢNG LƯU

The Grand Manhattan tọa lạc ngay giữa trung tâm quận 1, là nơi duy nhất có sự giao thoa đẹp đẽ của quốc tế và chất riêng của Sài Gòn với những con phố sầm uất, các trung tâm kinh tế, tài chính cùng những vẻ đẹp tuyệt vời của lịch sử, văn hóa tâm linh, ẩm thực.

Với vị trí tâm điểm, chỉ mất chưa đầy 5 phút di chuyển cư dân The Grand Manhattan có thể kết nối đến công viên 23/9, một trong những công viên lớn nhất Sài Gòn. Đồng thời cùng với sự quy hoạch đồng bộ của khu vực nội đô, đặc biệt là trung tâm tài chính quận 1, từ dự án cư dân có thể nhìn thấy sự chuyển mình hàng ngày của chợ Bến Thành, quảng trường Quách Thị Trang, hay ga Metro cũng như các khu vực trung tâm thương mại nằm dưới mặt đất, hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến mới của thành phố.

Công viên nội khu 4.200m2 tại dự án The Grand Manhattan.

Dù tọa lạc ngay giữa "tâm mạch phồn hoa" bậc nhất Tp.HCM, nhưng The Grand Manhattan vẫn sở hữu những không gian xanh đắt giá. Tại đây, ở mọi ngóc ngách của không gian sống, cư dân đều có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên với điểm nhấn là công viên trung tâm lên đến 4.200m2, được thiết kế như một không gian đa chức năng từ khu vui chơi, sân khấu sự kiện, từ bãi cỏ đa chức năng đến khu picnic. Đây là một thảm thực vật phong phú đóng vai trò như một lá phổi xanh giúp thanh lọc không khí của dự án.

Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng không gian cảnh quan trên cao, nơi có các tiện nghi nghỉ ngơi, thư giãn của cư dân và khách sạn với bể bơi vô cực, hệ thống gym, yoga, spa, khu vui chơi trẻ em...

Nắm giữ những giá trị vượt trội từ vị trí tâm điểm, tiện ích thời thượng, The Grand Manhattan đang là "thỏi nam châm" thu hút giới tinh hoa lựa chọn làm nơi an cư đẳng cấp và đầu tư thịnh vượng.

* Thông tin chi tiết:

Hệ thống đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan:

Đại lý Tân Thời Đại - 0975117046

Đại lý Mai Việt Land - 0961383811

Đại lý Địa ốc 5 Sao - 0356322599

Đại lý Sunland Sài Gòn - 0908837717

Đại lý Gia Phát Thảo Điền - 0909846678

Đại lý Queen Land - 0916086688.