Quy hoạch hai bên sông Hồng: Lực đẩy mới cho bất động sản ven sông

Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đặt mục tiêu Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, hiện đại, phát triển hài hòa. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục xanh - trục cảnh quan - không gian di sản giữ vai trò kết nối Thủ đô với toàn đồng bằng sông Hồng.

TRỤC CẢNH QUAN XANH MỞ LỐI CHO BẤT ĐỘNG SẢN

Chảy xuyên suốt 120km qua lòng Hà Nội, sông Hồng từ lâu được ví như “mạch nguồn” bồi đắp thịnh vượng. Lần quy hoạch này đặt trọng tâm phát triển hành lang xanh ven sông, hệ thống công viên, quảng trường, tuyến dạo bộ, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông song hành, mở ra mạng lưới kết nối đa hướng.

Phối cảnh minh họa tổng thể phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

Hàng loạt công trình như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, các tuyến vành đai 3, vành đai 4 đang dần hình thành, tạo trục liên kết chiến lược phía Bắc - Tây Bắc, kéo gần khoảng cách giữa khu vực trung tâm với những đô thị mới. Chỉ riêng giai đoạn 2024-2027, Hà Nội dự kiến khởi công, hoàn thiện 6 cây cầu lớn: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Vân Phúc.

Ngày 25/2/2025, HĐND Hà Nội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực then chốt đưa sông Hồng trở thành trục huyết mạch cả về cảnh quan lẫn kinh tế.

Trục sông Hồng không chỉ là dòng nước bồi đắp phù sa, mà còn là “mỏ vàng” sinh thái - cảnh quan - văn hóa, mở ra cơ hội gia tăng giá trị lâu dài cho các dự án ven sông. Từ Tây Hồ Tây - Nhật Tân - Nội Bài, một “cực tăng trưởng” sôi động đang hình thành, minh chứng qua trục Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, những tuyến huyết mạch đã làm thay đổi diện mạo khu vực, rút ngắn quãng đường từ trung tâm ra sân bay Nội Bài. Tới đây, cầu Tứ Liên hoàn thiện sẽ biến nơi đây thành điểm nối chiến lược giữa nội đô, sân bay và các đô thị vệ tinh.

Nhờ quy hoạch bài bản, quỹ đất ven sông Hồng đang ngày càng khan hiếm và được kiểm soát chặt để gìn giữ hệ sinh thái. Điều này biến bất động sản ven sông trở thành tài sản khan hiếm, vừa mang giá trị an cư vừa là kênh tích sản bền vững.

GIA BY KITA: ĐIỂM SÁNG TRÊN TRỤC CẢNH QUAN SÔNG HỒNG

Trong bối cảnh quy hoạch mới được định hình rõ ràng, bất động sản ven sông Hồng cũng được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Lý do là bởi hành lang ven sông không chỉ mang giá trị cảnh quan, sinh thái mà còn đóng vai trò là “trục kết nối mềm” gắn kết các vùng phát triển, từ nội đô lịch sử đến các khu đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái…

Tọa lạc tại vùng lõi trục xanh sông Hồng, GIA by KITA sở hữu vị trí đắc địa giữa mạch phát triển mới của Hà Nội. Ảnh: KITA Group.

Những năm gần đây đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của các đại dự án, các đại sứ quán, trường quốc tế về khu vực phía Bắc - Tây Bắc Hà Nội. Một cộng đồng cư dân tinh hoa đang dần hình thành, kéo theo nhu cầu an cư chất lượng cao với tiện ích toàn diện, pháp lý rõ ràng. Những dự án như GIA by KITA, nổi bật với phân khu GIA22, càng trở thành tâm điểm khi vừa thỏa mãn nhu cầu ở thực, vừa là tài sản tích lũy an toàn.

Tọa lạc ngay vùng lõi trục xanh sông Hồng, GIA by KITA sở hữu vị trí đắc địa trên mạch phát triển mới của Hà Nội. Với lợi thế kế sông Hồng, cận hồ Tây, dự án thụ hưởng tiềm năng gia tăng giá trị trong bối cảnh không gian mở ven sông - nơi mảng xanh, quảng trường, tuyến dạo bộ được ưu tiên phát triển trong khi quỹ đất ở ngày càng khan hiếm và đắt giá. Việc kiểm soát phát triển quỹ đất chặt chẽ để bảo vệ hệ sinh thái càng làm nổi bật giá trị bền vững của các sản phẩm có quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch như GIA22.

Gắn kết trực tiếp với các trục huyết mạch như Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Nguyễn Văn Huyên kéo dài - cầu Tứ Liên, dự án ghi dấu ấn nổi bật tại đô thị mới phía Bắc Hà Nội, kết nối linh hoạt đến trung tâm cũ và sân bay Nội Bài. Cư dân GIA22 - GIA by KITA được tận hưởng chuẩn sống xanh, sang trọng, riêng tư nhưng vẫn đầy đủ đặc quyền kết nối. Đây cũng là tiêu chuẩn sống mà “giới nhà giàu” đang hướng tới trong dòng chảy đô thị hóa mới.

GIA22 - GIA by KITA sở hữu hệ sinh thái xanh hoàn chỉnh. Ảnh: KITA Group.

Là phân khu thấp tầng đắt giá nhất trong quần thể GIA by KITA, sở hữu 3 công viên nội khu gần 12.000m2 đồng thời ôm trọn siêu công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn bậc nhất nội đô Hà Nội, 164 dinh thị siêu sang mang phong cách Địa Trung Hải tại GIA22 đang thu hút thị trường nhờ sự kết hợp giữa hành lang pháp lý hoàn chỉnh và chính sách bán hàng linh hoạt. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 25% để ký hợp đồng mua bán và nhận biệt thự hoàn thiện, với lộ trình thanh toán kéo dài 36 tháng giúp tối ưu dòng tiền.

Thêm vào đó, chính sách chiết khấu lên tới 11% (tùy phương thức thanh toán) là yếu tố gia tăng sức hút đáng kể, đặc biệt khi người mua ngày càng cẩn trọng với hiệu quả đầu tư.

