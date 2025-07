Rời khỏi "đô thị nén": Casamia Balanca Hoi An, "định nghĩa" mới về phong cách sống

Họ tìm kiếm những không gian sống sinh thái, bền vững, nơi cân bằng giữa công việc, tái tạo năng lượng và tận hưởng giá trị sống đích thực.

LÀN SÓNG RỜI “ĐÔ THỊ NÉN”: KHI NGƯỜI TIÊN PHONG CHỌN SỐNG KHÁC BIỆT

Giới doanh nhân, chuyên gia cao cấp và nhà đầu tư cá nhân đang hình thành xu hướng rời bỏ đô thị nén, hướng tới những không gian sống kết hợp thiên nhiên thuần khiết, tiện nghi hiện đại và thiết kế độc đáo. Dù sở hữu nhiều bất động sản tại trung tâm, họ vẫn tìm kiếm những tài sản đa giá trị: Vừa là nơi an cư lý tưởng với không khí trong lành, vừa duy trì nhịp sống năng động và đảm bảo tiềm năng sinh lời lâu dài.

Theo điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 của Tổng cục Thống kê, Đà Nẵng nằm trong top 3 tỉnh thành có tỷ suất di cư thuần cao nhất cả nước, khẳng định sức hút ngày càng lớn như một điểm đến an cư và đầu tư bền vững.

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng, thu hút người đến an cư và tận hưởng cuộc sống.

Không chỉ là điểm đến du lịch, Đà Nẵng - Hội An đang trở thành vùng đất lý tưởng nhờ hạ tầng hiện đại, khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đa dạng và cộng đồng cư dân văn minh. Các dự án chiến lược như cao tốc Bắc Nam, sân bay quốc tế mở rộng, Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do đang biến khu vực này thành tâm điểm thu hút tầng lớp tinh anh.

CASAMIA BALANCA HOI AN - CHUẨN MỰC CÂN BẰNG GIỮA GIÁ TRỊ SỐNG VÀ ĐẦU TƯ

Tọa lạc trên trục Đà Nẵng - Hội An, Casamia Balanca Hoi An nằm trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, nơi hội tụ ba yếu tố thiên nhiên độc đáo: rừng dừa nước 200 năm tuổi, sông Cổ Cò và vịnh biển Cửa Đại. Điểm nhấn của dự án là chuỗi biệt thự rừng dừa mặt sông, nơi mỗi căn nhà tựa như một “ốc đảo” được bao quanh bởi kênh nước tự nhiên, tầm nhìn khoáng đạt, không khí trong lành, ánh sáng và gió trời chan hòa - những giá trị “xa xỉ” hiếm thấy tại các đô thị lớn.

Hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ bao gồm khách sạn 5 sao, tuyến phố thương mại sầm uất, tổ hợp thể thao hiện đại và không gian cảnh quan đậm chất thiên nhiên. Với mô hình khép kín, an ninh hai lớp và cộng đồng cư dân tinh tế, biệt thự rừng dừa mặt sông mang đến trải nghiệm sống thư thái, riêng tư, như nghỉ dưỡng ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Phối cảnh biệt thự rừng dừa mặt sông Casamia Balanca Hoi An.

Đặc biệt, mỗi căn biệt thự sở hữu bến du thuyền tư gia ngay trước hiên nhà - một tiện ích thường chỉ xuất hiện tại các đô thị siêu sang như Florida (Mỹ), Gold Coast (Úc) hay Nice (Pháp). Đây là điểm nhấn khẳng định vị thế đặc quyền, cũng là biểu tượng của sự tự do, kết nối và neo đậu cảm xúc của chủ nhân.

Biệt thự rừng dừa mặt sông Casamia Balanca Hoi An không chỉ là nơi an cư, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống tinh tế, bền vững, dành cho những chủ nhân có gu và tầm nhìn dài hạn.

GIÁ TRỊ THỰC VÀ TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ BỀN VỮNG

Biệt thự rừng dừa mặt sông tại Casamia Balanca Hoi An thu hút tầng lớp tinh anh nhờ giá trị vượt trội so với mức đầu tư. Trong khi căn hộ cao cấp hoặc nhà thấp tầng tại các đô thị lớn có giá từ 30 - 100 tỷ đồng, thậm chí cao hơn tại vị trí đắc địa, nhưng vẫn đối mặt với không gian sống hạn chế và chất lượng môi trường suy giảm, thì một căn biệt thự hướng rừng mặt sông tại đây chỉ từ 16 tỷ đồng. Chủ nhân được sở hữu không gian sống sinh thái đích thực, vị trí chiến lược giữa Đà Nẵng - Hội An, quy hoạch tinh tế và cộng đồng cư dân cùng hệ giá trị.

Với số lượng giới hạn chỉ 173 căn, biệt thự rừng dừa mặt sông không chỉ là sản phẩm bất động sản mà còn là biểu tượng đầu tư với tiềm năng tăng giá vượt trội. Trong bối cảnh quỹ đất thuộc hành lang xanh thành phố di sản ngày càng khan hiếm, giá trị của loại hình bất động sản này khó có thể định lượng theo thời gian.

Phối cảnh đại lộ thương mại sầm uất tại dự án Casamia Balanca Hoi An.

Hơn nữa, với tốc độ phát triển du lịch bùng nổ của Đà Nẵng - Hội An và xu hướng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia quốc tế, dự án đảm bảo tiềm năng khai thác thương mại với dòng tiền ổn định lên đến 150 triệu đồng/tháng - một con số ấn tượng trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Biệt thự rừng dừa mặt sông Casamia Balanca Hoi An không đơn thuần là nơi để ở, mà là sự lựa chọn phong cách sống của những người tiên phong. Chủ nhân của những căn biệt thự này không những sở hữu tài sản giá trị, mà còn theo đuổi triết lý sống bền vững: Sống xanh, sống khỏe, sống chất lượng, gắn bó với cộng đồng cùng tầm nhìn. Thay thế hoàn hảo cho những không gian “đô thị nén”, Casamia Balanca Hoi An mang đến một nơi an cư nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần, đồng thời là tài sản bền vững theo thời gian.