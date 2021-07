Căn hộ một phòng ngủ The Hill hút khách ở Phú Quốc

Số lượng hạn chế, nên loại căn hộ 1 phòng ngủ ở các dự án thường xuyên tạo ra những cuộc cạnh tranh để nắm quyền sở hữu. Bằng chứng là dòng căn hộ 1 phòng ngủ ở phân khu The Hill của dự án Sun Grand City Hillside Residence phía Nam Phú Quốc nhanh chóng hút khách dù chỉ vừa xuất hiện ở thị trường này.

CUỘC ĐUA "SĂN MUA" QUYẾT LIỆT

Anh Tiến Anh, chủ một chuỗi homestay có tiếng ở Hà thành vừa tiết lộ kế hoạch phát triển thương hiệu tại Phú Quốc. Nhắm tới Nam đảo - nơi được định vị là thủ phủ du lịch mới của đảo Ngọc, anh Tiến Anh phấn khởi khi “săn” được sản phẩm bất động sản đúng ý đồ kinh doanh. Đó là dòng căn hộ cao cấp trên đỉnh đồi, hướng biển ở thị trấn Địa Trung Hải, ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm.

“Tiện dụng và giàu kết nối, các căn hộ diện tích nhỏ có thiết kế ấn tượng ngày càng được ưa chuộng. Thử tưởng tượng, những căn hộ ở thị trấn Địa Trung Hải, có thể ngắm biển, ngắm các công trình đẳng cấp như tuyến cáp treo vượt biển, tháp đồng hồ 75m,… ngay từ ban công sẽ hấp dẫn du khách đến mức nào?”, anh Tiến Anh hào hứng chia sẻ sau khi vừa “chốt” 3 căn hộ The Hill loại 1 phòng ngủ của dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Căn hộ 1 phòng ngủ mở cơ hội vàng kinh doanh lưu trú mô hình Airbnb.

Không đầu tư homestay, chị Hương Ly, một start-up trong lĩnh vực ẩm thực ở Tp.HCM cũng lựa chọn căn hộ 1 ngủ The Hill, trước mắt để phục vụ các chuyến du lịch của gia đình nhỏ 3 người. Về lâu dài, chị Hương Ly tính chuyển đến Phú Quốc định cư, đem mô hình kinh doanh ẩm thực đến Nam đảo để đón dòng khách du lịch lớn hậu Covid-19.

“Dù đã tính trước căn hộ loại nhỏ luôn đắt khách, tôi và chồng vẫn quá bất ngờ khi quỹ căn 1 phòng ngủ cứ ra đi vèo vèo, phải nói là đắt như tôm tươi. Rất may gia đình tôi đã nhanh chóng chọn được một căn ưng ý”, chị Hương Ly nói.

Lý do khiến dòng căn hộ 1 ngủ The Hill sốt xình xịch thời gian qua là bởi tính đa công năng, dễ dàng kinh doanh dịch vụ lưu trú, hoặc sử dụng như một second-home… Theo tiết lộ từ một đại lý phân phối, loại căn hộ 1 phòng ngủ The Hill hiện còn rất ít. “Đây là những căn hộ cao tầng đầu tiên ở Phú Quốc, do chủ đầu tư uy tín Sun Group phát triển, lại ở địa thế trên đồi hướng biển đón vượng khí, nằm trong hệ sinh thái du lịch quy mô quốc tế. Đó là những yếu tố khiến căn hộ The Hill đang có lợi thế tuyệt đối ở Phú Quốc”, vị này cho hay.

Bên cạnh đó, chính sách bàn giao hoàn thiện nội thất phong cách Santorini của chủ đầu tư Sun Group càng tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Với căn hộ hoàn thiện đủ tiện nghi, nội thất ấn tượng giữa tâm điểm thủ phủ du lịch Phú Quốc, gia chủ có thể bắt tay ngay vào kế hoạch cho thuê lưu trú mà không cần tốn nhiều công sức, tiền của.

CƠ HỘI SINH LỜI CAO

Thuộc phân khu The Hill của dự án đang “nổi đình nổi đám” Sun Grand City Hillside Residence bên bờ Tây Nam đảo Ngọc, căn hộ The Hill không chỉ hấp dẫn bởi tọa lạc tại vị trí đẹp - với chiều cao tối đa 130m so với mực nước biển, mà còn giúp chủ nhân sở hữu hệ thống hơn 60 tiện ích “vàng” của tổ hợp thị trấn Địa Trung Hải, cũng như được tận hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ của hệ sinh thái Nam Phú Quốc do Sun Group đầu tư.

Như thế, chỉ cần mức đầu tư vừa phải để sở hữu lâu dài căn hộ 1 phòng ngủ, trở thành cư dân của thành phố biển Phú Quốc - nơi mỗi tấc đất sẽ hóa tấc vàng chỉ sau vài năm nữa. Với quy hoạch đặc biệt của thành phố biển đảo, sẽ không có quá nhiều các tòa tháp cao tầng ở vị trí sát biển như Sun Grand City Hillside Residence. Đó là lý do thuyết phục khiến căn hộ The Hill càng trở nên đắt giá.

Bể bơi vô cực có tầm nhìn hoàn hảo tại các tòa cao ốc The Hill.

Được đánh giá cao bởi tiềm năng cho thuê lớn nhưng suất đầu tư vừa phải, căn hộ 1 phòng ngủ luôn có tính thanh khoản cực tốt, kể cả khi mỗi m2 có giá cao hơn loại căn hộ 2-3 phòng ngủ. Thực tế, căn hộ 1 ngủ luôn được cho thuê sôi động nhất trên thị trường thứ cấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải, CEO một Công ty bất động sản cho hay, các căn hộ 1 phòng ngủ được xem là loại nhà nhỏ nhất trong dự án, số lượng hạn chế. Thông thường tỷ trọng căn hộ 1 phòng ngủ của một dự án chung cư chiếm không quá 20% trên tổng sản phẩm toàn dự án, chính điều này dẫn đến sự khan hiếm.

Trong lĩnh vực lưu trú, căn hộ 1 phòng ngủ là dòng sản phẩm chủ lực để phát triển dịch vụ homestay chuyên nghiệp. Chứng kiến sự lên ngôi của mô hình dịch vụ chia sẻ phòng lưu trú Airbnb trên toàn cầu giai đoạn vừa qua, các nhà đầu tư thức thời nhanh chóng nhìn thấy “siêu lợi nhuận” của hướng đi này ở Phú Quốc.

Hiện Phú Quốc hầu như mới phát triển resort, khách sạn, loại hình homestay đa phần là nhà dân vừa ở vừa tận dụng thiết kế lại để cho thuê. Vậy nên, dịch vụ chia sẻ phòng lưu trú Airbnb với các homestay chuyên nghiệp là hướng đi tiềm năng, dự báo sẽ chiếm thị phần đáng kể ngay khi du lịch bùng nổ trở lại sau dịch.

Hơn nữa, đầu tư căn hộ giai đoạn này được cho là “nước cờ” khôn ngoan khi giá căn hộ chung cư đang tăng đều đặn theo tháng. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2021 của Bộ Xây dựng cho thấy, giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5%-10% so với quý 4/2020.

Đặc biệt với Phú Quốc, việc gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực đầy hấp lực như Nam đảo đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước. “Chỉ cần vài năm nữa để đảo Ngọc thiết lập mức giá bất động sản ở mức cao hơn hiện tại khá nhiều và có sức cạnh tranh quốc tế chứ không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước”, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nói.