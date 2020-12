Cân não chọn giữa căn hộ bàn giao thô và hoàn thiện

Thị trường bất động sản hiện nay xuất hiện cả hai hình thức: Bàn giao thô và hoàn thiện. Thực tế, cả 2 loại hình bàn giao này đều có ưu, nhược điểm riêng và việc lựa chọn tùy theo nhu cầu của mỗi khách hàng.



Vất vả vì căn hộ "không theo ý mình"

Thời gian gần đây, lượng người mua căn hộ chung cư nhưng sau đó phải đập đi, sửa chữa lại diễn ra khá phổ biến. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình phải "đập đi làm lại" là do thiết kế không phù hợp với sinh hoạt của gia đình, một số là do phong thủy, cách bày biện không được vừa ý. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều chủ nhà không hài lòng nhất của việc sửa chữa này là mất thời gian, tốn kém chi phí, lại bụi bẩn kéo dài đến vài tháng.

Nhiều gia đình chọn cách sửa chữa lại căn hộ ngay nhận nhà.

Anh Nguyễn Thế Tân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, gia đình anh mua căn hộ ở Nguyễn Tuân, sau thời gian sinh sống, đã xảy nhiều bất lợi trong sinh ho ạt cho dù căn hộ cũng xấp xỉ 100m2.



Đầu tiên là phòng ngủ. Gia đình anh mua căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích phòng khách, bếp khá rộng. Nay hai con đã lớn nên Anh Nguyễn Thế Tân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, gia đình anh mua căn hộ ở Nguyễn Tuân, sau 1 năm sinh sống, đã xảy nhiều bất lợi cho dù căn hộ cũng xấp xỉ 100m2. Đầu tiên là phòng ngủ. Gia đình anh mua căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ, trong khi nhà có 2 con đã lớn. Diện tích phòng khách, bếp lại khá rộng nên anh đã quyết định sửa nhà, cắt bớt diện tích phòng khách, bếp để làm thêm một phòng ngủ nữa.

Trong khi đó, chị Ánh Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) lại phải sửa nhà vì phong thủy không hợp. Lúc nhận bàn giao, các yếu tố phong thủy, vị trí đặt bàn thờ theo thiết kế của chủ đầu tư "không hợp" với chị. Thế rồi, gia đình chị cũng phải mất đến hai tháng để sửa lại toàn bộ, cho dù đôi lúc cũng thấy chưa vừa ý.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh những khách hàng nhận bàn giao hoàn thiện, thì cũng không ít khách hàng quyết định lựa chọn các căn hộ bàn giao thô để tự tay thiết kế không gian sống cho mình.

Chọn căn hộ bàn giao theo nhu cầu

Theo đại diện MIKGroup – Đơn vị phát triển dự án hạng sang The Matrix One (Mỹ Đình, Hà Nội), không ít khách hàng hiện nay rất kỹ tính, họ mong muốn tổ ấm an cư của mình sẽ mang dấu ấn cá nhân, thỏa mãn gout thẩm mỹ và phong cách sống của từng thành viên trong gia đình. Chính vì lẽ đó, căn hộ bàn giao thô là một lựa chọn có thể chiều lòng được những khách hàng khó tính nhất.

Việc nhận bàn giao thô căn hộ được xem là cách ưu việt nhất với các khách hàng muốn tự tay thiết kế từ A đến Z, phù hợp với gout thẩm mỹ cá nhân và phong thủy gia đình. Với căn hộ bàn giao thô, gia chủ có thể hoàn toàn quyết định phần thi công hoàn thiện, từ cách thiết kế, chia phòng, rồi bài trí nội thất đến vật liệu hoàn thiện… Chính vì vậy, những căn hộ giao thô sau khi hoàn thiện thường mang đậm nét cá tính riêng cũng như phù hợp với phong thủy của gia chủ. Đặc biệt, loại hình căn hộ thô sẽ có mức giá ưu đãi hơn với mức giá của căn hộ hoàn thiện.

Theo tìm hiểu, The Matrix One là một trong số ít dự án chung cư hạng sang ở Hà Nội có các hình bàn giao linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như: Bàn giao thô, Hoàn thiện hay bán hoàn thiện. Chủ đầu tư dự án này cho biết, việc áp dụng hình thức bàn giao thô sẽ giúp khách hàng vừa chủ động được tài chính, vừa thỏa sức sáng tạo, thiết kế theo ý thích của mình.

Được biết, căn hộ bàn giao thô của The Matrix One có thiết kế mở với 2-3 mặt thoáng giúp chủ nhân thỏa sức sáng tạo nhiều phong cách thiết kế khác nhau cùng hệ thống đầu chờ cấp nước, điện sẵn có…

Đặc biệt, với số lượng căn hộ bàn giao thô hạn chế chỉ gồm 100 căn từ tầng 33-42 thuộc tháp B, cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 45tr/m2, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ hạng A tại một siêu dự án trung tâm Mỹ Đình.

Trường hợp khách hàng mua căn hộ bàn giao hoàn thiện tại dự án The Matrix One thì sẽ được bàn giao các vật liệu cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; Chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe; ván sàn Hansol (Hàn Quốc)…

Tóm lại, lựa chọn bàn giao thô hay căn hộ hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào sở thích và khả năng của mỗi gia đình. Nếu khách hàng có tiềm lực về tài chính, không muốn mất nhiều thời gian cho việc thiết kế căn hộ thì "full" nội thất cũng là lựa chọn không tồi. Vì vậy, hãy là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn một "chốn đi về thật viên mãn".



