Canali mang làn gió mới đến thế giới trang phục may đo từ Ý

Ngành công nghiệp thời trang ngày nay đang chạy theo những xu hướng hào nhoáng, nhưng phong cách cổ điển và nét lịch lãm vẫn trường tồn với minh chứng là dịch vụ Made-to-Measure (MTM) được giới thương lưu ưa chuộng hàng trăm năm qua. MTM là hình thức may đo sử dụng bản rập được chia theo kích cỡ, phom có sẵn của mỗi nhà mốt để điều chỉnh dựa trên số đo của khách hàng, kết hợp với yêu cầu về kiểu cách và chi tiết theo sở thích riêng để tạo nên những thiết kế mang dấu ấn cá nhân của người sở hữu.

Dịch vụ may đo cho phép khách hàng tạo ra những bộ trang phục độc đáo và duy nhất thể hiện hoàn hảo bản sắc riêng không thể nhầm lẫn của người mặc. Do đó, MTM không chỉ đơn thuần là một hình thức may đo trang phục thời trang, mà còn là một nét văn hoá đầy tinh tế và độc đáo, một trải nghiệm thực sự đáng giá.

DỊCH VỤ MAY ĐO VỚI TÊN GỌI ME BY CANALI MANG ĐẬM PHONG CÁCH Ý CỦA CANALI

Dịch vụ may đo Me by Canali được ra đời từ khao khát ngày càng lớn của Canali trong việc xem khách hàng làm trung tâm, cho phép họ tận hưởng trải nghiệm độc quyền và thỏa mãn mong muốn về sự độc bản.

Me by Canali mang sứ mệnh thay đổi quan điểm mua sắm của khách hàng khi đưa khách hàng vào quá trình sáng tạo, cho phép họ tạo nên trang phục của riêng mình với sự mới lạ. Tủ quần áo của một quý ông sẽ thể hiện hoàn hảo cá tính và phong cách người mặc, đồng thời vẫn đậm nét Canali.

Dịch vụ MTM được phục vụ quanh năm tại boutique Canali. Mong muốn mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất cho từng vị khách VIP, từ một đến hai lần mỗi năm, những bậc thầy của Canali từ Ý sẽ đến Việt Nam để trực tiếp cung cấp dịch vụ Me by Canali trong không gian may đo sang trọng và riêng tư. Người nghệ nhân, với vốn hiểu biết sâu rộng và sự am tường tuyệt vời về thủ công truyền thống đỉnh cao, sẽ đồng hành xuyên suốt để khách hàng có thể đưa ra sự lựa chọn tối ưu hóa cho mình, tạo nên những thiết kế mang hơi thở thời đại, đẳng cấp và trường tồn với thời gian.

QUY TRÌNH SỰ KIỆN MAY ĐO ME BY CANALI THƯỜNG NIÊN

Bước 1: Chọn sản phẩm: Dịch vụ Me by Canali cho phép quý ông tạo nên những sản phẩm thời trang mang tinh thần cá nhân độc đáo. Khách hàng không chỉ có thể cá nhân hóa âu phục truyền thống vốn dĩ đã quen thuộc với dịch vụ MTM như bộ suit, áo sơ mi, quần tây, mà còn cả dòng sản phẩm casual như áo dệt kim, áo khoác vải dệt, áo khoác da, áo thun, denim…

Bước 2: Tư vấn và điều chỉnh: Nghệ nhân của Canali tư vấn và tinh chỉnh theo số đo hình thể của từng khách hàng dựa trên khuôn mẫu chuẩn của sản phẩm đã được lựa chọn để phù hợp nhất với vóc dáng người mặc.

Bước 3: Lựa chọn chất liệu: Lướt qua kho tàng vải Canali, thương hiệu luôn chọn lọc chất liệu có nguồn gốc đặc biệt và chất lượng cao cấp nhất, phù hợp với phong cách của từng cá nhân. Với kho lưu trữ hơn 500 mẫu vải được thay đổi theo mùa, nhiều loại trong số đó là thiết kế độc quyền của Canali, nhà mốt tự tin sẽ thỏa mãn được mọi yêu cầu khắt khe và khó tính nhất từ khách hàng.

Vải len nguyên chất cổ điển với đặc tính chống nhăn và chống thấm nước là lựa chọn lý tưởng cho quý ông năng động. Đối với mùa hè, chất liệu siêu nhẹ như vải lanh, bông và lụa là công thức tối ưu nhằm đảm bảo tính thoải mái và thoáng mát cho người mặc.

Bước 4: Tạo dấu ấn cá nhân: Trang phục Me by Canali chú trọng đến sự thanh lịch trong từng chi tiết, thể hiện hoàn hảo phong cách và cá tính của người mặc. Với sự đồng hành của nghệ nhân Canali, các quý ông có thể làm nên phiên bản sáng tạo của riêng mình cho các sản phẩm thời trang, thể hiện qua: ve áo, lớp lót áo, chất liệu khuy áo, và nhiều chi tiết đặc biệt khác.

Điểm nhấn tinh tế là chữ viết tắt tên khách hàng được thêu lên trang phục, một lần nữa khẳng định sản phẩm thời trang độc đáo chỉ dành riêng cho mỗi người.

Trang phục Me by Canali được làm thủ công 100% tại Ý và chuyển về Việt Nam để giao đến khách hàng trong khoảng 6-8 tuần.

Canali tự hào mang đến dịch vụ may đo đẳng cấp từ nước Ý cho khách hàng tại Việt Nam. Nghê nhân người Ý, ông Thomas Rebaschio, sẽ đến Việt Nam đích thân thực hiện dịch vụ này vào ngày 21-22/09 tại Hà Nội và 24-25/9 tại Tp.HCM.

Để sắp xếp lịch hẹn riêng với nghệ nhân người Ý và trải nghiệm dịch vụ Me by Canali một cách trọn vẹn nhất, vui lòng liên hệ Canali Boutique Việt Nam tại:

Tp.HCM: L2-24&25 Union Square, 171 Đồng Khởi, quận 1; Hotline: (028) 3636 8994 .

Hà Nội: 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hotline: 024) 3201 1592.