Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án 250 triệu USD chỉ trong 12 giờ

Thông tin này được Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) chiều 12/7 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

XUẤT HIỆN NHỮNG ĐIỂM SÁNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã xuất hiện nhiều điểm sáng, mô hình hay như việc xây dựng nhận thức số, đào tạo nhân lực số tại Đà Nẵng; xây dựng hạ tầng số tại Quảng Ninh; thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến với chiến dịch 92 ngày đêm tại Bình Phước; triển khai "trợ lý ảo" trong ngành tòa án…

Tòa án Nhân dân Tối cao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thử nghiệm "trợ lý ảo" đóng vai trò như một thư ký riêng, am hiểu pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ của tòa án, làm việc 24/7 và luôn bên cạnh thẩm phán, giao tiếp với thẩm phán bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua điện thoại di động, máy tính cá nhân.

Việc sử dụng "trợ lý ảo" đã giúp tiết kiệm nhiều thời gian tra cứu, tìm kiếm, nghiên cứu, xử lý, ra quyết định đối với các vụ án được đúng bản chất sự việc, đúng pháp luật. Đến tháng 6/2023, TAND Tối cao đã cung cấp hơn 11.600 tài khoản cho thẩm phán và cán bộ, công chức của toà án sử dụng trợ lý ảo…

Tại Quảng Ninh, ông Huy cho biết năm 2022, tỉnh là một trong những địa phương đi đầu về chỉ số cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Quảng Ninh đã rất chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng số để thúc đẩy nền sản xuất thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số. Tỉ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang đạt 89,13% (trung bình cả nước đạt 75,39%). 100% xã, phường, thị trấn được triển khai Internet băng rộng. Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế Tier-3, hiện được phát triển theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

Hạ tầng số đồng bộ, hiện đại đã góp phần quyết định chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của nền hành chính. Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2023, 100% thủ tục hành chính đều được rút ngắn từ 30%- 70% thời gian giải quyết so với quy định của cơ quan Trung ương; hơn 60% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án (Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh và Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh) của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại KCN Sông Khoai (thị xã Quảng Yên), với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Cả 2 dự án đều được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (rút ngắn thời gian giải quyết 14 ngày làm việc so với quy định).

Với Tp.Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết đã quyết liệt triển khai và đưa vào vận hành Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin thống nhất, kết nối với hệ thống xác thực định danh theo Đề án 06 và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Mãi chia sẻ kinh nghiệm của Thành phố triển khai nhanh, quyết liệt, tổng thể, đồng bộ và kỷ luật trong tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Thành phố sẽ sớm đạt được mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng dịch vụ xác thực định danh điện tử, căn cước công dân trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

25/25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA ĐỀ ÁN 06 ĐÃ TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, đến nay 25/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 10/28 dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, cơ quan tái cấu trúc quy trình 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông "Đăng ký khai sinh- Đăng ký thường trú- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" và tổ chức thực hiện thí điểm tại Hà Nội, Hà Nam.

Sau 8 tháng triển khai thí điểm, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại 2 địa phương là 56.768 hồ sơ. Bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan, giúp cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, thời gian thực hiện, chi phí đi lại (nhóm khai sinh từ tổng số 21 ngày làm việc giảm xuống còn 4 ngày làm việc; nhóm khai tử từ tổng số 25 ngày làm việc giảm xuống còn 10 ngày làm việc). Điều này được người dân ủng hộ, đồng tình cao. Trên cơ sở đó, 2 dịch vụ công liên thông này đã triển khai trên phạm vi cả nước từ 10/7/2023.

Tính chung, đến nay, có 4.422/6.423 thủ tục hành chính (chiếm 68,8%) đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với tỉ lệ hồ sơ trực tuyến tăng. Trong đó, các bộ, ngành có 82% hồ sơ trực tuyến (tăng 1,5 lần so với năm 2022), địa phương có 61,36% hồ sơ trực tuyến (tăng 1,7 lần so với năm 2022). Có 2,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Các bộ, địa phương đã tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ 1 lần. Theo đó, việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ở bộ, ngành đạt 22,8% (tăng 11% so với năm 2022), ở các địa phương là 32% (tăng 20% so với năm 2022). Toàn bộ 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ công như: Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy,…

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã được cải thiện so với năm 2022, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hạn của bộ, ngành tăng 10% so với năm 2022, địa phương tăng 8% so với năm 2022.