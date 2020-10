Chậm lên sàn, May Nam Định bị phạt 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần May Nam Định có địa chỉ tại Khu A, lô H1+H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cụ thể, May Nam Định phải trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực) tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Vì vậy, công ty này bị bị phạt 300 triệu đồng căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ngày 2/10 vừa qua, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc chấp thuận Công ty cổ phần May Nam Định được đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, công ty được đăng ký giao dịch 3 triệu cổ phiếu (mã NJC) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 30 tỷ đồng.

May Nam Định được thành lập từ năm 1960, với tên gọi Trạm may đo Nam Định với nhiệm vụ may đo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Đến năm 2003, đơn vị tiến hành cổ phần hóa, với vốn điều lệ 12 tỷ đồng.

Ngày nghề kinh doanh chính của May Nam Định là bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)...

Từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, May Nam Định có 1 lần tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng vào tháng 1/2020 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến thời điểm 30/6/2020, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 240 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 79,9% và 28,74% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao năm 2020.