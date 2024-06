Chặng bay Hà Nội - Đồng Hới tăng thêm 7 chuyến mỗi tuần

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng từ 7 chuyến lên 14 chuyến/tuần đối với chặng bay Hà Nội - Đồng Hới.

Việc tăng chuyến sẽ được thực hiện từ ngày 17/6 đến 4/9 năm nay, do Vietnam Airlines khai thác. Như vậy, chặng bay Hà Nội - Đồng Hới mỗi ngày là 2 chuyến.

Đối với chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để tăng số chuyến trên hành trình này, nhằm cân đối hiệu quả khai thác.

Việc tăng chuyến bay giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong việc di chuyển, trong điều kiện nhu cầu đi lại của người dân khá cao so với nguồn cung đáp ứng hiện tại.

Hiện nay, Cảng Hàng không Đồng Hới đang đón khoảng 2.000 lượt khách cả đến và đi trên một ngày. Đối với chặng bay Hà Nội - Đồng Hới, trong thời gian qua, Cảng Hàng không Đồng Hới đón khoảng 400 khách đến và đi mỗi ngày. Việc tăng chuyến bay sẽ giúp kích cầu du lịch của địa phương trong kỳ cao điểm, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Trong mùa cao điểm du lịch hè 2024, khách du lịch từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt là từ tháng 6/2024, tỉnh này tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình dự ước đạt 2,4 triệu lượt khách, tăng 23,68% so với cùng kỳ, trong đó, khách nội địa dự ước đạt 2,3 triệu lượt khách, tăng 23,07% so với cùng kỳ. Khách quốc tế dự ước đạt 88.525 lượt khách, tăng 42,57% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước tăng 23,07% so với cùng kỳ.

Để tạo điều kiện giúp tỉnh Quảng Bình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch trong thời gian tới, tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình có Công văn đề nghị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet có phương án tăng tần suất đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới và ngược lại, đồng thời mở thêm đường bay Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng nhiều của nhân dân.

Cảng hàng không Đồng Hới đưa vào hoạt động đã 16 năm với các tuyến bay nội địa hai chiều Hà Nội - Đồng Hới và Hồ Chí Minh - Đồng Hới do 4 hãng hàng khôngVietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác.