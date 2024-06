Doanh thu từ "công nghiệp không khói" của Quảng Bình tăng cao

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Bình, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2024 tăng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 18,8%, do nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động khai thác; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai khoáng giảm 7,0%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,2%. Sản xuất và phân phối điện tăng 3,6%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

DOANH THU TỪ LƯU TRÚ, DU LỊCH VÀ ĂN UỐNG TĂNG CAO

Tiếp đến, tháng 5/2024, hoạt động thương mại và dịch vụ của Quảng Bình có diễn biến tích cực, các nhóm hàng hóa hầu hết có xu hướng tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5/2024 của tỉnh này ước đạt 4.283,2 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,0% so với cùng kỳ. Trong các nhóm hàng hóa, đa phần các nhóm đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 1.601,6 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ...

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh Quảng Bình đạt 21.427,4 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó nhóm lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn và tăng cao nhất 12,9%, đóng góp tăng 4,9 điểm phần trăm trong tổng số tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Tháng 5, bước vào mùa du lịch, vì vậy, doanh thu lưu trú, du lịch và ăn uống tháng 5/2024 của tỉnh này tăng cao so với tháng trước và so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 5/2024 của Quảng Bình ước đạt 60,3 tỷ đồng, tăng 12,7% so với tháng trước và tăng 20,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng năm 2024 đạt 255,0 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Số lượt khách quốc tế lưu trú tại Quảng Bình tháng 5/2024 ước đạt 11.707 lượt khách, giảm 19,7% so với tháng trước và tăng 31,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 đạt 57.721 lượt khách, tăng 31,0% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 5/2024 của tỉnh Quảng Bình ước đạt 403,9 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 đạt 1.785,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

8 KHOẢN THU NGÂN SÁCH CHƯA ĐẠT

5 tháng đầu năm 2024, số lượt hành khách vận chuyển tại Quảng Bình đạt 16,4 triệu hành khách, tăng 15,7%; số lượt hành khách luân chuyển đạt 743,4 triệu hành khách.km, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2024 của Quảng Bình ước tính đạt 3,2 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 221,8 triệu tấn.km, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 15,6 triệu tấn, tăng 11,4%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 1.079,7 triệu tấn.km, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách 5 tháng năm 2024 của tỉnh này ước tính hơn 2.467 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 1.831 tỷ đồng, đạt 34,1% dự toán Trung ương và địa phương giao, giảm 2,8% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu hơn 636 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán Trung ương giao, tăng 491,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thu cân đối ngân sách 5 tháng năm 2024, tỉnh này có 9/17 khoản thu đạt tiến độ (41,7%). Còn lại 8 khoản chưa đạt tiến độ của dự toán năm.