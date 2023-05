Chiến lược Phát triển bền vững thông qua Văn hóa Doanh nghiệp tại PTF

Hiện nay, cạnh tranh giữa các tổ chức, doanh nghiệp rất khốc liệt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, PTF cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Do đó, muốn thành công và phát triển, đặc biệt trong cùng ngành luôn cần sự chuyên nghiệp, sáng tạo, và hiệu quả của toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xem đội ngũ nhân viên là nhân tố chủ chốt, quyết định sự thành công của công ty, Ban lãnh đạo PTF luôn coi văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, là hình thức đầu tư chiến lược nhằm từng bước củng cố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi - Trở thành công ty tài chính hàng đầu, phục vụ đa dạng nhu cầu tài chính tiêu dùng của đông đảo người dân Việt Nam.

Mỗi một chiến lược và hoạt động của công ty đều hướng đến các giá trị cốt lõi đã được đặt ra: Lấy khách hàng là trung tâm qua đó Phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng và PTF đồng thời Cam kết chất lượng, Minh bạch và Nhiệt huyết với quyết tâm cao nhất.

PTF thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo.

Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của PTF cũng không ngừng được đẩy mạnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công ty. Trong thời gian qua, PTF đã triển khai chuẩn hóa tài liệu và số hóa các chương trình đào tạo cho gần 10.000 lượt học viên online và hơn 500 lượt học viên trực tiếp.

Đây cũng là giai đoạn PTF đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều nội dung đào tạo đa dạng cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại các đơn vị như: đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, sản phẩm, pháp luật, các hội thảo dành cho quản lý, lãnh đạo… trong đó có một số chương trình đào tạo trọng điểm như: chuỗi chương trình Nâng tầm dịch vụ, Quản lý đồng hành, Quản trị sự thay đổi…

Đặc biệt tháng 5/2023, PTF đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức chương trình tập huấn “Pháp luật và Tuân thủ trong thu hồi nợ” trực tiếp và trực tuyến tại hàng trăm điểm cầu cho nhân viên thu hội nợ PTF toàn quốc. Chương trình tập huấn với mục đích giúp cán bộ nhân viên PTF củng cố kiến thức pháp luật về thu hồi nợ, đa dạng hóa kỹ năng chuyên môn và nâng cao hiệu quả thu hồi nợ. TS - Luật sư Nguyễn Thành Nam – Chuyên gia huấn luyện đến từ Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để giúp cán bộ nhân viên tiếp tục tạo ra môi trường tín dụng uy tín, lành mạnh và tuân thủ Pháp luật.

Chương trình tập huấn “Pháp luật và Tuân thủ trong thu hồi nợ” cho cán bộ nhân viên PTF.

Ngoài ra, PTF cũng chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên thông qua các chương trình teambuilding hàng năm, văn hóa, thể thao, thăm hỏi gia đình cán bộ nhân viên, chúc mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên, các dịp lễ và các hoạt động truyền thông nội bộ khác qua các kênh PTF Channel, Zalo, fanpage giúp cán bộ nhân viên nắm thông tin mọi hoạt động của Công ty một cách kịp thời. Những hoạt động này đã giúp gắn kết tập thể cán bộ nhân viên cùng chung một định hướng và mục tiêu với Ban lãnh đạo công ty để cùng quyết tâm, đoàn kết hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Tiếp nối thành công đã đạt được, thời gian tới PTF sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng môi trường làm việc với chiến lược gắn kết để giải quyết tốt hơn nữa các nhu cầu của khách hàng nội bộ và bên ngoài; gắn với các hoạt động liên quan đến đào tạo quản lý, lãnh đạo, các nhóm nhân viên chức năng, đánh giá sự gắn kết, trao đổi thông tin, học tập, đổi mới và hợp tác, khen thưởng và công nhận, phản hồi kịp thời… đa dạng cả về hình thức lẫn chất lượng để mọi cán bộ nhân viên đều được tham gia các hoạt động nhằm phát triển mọi mặt. Và đó là cách giúp PTF lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của mình.

Với mong muốn xây dựng hệ sinh thái tài chính thân thiện, hiệu quả, PTF đã và đang nỗ lực không ngừng, luôn tiên phong sáng tạo và làm việc tận tâm để tạo ra giá trị cho xã hội, hỗ trợ khát vọng sống ngày một tốt hơn, an toàn hơn của người dân Việt Nam.

Năm 2022 PTF đã ghi nhận sự phát triển tích cực, cho thấy hiệu quả đáng khích lệ của tầm nhìn, chiến lược kinh doanh của Công ty trong quá trình hoạt động với 180.000 khách hàng được giải ngân, tăng 408% so với cùng kỳ, tổng thu nhập hoạt động đạt 681 tỷ VNĐ, tăng 490% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 247 tỷ VNĐ, tăng 876%, so với cùng kỳ và tổng dư nợ tín dụng đạt 4.729 tỷ VNĐ, tăng 76% so với cùng kỳ.

PTF tự hào là một trong "Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam" và luôn coi trọng giá trị con người, thượng tôn pháp luật, biết tận dụng những biến động của thị trường cũng như xu thế của thế giới để chuyển đổi mạnh mẽ, qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân Việt Nam.