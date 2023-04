Chính thức bàn giao nhà đợt 1 cho cư dân tại Khu đô thị Phúc An Asuka - Châu Đốc

TRAO KHÓA VÀNG - TRAO UY TÍN

Ngày 8/4 vừa qua, sự kiện Lễ bàn giao nhà đợt 1 đã diễn ra tại Khu đô thị Phúc An Asuka - thành phố Châu Đốc, các tân cư dân đầu tiên của dự án không giấu được sự phấn khởi khi nhận chiếc chìa khoá nhà mới của mình.

“Tôi rất hài lòng về ngôi nhà mới, chúng tôi đang lên kế hoạch để thiết kế nội thất và đẩy nhanh tiến hành hoàn thiện sớm để vào ở trong thời gian tới. Về điểm tôi thích nhất của Phúc An Asuka có lẽ là kiểu nhà khá mới mẻ và không gian sống xung quanh mang lại cảm giác rất tích cực”, anh Châu Hoàn, ngụ thành phố Châu Đốc - Tân cư dân chia sẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Viết Thành, đại diện Trần Anh Châu Đốc cho biết, khi chọn phát triển nhà ở tại thành phố Châu Đốc, chúng tôi nắm rõ những khó khăn và thách thức phải đối mặt. Tâm lý người dân luôn phải “mục sở thị” căn nhà tương lai của mình mới cảm thấy tin tưởng để lựa chọn. Do đó, chúng tôi đã tích cực triển khai xây dựng cả về sản phẩm nhà và hệ thống tiện ích mà cư dân sẽ được hưởng trong tương lai. Và cũng nhờ sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, chúng tôi đã hoàn thiện những dãy nhà đầu tiên và song song ra sổ cho khách hàng chỉ sau hơn 1 năm triển khai.

Trước đó, đơn vị đã thực hiện bàn giao sổ hồng cho tân cư dân, được biết, người mua không chỉ ngụ ở thành phố Châu Đốc mà còn ở các khu vực lân cận, thậm chí có nhà đầu tư đến từ Bình Phước, Tp.HCM, Cần Thơ...

KHÔNG GIAN SỐNG MỚI - NÂNG GIÁ TRỊ AN CƯ

Dù thị trường có nhiều biến động nhưng khu đô thị Phúc An Asuka vẫn dần khẳng định vị thế của mình tại thị trường mới thành phố Châu Đốc - An Giang. Qua sự nỗ lực của đơn vị phát triển, hiện nay, Phúc An Asuka đang vươn mình trở thành đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại khu vực.

Trước đây, dù năm giữa trung tâm thành phố Châu Đốc - Nơi có sự giao thương tấp nập từ du lịch tâm linh, nhưng Phúc An Asuka khi đó vẫn chỉ là một quỹ đất trống. Tuy nhiên, đến nay, các dãy nhà 3 tầng cùng tiện ích với hệ thống ánh sáng đẳng cấp đã “khởi sinh” vùng đất năm xưa, mang đến sức sống vô cùng mãnh liệt lan toả đến toàn vùng.

Việc giao thương cũng bắt đầu khởi động trong lòng dự án, không chỉ có những dãy nhà mà các quán cà phê, nhà hàng, văn phòng đã hình thành. Người dân từ thành phố và khắp các vùng lân cận cũng đổ về để trải nghiệm, để tận hưởng một không gian lần đầu xuất hiện.

Sản phẩm nhà tại Phúc An Asuka được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Ảnh: Trần Anh Group.

Nằm ngay mặt tiền đường Quốc lộ 91 - Trục xương sống liên vùng từ thành phố Cần Thơ về các tỉnh, khu đô thị Phúc An Asuka như viên ngọc sáng đón đầu cửa ngõ của thành phố Châu Đốc. Dự kiến sẽ mang đến không gian lưu trú mới cho khách du lịch, thúc đẩy kinh tế cho người dân.

Mỗi ngày sống trong khu đô thị Phúc An Asuka, cư dân được đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ công viên cây xanh, đường dạo bộ thông thoáng, thoả mình trong hồ bơi tràn bờ hay ngắm nhìn ban mai từ chính ban công nhà mình.