Chính thức ra mắt căn hộ dành cho chuyên gia đầu tiên tại Tân Uyên

Tại sự kiện chủ đầu tư đã chia sẻ những thông tin chuyên sâu toàn diện về quy mô, các tiện ích nổi bật, những điểm đặc biệt về vị trí và tiềm năng của dự án mang tên Tecco Felice Tower so với toàn khu vực.

“Tân Uyên đang trên đà đón nhận sự gia tăng nhanh chóng từ các loại hình sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ giai đoạn 2022 - 2025. Hiện địa phương này cũng là địa phương có dân số đông nhất, thế nhưng vẫn còn quá ít các dự án nhà ở đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân tại đây. Bức thiết nhất là nhóm chuyên gia chuyển về đây sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp của khu vực này”, phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Tọa lạc tại trung tâm của phường Hội Nghĩa, Tân Uyên, Tecco Felice Tower được giới thiệu ra thị trường hướng đến nhu cầu ở thực của nhóm chuyên gia và người lao động trình độ cao tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Đây cũng là dự án có vị trí đắc địa nhất khu vực khi tiếp giáp cả 3 thành phố của Bình Dương trong 20 phút di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Anh Chí Đại - Giám đốc chi nhánh Thủ Dầu Một thuộc Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam chia sẻ, tuy với số lượng hơn 500 căn, Tecco Felice Tower sẽ chỉ giải tỏa một phần rất nhỏ nhu cầu an cư của nhóm chuyên gia, lao động tay nghề cao tại các khu công nghiệp liền kề ngay trên địa bàn Hội Nghĩa, Tân Uyên, chưa kể đến các địa phương lân cận khác. Tin rằng, sức hút của Tecco Felice Tower sẽ vô cùng lớn khi chính thức công bố ra thị trường.

Theo thông tin tại sự kiện, dự án có quy mô 6.232 m2, gồm 16 tầng và 1 tầng hầm, với hơn 500 căn hộ bố trí thông minh đón gió nắng tự nhiên và không có căn nào dính nắng gắt từ hướng Tây. Dự án bố trí đầy đủ các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày, vui chơi giải trí cho các thành viên trong gia đình ngay tại thềm nhà: Công viên, nhà trẻ, khu vui chơi, trung tâm thương mại, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Dự án chính thức được ra mắt thị trường vào cuối tháng 5/2022. Tại sự kiện không khó để cảm nhận được sự háo hức chờ đón từ các chuyên viên kinh doanh những chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng từ chủ đầu tư Tecco Group. Chị Huệ - chuyên viên kinh doanh có mặt tại sự kiện chia sẻ: “Cộng tác nhiều dự án của Tecco Group mình đã thấy khách hàng của mình nhận được thêm nhiều hỗ trợ và sự quan tâm thực sự từ các chính sách kinh doanh, Tecco Felice Tower cũng không ngoại lệ.”

Sau Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên trong năm 2022 tỉnh Bình Dương đẩy mạnh phát triển hạ tầng để đuổi kịp mục tiêu trở thành đô thị loại 2 năm 2025. Theo đó, thời điểm này được xem là cơ hội an cư lý tưởng cho cư dân khi giá bất động sản vẫn chưa tăng quá cao, đại diện chủ đầu tư cũng chia sẻ.

Chủ đầu tư, nhà phát triển dự án cùng các đại diện nhà phân phối dự án Tecco Felice Tower.

Buổi lễ dưới sự tham gia và chứng kiến của hơn 500 chuyên viên kinh doanh, ký kết hợp tác của nhà phát triển dự án Công ty Cổ Phần DXMD Việt Nam (tiền thân là công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông) và các đơn vị phân phối diễn ra thật thành công và ý nghĩa.

Phối cảnh về đêm dự án căn hộ phức hợp Tecco Felice Tower dành cho giới chuyên gia.

Được biết trước dự án này, chủ đầu tư Tecco đã triển khai nhiều dự án tương tự trên khắp 18 tỉnh thành trong cả nước, gần nhất là dự án Tecco Felice Homes tại thành phố Thuận An do Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam phát triển dự án.

Tiếp nối những thành công từ loạt các mô hình căn hộ phức hợp với mức giá phù hợp trên từng địa phương mà Tecco Group đã đặt chân đến, dự án Tecco Felice Tower tại Tân Uyên dự báo sẽ là một dự án gây tiếng vang và được thị trường chào đón nồng nhiệt khi sở hữu nhiều lợi thế đến từ vị trí, hạ tầng xây dựng đặc biệt là mức giá vô cùng hấp dẫn.