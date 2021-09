Chọn mặt gửi vàng ra sao khi mua bất động sản mùa dịch?

Giới chuyên gia cho rằng, yếu tố được quan tâm hàng đầu khi chọn nhà thời điểm này là uy tín của chủ đầu tư. Cùng với mặt bằng giá mới đang dần được thiết lập, những địa chỉ được đóng mác bởi những tên tuổi danh tiếng được đánh giá là “nhãn vàng” để tăng giá trị theo thời gian.

CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN LÀ SỐ 1

Chủ tịch một công ty bất động sản chuyên phân phối sản phẩm của các chủ đầu tư lớn tiết lộ, trong những tháng qua, dù dịch bệnh, doanh số đơn vị vẫn duy trì khoảng 100 căn hộ/tháng. Một điểm khác so với trước dịch bệnh là khách hàng hiện rất "chịu khó" tìm mua nhà qua sàn thương mại điện tử trực tuyến, nghe điện thoại hoặc kiểm tra tin nhắn của các tư vấn viên. Ngoài nhu cầu thực về nhà ở tăng lên, theo ông, yếu tố quan trọng giữ chân khách là tên tuổi của doanh nghiệp lớn.

Điều này cũng được ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam nêu lên trong tổng kết mới đây. Ông dẫn khảo sát của DKRA Vietnam cho thấy, yếu tố đầu tiên quyết định sức mua của thị trường ty bất động sản hiện là uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu của chủ đầu tư. "Một dự án của chủ đầu tư lớn có danh tiếng đã được kinh nghiệm kiểm chứng là yếu tố hàng đầu quyết định mua và luôn có sức mua tốt hơn so với những dự án khác. Tiếp theo mới đến các yếu tố như vị trí, chất lượng, dịch vụ..." ông nhận xét.

Thực tế, từ khi thị trường ty bất động sản bị cuốn vào cơn bão Covid-19, giới chuyên gia đã đề cập đến những "tín hiệu vui" khi không ít chủ đầu tư năng lực yếu, kinh doanh dựa phần lớn vào vốn đi vay, nhanh chóng chào thua, rút khỏi cuộc chơi. Thị trường được thanh lọc và những doanh nghiệp ở lại sân chơi chiếm được niềm tin của người dùng bởi khả năng cam kết tiến độ và những chính sách hấp dẫn ngay trong mùa dịch.

Sự sàng lọc ấy cũng khiến người mua nhà nhận ra, đâu là những dự án bánh vẽ, đâu là giá trị thật. Như lời ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland, hiện tại, giá trị thật chính là nơi có tỉ lệ "sáng đèn" cao với đồng thời 2 yếu tố: Một là hệ sinh thái bảo đảm các điều kiện sống và Hai là khả năng quản lí vận hành tốt. Ông đơn cử những dự án của Vinhomes và một số ông lớn khác hiện đang mang đầy đủ những điều kiện trên.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu tư vấn Savills Hà Nội cũng cho rằng, thị trường thời gian qua đã chứng kiến nhiều dự án vẫn tiêu thụ nhanh và có điều chỉnh tăng giá. Tuy nhiên, điều này chỉ xuất hiện ở những dự án tốt.

ĐÔ THỊ “TẤT CẢ TRONG MỘT” SẼ LÀ BẾN ĐỖ ĐẮT GIÁ

Nhìn vào những dự án hút khách của các chủ đầu tư uy tín, ông Đỗ Thái Bình (Tổng giám đốc Đông Tây Land) cho rằng, những địa chỉ này góp phần không nhỏ làm thị trường nóng lên bởi thỏa mãn được dòng cầu lớn mới xuất hiện.

Theo ông, dịch bệnh đã khiến nhiều người phải sống trong cảnh bức bối dài ngày. Ngôi nhà nhỏ, vốn thiếu tiện nghi có thể được chấp nhận trong điều kiện "sáng đi làm, tối về nghỉ" nhưng tất cả sẽ thay đổi khi đó là nơi để ăn ở, học tập, làm việc vui chơi giải trí,... Bởi thế, điều nhiều người hướng tới là những đại đô thị như Vinhomes Smart City ở phía Tây hoặc Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) ở phía Đông với những căn hộ thiết kế đẹp, rộng rãi, tiện nghi, đầy đủ sân vườn, công viên, hồ nước, biển hồ.... Những tiện ích ngay trong khu vực cư dân cũng sẽ giúp việc mua sắm, chăm sóc sức khỏe được thực hiện chỉ với một vài bước chân giúp nhiều người yên tâm hơn với những đô thị "tất cả trong một".

Đô thị tiện ích tất cả trong một luôn có tính thanh khoản cao trên thị trường.

Nhìn bức tranh chung của thị trường, giới trong nghề khuyến cáo, đây là thời điểm tốt để xuống tiền bởi giá nhà sẽ ngày một đi lên.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, chung cư vẫn luôn là sản phẩm phục vụ cho kế hoạch sinh sống dài hạn của người dân. Ngoài ra, trong dịch bệnh đã phát sinh luồng cầu mới từ những người muốn chuyển nơi sống sang các khu tiện ích hơn. Ở góc độ độ đầu tư, dòng cầu vào ty bất động sản càng mạnh bởi một lượng lớn tiền rút ra từ chứng khoán, ngoại hối, các ngành kinh tế bị suy yếu khác đang đổ mạnh vào bất động sản tìm cơ hội sinh lời.

Ngược lại, về nguồn cung, theo KTS Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là vấn đề chưa được tháo gỡ bởi việc siết thủ tục, quản lí. Nguồn cung mới trên thị trường trong thời gian tới theo ông bởi vậy vẫn "không đáng bao nhiêu".

Khi cầu lớn và nguồn cung ít ỏi, xu hướng tăng theo đánh giá là vẫn tiếp tục diễn ra thời gian tới. Đặc biệt, khi chi phí đầu tư, nguyên vật liệu, lãi vay, chi phí tài chính,... đều tăng và tính vào giá bán sản phẩm, rất khó để giá cả thị trường có diễn biến khác.

Trong xu hướng nâng giá chung ấy, những sản phẩm nằm trong các khu phức hợp với đầy đủ tiện ích theo đánh giá sẽ là điểm nóng nhất khi là nơi giao cắt của cùng lúc nhiều dòng cầu.

Đặc biệt, như đánh giá của ông Hoàng Đình Khiêm, ngoài Vinhomes, thị trường trong ít nhất 5 năm nữa rất khó xuất hiện những dự án có được tiêu chuẩn "all in one" tương tự. Những bến đỗ đắt giá với nguồn cung không nhiều hứa hẹn sẽ khiến giá trị tăng theo thời gian, đồng nghĩa thị trường có thể sẽ xuất hiện những cuộc đua ngày một khốc liệt.