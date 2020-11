Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng ông Biden đắc cử, kỳ vọng hợp tác "đôi bên cùng có lợi"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gửi thông điệp chúc mừng tới tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, hơn hai tuần kể từ sau khi nghị sĩ đảng Dân chủ được truyền thông Mỹ dự báo là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3/11.

"Thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ vì lợi ích cơ bản của cả hai quốc gia mà còn đáp ứng kỳ vọng chung của cả cộng đồng quốc tế", hãng thông tấn nhà nước Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc trong thông điệp chúc mừng. "Tôi hy vọng hai bên sẽ đề cao tinh thần không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi".

Thông điệp chúc mừng chính thức của ông Tập được đưa ra chỉ một ngày sau khi Cục Quản lý Dịch vụ tổng hợp Mỹ tuyên bố đội ngũ của ông Biden đã chính thức bắt đầu quá trình tiếp nhận chuyển giao chính quyền mới.

Các hãng thông tấn của Mỹ đồng loạt dự báo ông Biden là người đắc cử tổng thống vào hôm 7/11, bốn ngày sau cuộc bầu cử toàn quốc. Ngay sau đó, hàng loạt lãnh đạo các quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden - cựu phó tổng thống Mỹ.

Với động thái trên, ông Tập Cận Bình trở thành nguyên thủ quốc gia mới nhất chúc mừng ông Joe Biden đắc cử, dù đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chịu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Trước đó, ngày 13/11, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã có động thái chúc mừng đầu tiên.

"Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ ", ông Vương Văn Bân nói. Tuy nhiên, khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ "sẽ được xác định theo luật pháp nước Mỹ".

Theo tờ Xinhua, ngày 25/11, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng gửi lời chúc mừng tới bà Harris.

Theo các nhà phân tích, Bắc Kinh đã cân nhắc thận trọng thời gian và thông điệp chúc mừng để cố gắng không bị ảnh hưởng bởi sự chia rẽ giữa ông Biden và đương kim tổng thống Donald Trump. Paul Heer, một cựu nhân viên tình báo quốc gia tại Đông Á nhận định: "Bắc Kinh đủ khôn ngoan để chưa khẳng định họ ủng hộ ai".

Quan hệ Mỹ - Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do những mâu thuẫn trong nhiều vấn đề từ công nghệ, thương mại, Hồng Kông cho tới đại dịch Covod-19. Chính quyền của Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty Trung Quốc. Chính quyền của ông Trump nhắm vào hàng loạt hãng công nghệ Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok - thuộc sở hữu của công ty Bytedance và gã khổng lồ Huawei.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, chưa có gì chắc chắn mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ được cải thiện dưới chính quyền của ông Biden. Trong suốt quá trình tranh cử, ông Biden bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan tới Trung Quốc.