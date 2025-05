Chung kết cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh dành cho trẻ khiếm thị “Road to English” 2025

Chương trình là sáng kiến hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tổ chức phi chính phủ Vietnam And Friends (VAF), cùng sự đồng hành của Quỹ Make a Wish và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Seen.

Trải qua hai mùa giải thành công, “Road to English” đã trở thành một cầu nối ý nghĩa, đưa ngôn ngữ tiếng Anh đến gần hơn với các em nhỏ khiếm thị. Kế thừa những giá trị đó, năm nay, cuộc thi trở lại với chủ đề đầy khát vọng: “Hạt giống Đổi mới Sáng tạo trong kỷ nguyên mới – Little Innovators in the new era”.

Chủ đề này không chỉ gắn liền với sứ mệnh của hai đơn vị tổ chức trong việc xây dựng một xã hội đổi mới sáng tạo và bao trùm, mà còn khơi dậy tinh thần học tập, khuyến khích các em mạnh dạn sử dụng tiếng Anh để bày tỏ góc nhìn về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Các em nhỏ khiếm thị thuyết trình bằng tiếng Anh về các chủ đề như du lịch, phát triển bền vững... tại cuộc thi.

Phát biểu tại đêm chung kết, chị Bùi Hải Vy, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính, chia sẻ: “Đổi mới sáng tạo hiện diện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Thay vì gọi điện thoại đặt xe taxi, chúng ta đặt xe qua ứng dụng; thay vì pha cà phê truyền thống, chúng ta có viên nén tiện dụng. Đổi mới sáng tạo chính là làm khác đi để tốt hơn. Thông qua chương trình này, chúng tôi tin rằng mỗi em học sinh bước lên sân khấu không chỉ đang luyện tập ngôn ngữ, mà còn đang thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo – dám nói, dám ước mơ, dám thể hiện bản thân”. Chị Vy, hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục là bệ phóng cho các em học sinh khiếm thị trên hành trình phát triển bản thân, hội nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Trong đêm thi, 6 thí sinh xuất sắc nhất đã tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh những ý tưởng sáng tạo gắn liền với cuộc sống thường nhật. Mỗi bài thuyết trình là một góc nhìn độc đáo, thể hiện sự quan sát tinh tế, tư duy khác biệt và tinh thần không ngừng sáng tạo để vượt qua khó khăn, đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của các em.

Anh Đặng Thế Lâm, Giám đốc Tổ chức Vietnam and Friends, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đồng hành và khán giả đã ủng hộ chương trình, đồng thời động viên các thí sinh tự tin thể hiện hết mình.

Tổng kết chương trình, anh Lê Công Thành, Trưởng ban tổ chức, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chia sẻ rằng: “Road To English” là một hoạt động tâm huyết nhằm hỗ trợ người khiếm thị phát triển kỹ năng và tự tin hòa nhập. Anh nhấn mạnh cuộc thi khuyến khích các thí sinh sử dụng tiếng Anh để bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội, đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp tích cực.

Chị Bùi Hải Vy, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính, cho biết: “Road to English” là một minh chứng rõ nét cho thấy, với sự hỗ trợ phù hợp, mọi giới hạn đều có thể được vượt qua.

Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia mong muốn cuộc thi không chỉ khơi nguồn cảm hứng mà còn là bệ phóng để các bạn trẻ khiếm thị phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo. Những ý tưởng được trình bày đã khẳng định rằng người khiếm thị hoàn toàn có thể trở thành những nhà đổi mới sáng tạo, dẫn dắt xu hướng và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Thay mặt Ban tổ chức, chị Bùi Hải Vy cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty CP Kỹ thuật Seen, Quỹ Make A Wish, các nhà hảo tâm, các đơn vị đồng hành, Ban giám khảo và đặc biệt là các em thí sinh – những “mầm non đổi mới sáng tạo”, nguồn cảm hứng lớn nhất của chương trình.