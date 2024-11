Chứng khoán Mỹ hồi phục dù còn lo về lãi suất, giá dầu tăng hơn 3% do tin Ukraine

Giá dầu thô tăng hơn 2 USD/thùng sau khi có tin một mỏ dầu lớn ở Na Uy dừng sản xuất và chiến tranh Nga-Ukraine có diễn biến leo thang.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, đạt 5.893,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,6%, đạt 18.791,81 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones mất 55,39 điểm, tương đương giảm 0,1%, còn 43.389,6 điểm.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bắt đầu bổ nhiệm các vị trí trong nội các của ông, nhưng các vị trí chủ chốt liên quan tới thị trường tài chính, ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính, và người đảm nhiệm vị trí đại diện thương mại (USTR) vẫn chưa được xác định. Điều này khiến giới đầu tư ít nhiều hồi hộp, bởi chính quyền Trump 2.0 được dự báo sẽ tập trung vào các chính sách giảm thuế và tăng thuế quan. Những chính sách đó đều có khả năng đẩy lạm phát ở Mỹ lên cao hơn và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tâm trạng hồi hộp đó của nhà đầu tư thể hiện qua sự giằng co của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong suốt phiên đầu tuần. Sau khi trồi sụt trong phiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,416%.

“Tôi cho rằng lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm là một dấu hiệu từ thị trường trái phiếu nói rằng đang tiếp tục có những rủi ro về lãi suất, thâm hụt ngân sách, và lạm phát có thể vẫn đang âm ỉ trong hệ thống nếu thuế quan được áp”, Giám đốc đầu tư Wasif Latif của công ty Sarmaya Partners nói với hãng tin Reuters.

“Bản chất và hình thù của thuế quan đó có thể là gây lạm phát. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng thị trường trái phiếu đang phát đi một tín hiệu. Dù thị trường chứng khoán có vẻ đã dừng lại để thở một chút sau đợt tăng mạnh hậu bầu cử, nhưng phiên ngày hôm nay cho thấy nhà đầu tư dường như lại đang ăn mừng”.

Cổ phiếu Tesla đóng góp nhiều vào phiên tăng này của S&P 500 và Nasdaq, với mức tăng 5,6% sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng ê-kíp của ông Trump đang tiến hành các bước đi để nới lỏng quy chế giám sát đối với xe tự lái.

Loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn cũng ghi nhận mức tăng mạnh, như Apple và Netflix tăng tương ứng 1,3% và 2,8%, AMD tăng 3%.

Nhà đầu tư cũng hưng phấn trước khi Nvdia công bố báo cáo tài chính vào ngày thứ Tư tuần này. Theo dự báo, hãng sản xuất con chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới sẽ báo cáo mức tăng trưởng doanh thu cao. Năm nay, cổ phiếu Nvidia đã tăng gấp gần 3 lần, đóng góp nhiều vào việc đưa S&P 500 thiết lập hàng loạt kỷ lục.

Các số liệu vững vàng của kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách của ông Trump dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn chính là nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm trong tuần trước, sau đợt tăng bùng nổ hậu bầu cử. Nhà nghiên cứu thị trường Jim Reid của ngân hàng Deutsche Bank dự báo tuần này thị trường sẽ im ắng hơn “bởi dòng dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính trị của Mỹ sẽ chậm lại”.

“Câu chuyện chính sắp tới sẽ là việc chính quyền mới của ông Trump sẽ bổ nhiệm những nhân vật nào”, ông Reid nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,26 USD/thùng, tương đương tăng 3,18%, chốt ở mức 73 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,14 USD/thùng, tương đương tăng 3,19%, chốt ở mức 69,16 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi hãng dầu khí Equinor của Na Uy cho biết đã tạm dừng việc khai thác tại mỏ dầu Johan Sverdrup, mỏ dầu lớn nhất ở Tây Âu, do xảy ra tình trạng mất điện. Công tác khắc phục đang diễn ra, nhưng hiện chưa rõ tới khi nào mỏ dầu này sẽ hoạt động trở lại.

Ngoài ra, giá dầu còn tăng do chiến tranh Nga-Ukraine leo thang vào cuối tuần. Trong một dấu hiệu cho thấy sự đảo ngược chính sách của Washington, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép vũ khí do Mỹ sản xuất tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga - nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm Chủ nhật.

Điện Kremlin ngày thứ Hai nói Nga sẽ phản ứng với điều mà họ gọi là quyết định bất cẩn của Mỹ. Trước đó, Moscow đã cảnh báo rằng một quyết định như vậy đặt ra nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu giữa Nga với Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu.

Đến hiện tại, cuộc chiến Nga-Ukraine không có ảnh hưởng đáng kể tới xuất khẩu dầu của Nga. Tuy nhiên, nhà phân tích Saul Kavonic của công ty MST Marquee cho rằng giá dầu có thể tăng thêm nếu Ukraine tấn công nhiều hơn vào hạ tầng dầu khí của Nga.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI giảm hơn 3% do số liệu ảm đạm về kinh tế Trung Quốc và do dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ thừa hơn 1 triệu thùng/ngày so với nhu cầu trong năm 2025, cho dù liên minh OPEC+ tiếp tục việc cắt giảm sản lượng.