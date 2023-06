Chứng khoán Mỹ lên đỉnh 14 tháng, giá dầu lao dốc 4%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/6), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, trong bối cảnh nhà đầu tư đợi báo cáo lạm phát và kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này. Trong khi đó, mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu khiến giá dầu thô “bốc hơi” hơn 3 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 189,55 điểm, tương đương tăng 0,56%, chốt ở 34.066,33 điểm. S&P 500 tăng 0,93%, đạt 4.338,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,53%, đạt 13.461,92 điểm.

Dưới sự dẫn dắt của những cổ phiếu vốn hoá lớn như Amazon, Apple và Tesla, S&P 500 - thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - hiện đã phục hồi 21% kể từ mức đáy thiết lập vào tháng 10/2022. Một số nhà đầu tư nói rằng chứng khoán Mỹ đang ở trong một thị trường đầu cơ giá lên (bull market), hay còn gọi là thị trường bò.

“Mức đáy của tháng 10 càng lùi xa, nhà đầu tư càng tự tin hơn. Liệu nhà đầu tư có đang tự mãn quá mức không? Có lẽ là họ có, nhưng đó thực chất lại là một tín hiệu tốt”, CEO Jake Dollarhide của công ty quản lý tài sản Longbow Asset Management nhận định với hãng tin Reuters.

Cổ phiếu Tesla tăng 2,2% phiên này, đánh dấu phiên tăng thứ 12 liên tiếp, một kỷ lục đối với hãng xe điện Mỹ. Apple và Microsoft tăng 1,5% mỗi cổ phiếu, với mức tăng từ đầu năm đến nay của hai hãng này đã đạt tương ứng 41% và 38%.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 8 nhóm tăng phiên này, dẫn đầu là nhóm công nghệ với mức tăng 2,07% và nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,74%.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Ba. Giới phân tích dự báo CPI toàn phần tiếp tục giảm nhẹ nhưng CPI lõi có thể vẫn cao dai dẳng.

Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones kỳ vọng CPI toàn phần tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước, so với mức tăng 0,4% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm ngoái, các nhà kinh tế dự báo mức tăng 4%.

Ngày thứ Ba cũng là ngày đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed.

Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 76% Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25% khi công bố kết quả cuộc họp vào ngày thứ Tư. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 là 71% - theo dữ liệu từ CME FedWatch.

“Có khả năng Fed sẽ tiếp tục dựa vào các dữ liệu kinh tế. Bởi vậy, chúng tôi không nhất thiết loại trừ khả năng Fed không còn tăng lãi suất trong tương lai, nhưng trong ngắn hạn, chúng tôi thấy họ sẽ tạm dừng”, đồng giám đốc đầu tư Dylan Kremer của Certuity nhận định.

Tuy nhiên, một báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến ​​có thể phá vỡ các dự báo đó - nhà phân tích cấp cao Edward Moya của công ty dữ liệu Oanda cảnh báo trong cuộc trao đổi với hãng tin CNBC. “Nếu số liệu lạm phát là một báo báo cáo nóng, Fed có thể phải tính đến việc tăng lãi suất trong lần họp này và thậm chí phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa”, ông Moya nói.

Lợi nhuận từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, lợi nhuận hàng quý tốt hơn mong đợi của các công ty niêm yết và hy vọng rằng Fed có thể sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ là những yếu tố đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trong những tuần gần đây.

Đợt phục hồi này cũng đã lan rộng sang các lĩnh vực có độ nhạy cảm cao hơn với chu kỳ kinh tế như năng lượng và công nghiệp, cũng như các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, khi các dữ liệu tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ vững vàng bất chấp lãi suất tăng.

Ngân hàng Goldman Sachs hôm thứ Sáu đã nâng mục tiêu cuối năm cho S&P 500 từ 4.000 điểm lên 4.500 điểm, với lý do đà phục hồi của thị trường đang mở rộng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,95 USD/thùng, tương đương giảm 3,9%, còn 71,84 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,05 USD/thùng, tương đương giảm 4,4%, còn 67,12 USD/thùng.

Dầu giảm giá khi giới phân tích lo ngại về sự gia tăng nguồn cung dầu toàn cầu trong khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại. Báo cáo CPI sắp công bố và cuộc họp Fed sắp diễn ra cũng khiến nhà đầu tư trên thị trường dầu lửa thận trọng.

Cuối tuần vừa rồi, Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu, trên cơ sở cho rằng nguồn cung dầu của thế giới sẽ cao hơn dự báo trong năm nay và cho tới hết năm 2024. Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu vào tháng 12 năm nay sẽ là 86 USD/thùng đối với dầu Brent, từ mức 95 USD/thùng đưa ra trước đó; và 81 USD/thùng đối với dầu WTI, từ mức 89 USD/thùng đưa ra trước đó.

“Việc Goldman Sách cắt giảm dự báo giá dầu có vẻ là nguyên nhân chính cho sự bán tháo trong phiên ngày hôm hay”, nhà phân tích Matt Smith của Kpler nhận định.

Phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư trong phiên này còn là sự phục hồi yếu ớt của nhu cầu dầu ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện lớn nhất thế giới.

“Kỳ vọng lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc không có dấu hiệu thành hiện thực… Chắc chắn có những lo ngại rằng OPEC và IEA sẽ cắt giảm dự báo nhu cầu dầu”, nhà phân tích Bob Yawger của ngân hàng UBS phát biểu.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ công bố thông tin cập nhật thị trường hàng tháng vào ngày thứ Ba.

Tuần trước, cả dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc “đè bẹp” động lực tăng giá dầu từ cam kết cắt giảm sản lượng dầu 1 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia bắt đầu từ tháng 7.