Chứng khoán Mỹ tăng điểm cuối phiên, giá dầu lại giảm mạnh, Bitcoin tăng tốc

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/6), trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá về rủi ro xảy ra suy thoái. Giá dầu thô sụt giảm vì mối lo nhu cầu tiêu thụ năng lượng có thể yếu đi khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Giá Bitcoin tăng theo giá cổ phiếu, tái lập mốc 21.000 USD.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 194,23 điểm, tương đương tăng 0,64%, đạt 30.677,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,95%, đạt 3.795,73 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,62%, đạt 11.232,19 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần do giá trái phiếu tăng. Lợi suất giảm giúp Nasdaq tăng vượt trội so với hai chỉ số chính còn lại, do cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng cao khác thường có diễn biến ngược chiều với lợi suất. Lợi suất giảm khiến dòng tiền tương lai của các doanh nghiệp này trở nên hấp dẫn hơn, và ngược lại.

“Diễn biến thị trường ngày hôm nay và hôm qua chí ít cũng cho thấy rằng thị trường đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Điều này thể hiện qua thay đổi trên đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ”, Giám đốc đầu tư Scott Ladner thuộc Horizon Investments phát biểu.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm yếu nhất trong S&P 500 phiên này, do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá dầu. Cổ phiếu Schlumberger giảm gần 6,8%; Valero giảm 7,6%; và Phillips 66 giảm 6,8%.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,69 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, còn 110,05 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,92 USD/thùng, tương đuong giảm 1,8%, còn 104,27 USD/thùng.

“Nếu Mỹ và phần còn lại của thế giới rơi vào suy thoái, nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ bị ảnh hưởng mạnh”, chuyên gia tư vấn dầu lửa độc lập Andrew Lipow ở Houston nhận định.

Ông Robert Yawger, Giám đốc phụ trách mảng năng lượng giao sau tại Mizuho ở New York, thì cho rằng giá xăng cao có thể khiến nhu cầu tiêu thụ yếu đi. “Đó chính là cách mọi chuyện diễn ra”, ông nói.

Giá bán lẻ xăng ở Mỹ đang bình quân ở mức 4,94 USD/gallon trên toàn quốc, giảm khoảng 10 cent/gallon so với đỉnh – theo dữ liệu từ AAA.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: TradingView.

Trong buổi điều trần vào ngày thứ Năm tại Hạ viện, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tái khẳng định “cam kết mạnh mẽ” của Fed trong việc giảm lạm phát. Ông cũng nhấn mạnh rằng suy thoái kinh tế là một “khả năng”. Những phát biểu này của ông Powell không có gì thay đổi so với những nhận định mà ông đã đưa ra trong buổi điều trần trước đó một ngày tại Thượng viện, và tiếp tục khiến mối lo suy thoái phủ bóng lên Phố Wall.

“Chắc chắn là chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái, nhưng suy thoái nghiêm trọng đến độ nào thì chưa biết”, Chủ tịch Nick Giacoumakis của NEIRG Wealth Management phát biểu.

Ngân hàng UBS nâng khả năng xảy ra suy thoái kinh tế Mỹ lên 69%, trở thành ngân hàng đầu tư mới nhất cho rằng nguy cơ xuy thoái gia tăng. Trước đó trong tuần này, Citigroup và Goldman Sachs đồng loạt nâng rủi ro suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trái lại, một chiến lược gia hàng đầu của JPMorgan Chase ngày thứ Năm nói ông tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái và thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi trong nửa sau của năm nay.

Sau khi bán tháo vào tuần trước, chứng khoán Mỹ đang cho thấy những nỗ lực phục hồi và ổn định trong tuần này. Từ đầu tuần đến hết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones đã tăng 2,6%; S&P 500 tăng 3,3%; và Nasdaq tăng 4%.

Ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo hàng tuần cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua ở nước này giảm 2.000 đơn, còn 229.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 18/6. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động ở Mỹ tiếp tục thắt chặt.

Giá Bitcoin vững lên sau khi giảm dưới 20.000 USD vào cuối tuần vừa rồi. Lúc gần 8h sáng nay (24/6) theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ Coinmarketcap.com đứng ở 21.037 USD, tăng gần 3,6% so với cách đó 24 tiếng. Vốn hoá của tiền ảo lớn nhất thế giới hiện đạt gần 403 tỷ USD, so với đỉnh cao mọi thời đại khoảng 1,5 nghìn tỷ USD vào tháng 11 năm ngoái.