Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì nỗi lo suy thoái, giá dầu rớt 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/6), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thừa nhận nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá dầu sụt 3%, trong khi giá Bitcoin nỗ lực duy trì mốc chủ chốt 20.000 USD.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 47,12 điểm, tương đương giảm 0,15%, còn 30.483,13 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,13%, còn 3.759,89 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,15%, còn 11.053,08 điểm.

Trong ngày đầu tiên của cuộc điều trần hai ngày trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, ông Powell nói rằng Fed “cam kết mạnh mẽ” trong việc kéo lạm phát xuống, coi đây là trọng tâm bao trùm của chính sách tiền tệ ở thời điểm này. Ông cũng nói rằng suy thoái là “một khả năng”. Ngay lập tức, đánh giá của ông Powell về triển vọng kinh tế gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall, dù trước đó mối lo suy thoái đã phủ bóng lên thị trường từ trước.

“Khả năng có suy thoái là cao hơn so với khả năng ngược lại. Điều này phản ánh mức độ thắt chặt mà Fed đang phải theo đuổi”, chiến lược gia trưởng Dan Greenhaus của Solus Alternative Asset Management phát biểu. “Không may là sẽ có nhiều nỗi đau kinh tế hơn những gì mà mọi người có thể hình dung ở thời điểm 6 tháng trước. Tuy nhiên, mọi người đang dần nhận ra điều có thể xảy đến”.

Cổ phiếu năng lượng, nhóm vượt trội từ đầu năm đến nay, sụt mạnh phiên này khi giá dầu tụt dốc vì mối lo rằng nền kinh tế giảm tốc sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất phiên này.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 2,91 USD/thùng, tương đương giảm 2,5%, chốt ở 117,74 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu giảm còn 107,03 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 19/5.

Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,33 USD/thùng, tương đương giảm 3%, còn 106,19 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá giảm còn 101,53 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 11/5.

Liên quan đến giá xăng cao kỷ lục ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội dừng đánh thuế xăng liên bang trong vòng 3 tháng để giải toả áp lực tài chính đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, các nhà làm luật của cả hai đảng đều lưỡng lự trong vấn đề này.

Cũng trong ngày thứ Tư, Nhà Trắng mời CEO của 7 hãng dầu lửa lớn đến một cuộc họp nhằm thảo luận về việc tăng sản lượng khai thác dầu và giảm giá xăng về quanh ngưỡng 5 USD/gallon. Từ lâu, ông Biden chỉ trích các hãng dầu lửa lớn bỏ túi nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, ông hiếm khi nói chuyện trực tiếp với CEO hay đại diện của các công ty này.

CEO Michael Wirth của Chevron nói rằng việc chỉ trích ngành dầu lửa không phải là cách để giảm giá xăng và Chính phủ Mỹ nên thay đổi phương pháp. Ông Biden đáp lại ông không nghĩ rằng các CEO dầu lửa lại “dễ bị tổn thương cảm xúc đến như vậy”.

Ngày thứ Năm, nhà đầu tư ở Phố Wall theo dõi dữ liệu hàng tuần về thị trường lao động. Ông Powell tiếp tục ngày điều trần thứ hai về chính sách tiền tệ tại Quốc hội.

Trên thị trường tiền ảo, Bitcoin vững giá ở mốc 20.000 USD. Lúc gần 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com đứng ở 20.321 USD, giảm hơn 1% so với cách đó 24 tiếng. Tổng vốn hoá của thị trường tiền ảo toàn cầu đang ở mức 892 tỷ USD, giảm 1,7% so với cách đó 24 tiếng, và đã giảm hơn 70% so với mức kỷ lục trên 3 nghìn tỷ USD thiết lập vào tháng 11 năm ngoái.