Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ ông Trump hoãn đánh thuế châu Âu, giá dầu giảm trước cuộc họp OPEC

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/5), sau khi Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần cho biết sẽ hoãn việc áp thuế quan 50% lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU). Giá dầu thô giảm vì Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh có thể đưa ra quyết định tiếp tục tăng mạnh sản lượng khai thác dầu trong cuộc họp sắp tới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 749,58 điểm, tương đương tăng 1,78%, chốt ở mức 42.343,65 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,05%, đạt 5.921,54 điểm. Với phiên tăng này, cả hai thước đo cùng chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng trước đó.

Chỉ số Nasdaq tăng 2,47%, đạt 19.199,16 điểm. Sự vượt trội của chỉ số này có được là nhờ loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Tesla ghi nhận mức tăng lớn. Tesla chốt phiên với mức tăng hơn 6,9%, Apple tăng 2,5%, và Meta tăng hơn 2,4%.

Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố sẽ hoãn việc áp thuế quan 50% lên EU tới ngày 9/7, thay vì từ ngày 1/6 như dự kiến ban đầu, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Hôm thứ Sáu, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh vì ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 50% đối với EU vì cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ với khối này “không đi đến đâu”.

Ngày thứ Hai, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ tưởng niệm binh sỹ trận vong (Memorial Day).

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett cho biết ông kỳ vọng “sẽ có thêm một vài thỏa thuận thương mại trong tuần này”. Ngoài ra, dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 5 được công bố ngày thứ Ba cũng tốt hơn dự báo nhờ hy vọng đạt được những thỏa thuận thương mại mới.

Cổ phiếu Tesla bứt phá mạnh sau khi CEO Elon Musk tuyên bố sẽ dịch chuyển trọng tâm khỏi hoạt động chính trị để quay trở lại với việc điều hành công ty.

Cổ phiếu hãng thép Mỹ US Steel tăng khoảng 2% sau khi nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC rằng hãng thép Nhật Nippon Steel có thể sắp hoàn tất vụ thâu tóm US Steel với mức giá 55 USD/cổ phiếu. Trước đó vào hôm thứ Sáu, ông Trump nói thỏa thuận giữa US Steel và Nippon Steel là “quan hệ đối tác”.

Phiên tăng giá này của chứng khoán Mỹ diễn ra trên diện rộng, cứ 10 cổ phiếu trong S&P 500 lai có 9 cổ phiếu tăng điểm. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng điểm mạnh, thể hiện qua mức tăn 2,5% của chỉ số Russell 2000.

Tuần trước, thị trường giảm điểm, với cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 2% cả tuần, do mối lo ngại về nợ nần và thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng như việc ông Trump dọa áp thuế quan 50% lên hàng hóa EU.

“Căng thẳng thương mại bất ngờ leo thang rồi một lần nữa lại xuống thang”, nhà quản lý quỹ Dann Ryan của công ty Sincerus Advisory nói với CNBC về động lực chính cho phiên tăng này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,65 USD/thùng, tương đương giảm 1%, còn 64,09 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,64 USD/thùng, tương đương giảm 1,04%, còn 60,89 USD/thùng.

“Giá dầu giảm vì thị trường tính đến khả năng nguồn cung dầu từ OPEC tăng”, chiến lược gia hàng hóa cơ bản Daniel Hynes của ngân hàng ANZ nhận định trong một báo cáo.

Trong cuộc họp diễn ra vào tuần này, OPEC+ sẽ đưa ra quyết định cho mức sản lượng của tháng 7. Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng liên minh này có thể sẽ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu với mức tăng lớn 411.000 thùng/ngày trong tháng 7, bằng với mức tăng áp dụng cho tháng 5 và tháng 6.

Tuy nhiên, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi động thái “quay xe” của ông Trump về thuế quan đối với EU. Ngoài ra, triển vọng đạt một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran trở nên mờ mịt cũng giữ cho giá dầu không giảm sâu hơn.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói nước này vẫn sẽ ổn nếu không đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Nếu đàm phán không mang lại kết quả, các biện pháp trừng phạt đối với Iran vẫn duy trì đồng nghĩa hoạt động xuất khẩu dầu của nước này bị hạn chế và đó sẽ là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.