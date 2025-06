Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 26/5-1/6: Thuế đối ứng của ông Trump bị đe dọa, đàm phán Mỹ-Nhật vẫn ì ạch

Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 26/5 đến ngày 1/6/2025 do VnEconomy điểm lại:

Thuế đối ứng của ông Trump bị đe dọa

Theo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) có trụ sở ở Manhattan, việc ông Trump áp thuế đối ứng với tất cả đối tác thương mại có thặng dư với Mỹ là vượt thẩm quyền và không được phép có hiệu lực. Dù là phán quyết trong một vụ kiện của 5 doanh nghiệp nhỏ nhưng đây là thách thức pháp lý đầu tiên đối với chương trình thuế quan của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.

Chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã lập tức triển khai quy trình kháng cáo. Một ngày sau đó, một tòa án phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của chính quyền ông Trump và tạm thời đình chỉ phán quyết trên để xem xét các tài liệu liên quan.

Theo các chuyên gia pháp lý, sau thời gian tạm hoãn, tòa phúc thẩm liên bang vẫn có thể sẽ quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Chính phủ và phán quyết của CIT vẫn sẽ có hiệu lực.

Lạm phát tại Mỹ thấp nhất 4 năm

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố thứ Sáu tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,1% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Điều này cho thấy áp lực với nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục giảm bất chấp một số chính sách thuế quan của ông Trump đã có hiệu lực. PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng. Do đó, lạm phát hạ nhiệt sẽ là một nhân tố quan trọng trong tiến trình hạ lãi suất sắp tới của cơ quan này.

Đàm phán Mỹ - Nhật vẫn ì ạch

Vòng đàm phán thứ 4 tại Washingon ngày 30/5 giữa các quan chức thương mại Mỹ và Nhật Bản vẫn chưa đạt được kết quả nào. Tại đây, hai bên thống nhất đẩy nhanh tốc độ đàm phán và sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 13-15/6 tại Canada. Tại hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp mặt để “chốt” đàm phán thương mại.

Sau vòng đàm phán thứ 4, các quan chức Nhật Bản cho biết phía Mỹ bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ với các đề xuất của Tokyo. Theo tin từ tờ báo Yomiuri của Nhật, ông Ishiba đang cân nhắc tới Washington để gặp ông Trump trước khi bay sang Canada dự thượng đỉnh G7.

Hàn Quốc hạ lãi suất về mức thấp nhất gần 3 năm

Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài và mối đe dọa từ chính sách thuế quan của Mỹ, ngày 29/5, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) quyết định đưa lãi suất về mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Đây là lần giảm lãi suất thứ tư của BOK trong vòng 6 cuộc họp trở lại đây.

Seoul đang đặt mục tiêu đạt thỏa thuận thuế quan với Mỹ trước ngày 8/7. Tuy nhiên, điều này khó đạt được trong bối cảnh nước này chuẩn bị bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử sớm này dự kiến diễn ra vào ngày 3/6 và được tiến hành sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và phế truất.

Greenland “bật đèn xanh” để Trung Quốc đầu tư khai thác khoáng sản

Bà Naaja Nathanielsen, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và tài nguyên khoáng sản Greenland, tuần trước cho biết nước này sẵn sàng tìm các đối tác khác, bao gồm cả Trung Quốc, đầu tư phát triển ngành khoáng sản nếu Mỹ và châu Âu không xuất hiện.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump trước đó nhiều lần nói về việc muốn Mỹ sẽ tiếp quản Greenland, một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, thậm chí bằng biện pháp mạnh.

Ông Trump ủng hộ thỏa thuận Nippon - US Steel, tăng thuế quan thép lên 50%

Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã tới thăm một nhà máy của tập đoàn thép Mỹ US Steel ở gần thành phố Pittsburgh. Đây là một động thái nhằm ủng hộ thỏa thuận hợp tác hàng tỷ USD giữa US Steel với đối tác Nhật Bản Nippon Steel. Dù các chi tiết về thỏa thuận này vẫn còn mơ hồ, các chuyên gia cho rằng sau thỏa thuận này, US Steel sẽ vẫn do phía Mỹ sở hữu và điều hành.

Trong chuyến thăm, ông Trump đã tuyên bố tăng thuế quan với thép nhập khẩu lên 50% và nhấn mạnh rằng việc tăng thuế quan như vậy có lợi cho hoạt động kinh doanh của liên doanh giữa US Steel-Nippon Steel tại Mỹ.

Sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tiếp tục sụt giảm

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc trong tháng 5 tiếp tục dưới 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất giảm sút. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục co lại dù nước này đã đạt được thỏa thuận tạm đình chiến thương mại với Mỹ vào đầu tháng 5. Đàm phán giữa hai bên đang chững lại khiến nhiều doanh nghiệp tạm hoãn các quyết định kinh doanh để theo dõi tình hình.

Elon Musk rời Nhà Trắng

Đêm ngày 28/5, tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla đã rời Nhà Trắng, kết thúc hơn 5 tháng đầy sóng gió trong vị trí công chức đặc biệt và điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Cuộc chia tay diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông Musk và Tổng thống Trump có dấu hiệu dạn nứt. Một ngày trước đó, vị tỷ phú công khai chỉ trích dự luật giảm thuế “One Big Beautiful Bill” - một trụ cột trong chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump.

Tuy nhiên, tình hình khủng hoảng tại một loạt công ty riêng cũng buộc ông Musk phải trở lại tập trung vào công tác điều hành, thay vì tiếp tục con đường chính trị gây tranh cãi và tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp của mình như thời gian qua.