Chứng khoán Mỹ tăng trong lúc chờ kết quả bầu cử ở Georgia

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/1), khi nhà đầu tư tranh thủ phiên sụt giảm trước đó để mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, tâm trạng của thị trường phiên này khá "phập phồng" do bang Georgia bước vào cuộc bầu cử phụ nhằm quyết định cán cân quyền lực ở Washington.

Theo tin từ Reuters, giới phân tích nhìn chung dự báo trong tháng 1 này, chứng khoán Mỹ sẽ củng cố thành quả tăng của tháng 12 vừa qua. Các quỹ đầu tư thời gian qua đã xem xét tái cân bằng danh mục vốn trước đó nghiêng nhiều về cổ phiếu.

Trước thềm bầu cử quan trọng ở Georgia, các cuộc khảo sát mới nhất của website dữ liệu 538 cho thấy hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ đang có ưu thế hơn một chút so với hai ứng viên Cộng hòa. Đảng Dân chủ cần phải thắng cả hai ghế thượng nghị sỹ ở bang này để giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa chỉ cần thắng một ghế là giữ được thế đa số ở Thượng viện.

Hiện Đảng Dân chủ đã chiếm đa số, dù mỏng manh, ở Hạ viện, nên việc đảng này nắm thêm cả Thượng viện sẽ tạo ra một "làn sóng màu xanh da trời" (màu của Đảng Dân chủ), mở đường cho những kế hoạch kích cầu lớn hơn được thông qua dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, ưu thế đó cũng sẽ giúp Tổng thống đắc cử Joe Biden thuận lợi hơn trong việc siết chặt các quy chế giám sát doanh nghiệp và tăng thuế.

"Nói chung, sự chia rẽ quyền lực ở Washington là điều mà các nhà đầu tư muốn, cho dù bạn là người theo Dân chủ hay Cộng hòa. Nhà đầu tư muốn chứng kiến kiểm soát và cân bằng trong nền chính trị", Giám đốc đầu tư Jack Ablin của Cresset Capital Management phát biểu. "Tôi có cảm giác là kết quả sẽ rõ vào ngày mai, vậy thì việc gì phải đầu tư trong ngày hôm nay?"

Có lẽ đây chính là lý do khiến chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall giằng co mạnh trong phiên ngày thứ Ba, sau khi lên mức cao nhất 2 tháng trong phiên đầu tuần. Trong phiên ngày thứ Hai, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng rớt xuống đáy nửa tháng do nhà đầu tư chốt lời và cảm thấy lo ngại vì tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chốt phiên ngày thứ Ba, VIX giảm 6%, còn 25,34 điểm.

Dow Jones tăng 0,55% phiên này, đạt 30.391,6 điểm. S&P 500 tăng 0,71%, đạt 3.726,86 điểm. Nasdaq tăng 0,95%, đạt 12.818,96 điểm.

Nhóm cổ phiếu năng lượng trong S&P 500 tăng 4,5% nhờ giá dầu đi lên. Các nhóm y tế và nguyên vật liệu cơ bản cao kỷ lục, trong khi các nhóm tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ tiện ích giảm điểm.

"Chúng tôi cảm thấy lo ngại ít nhiều về kỳ vọng cao của nhà đầu tư", ông Ablin của Cresset phát biểu. "Tâm trạng lạc quan đang cao hơn bình thường. Số dư ký quỹ cũng đang khá cao, cho thấy sự tự mãn".

Vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu được tiêm và gói kích cầu gần 900 tỷ USD được phê chuẩn là những nhân tố chính đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ lên cao kỷ lục trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh hơn, cộng thêm những biện pháp hạn chế mới được áp dụng để chống dịch, triển vọng tăng trưởng kinh tế đang xấu đi.

Nước Anh, nơi biến chủng Covid-19 mới được phát hiện, đã bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba kể từ khi có đại dịch. Bang New York của Mỹ đầu tuần này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng mới.

Số liệu do Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) công bố ngày thứ Ba cho thấy hoạt động ngành sản xuất của nước này tăng lên mức cao nhất 2 năm rưỡi trong tháng 12. Đây có thể là một dấu hiệu về sự dịch chuyển nhu cầu từ dịch vụ sang hàng hóa trong bối cảnh Covid-19 lây lan nhanh.

Cổ phiếu hãng chip Micron tăng 4,3% sau khi được Citigroup khuyến nghị mua dựa trên kỳ vọng về sự hồi phục về nhu cầu và giá chip DRAM.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của hai nhà mạng viễn thông Trung Quốc China Telecom và China Mobile tăng tương ứng 8,8% và 9,3% , cổ phiếu của China Unicom Hong Kong tăng 11,8%, sau khi sàn NYSE đảo ngược quyết định hủy niêm yết đối với các cổ phiếu này.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 2,86 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,49 lần. Lượng cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong phiên này là 14,37 tỷ cổ phiếu, so với mức bình quân 11,09 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.