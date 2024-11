Chứng khoán Mỹ xanh rực sau chiến thắng của ông Trump, giá dầu giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/11), với cả ba chỉ số chính đồng loạt đạt mức cao kỷ lục, sau khi ông Donald Trump được các hãng truyền thông lớn dự báo thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đó một ngày. Giá dầu thô đi xuống vì đồng USD tăng giá mạnh, dù giới đầu tư cho rằng chính sách đối ngoại của ông Trump có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu thắt lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.508,05 điểm, tương đương tăng 3,57%, chốt ở mức cao chưa từng thấy 43.729,93 điểm. Lần gần đây nhất chỉ số blue-chip này tăng hơn 1.000 điểm trong một phiên là vào tháng 11/2022.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,53%, đạt mức cao nhất mọi thời đại 5.929,04 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng lập kỷ lục mới, tăng 2,95%, chốt ở 18.983,47 điểm.

Theo dự báo của hãng Fox News, ông Trump - cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa - đã hội tụ được ít nhất 295 phiếu đại cử tri, so với con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử. Ông đã giành chiến thắng ở một loạt bang dao động gồm Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Đối thủ đến từ Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, được dự báo có ít nhất 226 phiêu đại cử tri.

Các tài sản được dự báo sẽ hưởng lợi khi ông Trump lên làm tổng thống đã tăng giá bùng nổ dù trên đây mới là dự báo và chưa là kết quả chính thức của cuộc bầu cử. Cổ phiếu Tesla tăng hơn 14% vì CEO Elon Musk của hãng xe điện này là một nhân vật ủng hộ ông Trump tích cực.

Các cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh vì kỳ vọng lãi suất sẽ cao hơn dưới thời ông Trump và ông chủ trương nới lỏng các quy chế giám sát. Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 11,5% và Wells Fargo tăng 13%.

Cổ phiếu Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 5,84%, đạt mức cao nhất 52 tuần. Các doanh nghiệp nhỏ - chủ yếu phục vụ thị trường trong nước và chịu sự ảnh hưởng lớn hơn từ chu kỳ kinh tế - được cho là sẽ hưởng lợi đặc biệt nhiều từ chủ trương cắt giảm thuế và các chính sách bảo hộ của ông Trump.

“Ông Trump được nhìn nhận sẽ là một nhà lãnh đạo ủng hộ giảm thuế doanh nghiệp, nới lỏng quy chế giám sát, và các chính sách công nghiệp tốt cho tăng trưởng kinh tế trong nước. Tất cả những chính sách đó sẽ mang lại sự kích thích lớn hơn cho nền kinh tế Mỹ và mang lại lợi ích cho các tài sản rủi ro. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, chỉ số S&P 500 đã tăng gần 5% trong thời gian từ ngày trước bầu cử cho tới cuối năm, và người ta gọi đó là ‘xu hướng tăng Trump’. Chúng tôi kỳ vọng một xu hướng tương tự cũng sẽ xuất hiện sau cuộc bầu cử năm nay”, trưởng bộ phận trái phiếu của công ty Janus Henderson Investors, ông Marc Pinto, nhận định trong một báo cáo.

Cổ phiếu Trump Media & Technology Group, công ty truyền thông xã hội do ông Trump sáng lập, kết thúc phiên với mức tăng 5,9% sau khi biến động chóng mặt trong suốt thời gian của phiên giao dịch.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra song song với bầu cử tổng thống, phe Cộng hòa được dự báo giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Trước bầu cử, Đảng Dân chủ được dự báo sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng theo dự báo kết quả đến hiện tại, đảng này vẫn đang bị các nghị sỹ Cộng hào dẫn trước.

Điều này mở ra khả năng xuất hiện một “làn sóng đỏ” mà ở đó Đảng Cộng hòa nắm cả Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội. Với vị thế áp đảo như vậy, đảng này có thể dễ dàng thúc đẩy các thay đổi lớn trong chính sách chi tiêu công hoặc cải tổ thuế.

“Có vẻ như chiến thắng không chỉ thuộc về ông Trump mà còn thuộc về cả những người Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện. Nếu điều đó xảy ra, nền kinh tế Mỹ sẽ thực sự cất cánh”, Chủ tịch Mark Mobius của công ty Mobius Emerging Opportunities Fund nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,61 USD/thùng, tương đương giảm 0,81%, chốt ở mức 74,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,3 USD/thùng, tương đương giảm 0,42%, còn 71,69 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng do đồng USD tăng giá mạnh. Tỷ giá đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2022 do kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ tới của ông Trump, lạm phát và lãi suất ở Mỹ sẽ đều cao hơn. Dầu thô và nhiều hàng hóa cơ bản khác như vàng đều được định giá bằng USD nên đồng bạc xanh tăng giá thường gây áp lực giảm giá lên những hàng hóa này.

“Thị trường dầu đã có lúc phản ứng quá mức với kết quả bầu cử”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nói với hãng tin CNBC. Nhưng ông Kilduff cũng cho rằng vẫn còn một số yếu tố hỗ trợ giá dầu gồm mối đe dọa đối với nguồn dầu do cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nói rằng việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và Venezuela, dẫn tới nguồn cung dầu toàn cầu giảm xuống. Điều đó sẽ có lợi cho giá dầu.

Iran là một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), có sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 3% sản lượng dầu toàn cầu. Dù vậy, nhà phân tích Alex Hodes của công ty StoneX nhận định Mỹ khó hạn chế được hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bởi nước này đã quen với việc lách các biện pháp trừng phạt.

Một mặt, việc ông Trump ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông, dẫn tới hỗ trợ giá dầu - ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định. Theo dự báo của giới phân tích, ông Trump sẽ tiếp tục việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Israel.

Nhưng mặt khác, nhà phân tích độc lập Tina Teng nói rằng ông Trump có thể theo đuổi các chính sách gây áp lực đối với nền kinh tế Trung Quốc, dẫn tới làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu ở nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.