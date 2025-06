Chương trình CSI 2025: Khuyến khích doanh nghiệp đi từ “tuân thủ” lên “đổi mới sáng tạo” trong kinh doanh bền vững

Ngày 5/6/2025, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam năm 2025 (Chương trình CSI 2025) đã chính thức được phát động, đánh dấu mốc son 10 năm liên tiếp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chương trình CSI 2025 nhằm ghi nhận, khuyến khích, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, phát triển bền vững và bao trùm.

CSI HƯỚNG TỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỀN VỮNG HIỆU QUẢ

Bà Đào Thúy Hà, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco, cho biết nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến động địa chính trị đến đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, làn sóng chuyển dịch xanh và kinh tế tuần hoàn.

Ngay tại Việt Nam, câu chuyện về kinh doanh có trách nhiệm, phát triển bền vững, đặt trách nhiệm tiêu dùng của người dân lên hàng đầu đang là một vấn đề được đặt ra rất nóng. Điều này yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa về năng lực cạnh tranh, quản trị bền vững.

Là doanh nghiệp dược phẩm, Traphaco kiên định với con đường phát triển bền vững và bắt nguồn từ chính sứ mệnh của doanh nghiệp đó là làm thuốc cứu người. Đó không chỉ là một lựa chọn chiến lược mà cũng là một triết lý xuyên suốt trong hoạt động của doanh nghiệp.

Traphaco xác định rõ, phát triển bền vững không chỉ là hướng tới tăng trưởng kinh tế, mà còn là sự hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, của cộng đồng và bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là 3 trụ cột quan trọng trong mô hình ESG (môi trường, xã hội và quản trị) hiện đại ngày nay.

Để phát triển bền vững, doanh nghiệp được dẫn dắt bởi hệ thống quản trị minh bạch, tuân thủ quy tắc đạo đức và pháp lý. Vì vậy, Traphaco đã áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị, xác định rõ chức năng giám sát và điều hành, minh bạch thông tin, xây dựng văn hoá nội bộ vững mạnh.

Trong quá trình nâng cao năng lực quản trị, Traphaco đã chính thức tiếp cận bộ chỉ số CSI như một công cụ tự đánh giá, rà soát hệ thống quản trị. Bộ chỉ số CSI không chỉ đơn thuần là bộ tiêu chí chấm điểm mà là tấm gương phản chiếu giúp Traphaco nhìn nhận ra toàn bộ hiệu quả kinh doanh ở nhiều góc độ, như: về tài chính, nhân sự, môi trường và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, Traphaco đã 7 lần nằm trong Top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam lĩnh vực sản xuất, nhiều năm đạt danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, Top 10 Sao Vàng Đất Việt, và gần đây nhất là Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024.

Bà Diệp Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phát triển bền vững, Tổ hợp KCN Deep C, chia sẻ bộ chỉ số CSI giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn Deep C để đặt nhà máy. Bốn trụ cột mà Deep C đang theo đuổi đó là: môi trường (tái sử dụng chất thải, kinh tế tuần hoàn); trách nhiệm xã hội và con người; hiệu quả kinh tế; hợp tác cùng đồng hành. Đây chính là cơ hội để Deep C thu hút đầu tư và hướng tới mục tiêu trở thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP NHỎ, SIÊU NHỎ KINH DOANH BỀN VỮNG

Phát huy tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng loạt Nghị quyết 138, 139 ban hành trong tháng 5/2025 của Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (SD4B), Trưởng Ban Thư ký Chương trình, cho biết Bộ chỉ số CSI 2025 có những điều chỉnh, đổi mới thiết thực.

Cụ thể, Bộ chỉ số CSI 2025 được cấu trúc theo 7 phần chính, bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; cơ cấu, mô hình tổ chức và nhân sự chủ chốt; phân tích các vấn đề trọng yếu; chỉ số kết quả trong 3 năm; chỉ số quản trị; chỉ số môi trường và chỉ số lao động – xã hội.

Bộ chỉ số cũng đã được tinh giản, chỉ còn 145 chỉ số, trong đó có 85 chỉ số cơ bản mang tính tuân thủ - chiếm 59%, và 58 chỉ số nâng cao mang tính sáng kiến thực tiễn – tương đương 41%.

Theo ông Huy, việc tinh chỉnh Bộ chỉ số CSI phản ánh mong muốn của Ban tổ chức Chương trình trong việc khuyến khích doanh nghiệp đi từ việc “tuân thủ” lên “đổi mới sáng tạo” trong thực hành kinh doanh bền vững thông qua các sáng kiến mới, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh tốt hơn, “gặt hái” được những giá trị gia tăng lớn hơn từ thực hiện phát triển bền vững, cũng như thích ứng tốt hơn với bối cảnh nhiều biến động hiện nay.

Bên cạnh đó, để thu hút đông đảo hơn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong khu vực kinh tế tư nhân tham gia Chương trình, nhằm khuyến khích nhóm doanh nghiệp này chuyển đổi tư duy kinh doanh, kinh doanh bền vững hơn nữa, Chương trình đã xây dựng riêng phiên bản Bộ chỉ số CSI 2025 dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chỉ có 87 chỉ số thuộc 6 phần so với phiên bản đầy đủ 145 chỉ số dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

“Phần lớn trong đó là các chỉ số tuân thủ (chiếm 84%), chỉ có 14 chỉ số nâng cao (chiếm 16%) – điều này phù hợp với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từng bước thực hiện phát triển bền vững thông qua đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Huy cho biết.

Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn, Bộ chỉ số CSI 2025 bổ sung thêm yêu cầu “Phân tích các vấn đề trọng yếu”, từ đó giúp doanh nghiệp phân tích và tự mình xác định những nội hàm bền vững bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp nhìn rõ chiến lược phát triển bền vững của mình đang chịu tác động của những yếu tố nào và có sự điều chỉnh phù hợp.

Một điểm mới nổi bật khác của Chương trình CSI 2025 đó là Ban tổ chức cũng đưa yếu tố công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào Chương trình để làm mới cách thức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình và triển khai bộ chỉ số.