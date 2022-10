Chuyển đổi số là một trong những chìa khoá quan trọng để giải bài toán tồn tại của mỗi cơ quan báo chí

Theo ông Lê Quốc Minh, Việt Nam đang bước vào công cuộc chuyển đổi số, và báo chí cũng không là ngoại lệ. Thời gian qua, nhiều người, đặc biệt là những người làm báo đã quen với khái niệm “chuyển đổi số báo chí” và khái niệm này đã trở nên quen thuộc.

Thế nhưng, câu chuyện tồn tại của báo chí vẫn sẽ còn nóng và tiếp tục được đề cập trong nhiều năm tới. Và chuyển đổi số sẽ là một trong những chìa khóa rất quan trọng, không muốn nói là tiên quyết, để giải bài toán tồn tại của mỗi cơ quan báo chí.

Ông Minh cho rằng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy là một minh chứng rõ nhất. Bởi lẽ, sau khi khoác trên mình tấm áo mới, chuyển từ báo sang tạp chí (năm 2020), dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tạp chí đã nỗ lực, quyết tâm và đầu tư mạnh mẽ hạ tầng kỹ thuật, phương tiện tác nghiệp và dần xây dựng thành một tạp chí điện tử đa phương tiện, tập trung chủ yếu vào các nội dung kinh tế.

Bên cạnh đó, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức và ứng dụng công nghệ số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả.

"Việc đổi mới phương thức và ứng dụng công nghệ số, truyền tải thông tin đa nền tảng của Tạp chí Kinh tế Việt Nam được thể hiện trên đa nền tảng như Tạp chí in, Tạp chí điện tử VnEconomy, trên Fanpage, Youtube, Tiktok, LinkedIn…", ông Minh nhấn mạnh.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu như Fanpage VnEconomy với trên 500.000 lượt theo dõi; Tiktok VnEconomy mới phát triển từ tháng 8/2022 nhưng đã có hơn 60.000 người theo dõi, gần 100.000 lượt thích và gần 5 triệu lượt xem video; hay Youtube VnEconomy là kênh tổng hợp toàn bộ các video về tọa đàm, điểm báo, các chương trình talkshow…

Đặc biệt, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã hợp tác với Công ty Phát hành báo chí Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong công tác phát hành báo chí in dưới dạng PDF trên Nền tảng xuất bản điện tử của Công ty Phát hành báo chí Trung ương - theo mô hình thu phí đọc báo trên môi trường số, và cũng trở thành cơ quan báo chí kinh tế đầu tiên bán báo in trên nền tảng số, đưa thông tin nhanh hơn, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và hữu dụng hơn với độc giả khi họ tiếp cận được bản tạp chí in đã được số hóa.

Việc phát hành online này cũng là một nỗ lực quan trọng trong việc tuyên truyền kinh tế đối ngoại của Việt Nam, tiếp cận nhanh nhất các độc giả là các doanh nhân, các thương gia mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam thông qua tờ Vietnam Economic Times phát hành hàng tháng và phiên bản VnEconomy tóm tắt tiếng Anh (và được dịch qua Google AI sang 108 thứ tiếng trên thế giới).

"Nhiều tờ báo thu phí sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới, con đường mới, và chính con đường mới này sẽ định hình sản phẩm báo chí, chất lượng báo chí, và cùng với hoạt động chuyển đổi số, tạo dựng và giữ chân lớp khách giả trung thành, hiểu được khách hàng, độc giả và cung cấp cho họ những món ăn ngon, hấp dẫn và giá trị - đặc biệt là lớp khách hàng chất lượng như tầng lớp doanh nghiệp doanh nhân dưới đây, thì chắc chắc các cơ quan báo chí, trong đó có Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy sẽ vượt qua được thách thức tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh mẽ", ông Minh nhấn mạnh.

Nhìn chung, với vai trò là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Minh chúc mừng Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy với những thành quả bước đầu trên.

Cũng theo ông Lê Quốc Minh, trong suốt chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã khẳng định là một cơ quan báo chí tiên phong, chuyên biệt về kinh tế hàng đầu Việt Nam, phản ánh khách quan, trung thực các nội dung, thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của các doanh nghiệp và cả đất nước.

"Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy với tôn chỉ “NHÌN CHÂN THỰC – NGHĨ TÍCH CỰC – GIẢI PHÁP HỮU ÍCH” đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước, nêu gương những điển hình tiên tiến của doanh nghiệp về phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường và tạo dựng những xu hướng tiêu dùng mới. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, doanh nhân, lắng nghe những khó khăn của họ, nhận diện các vướng mắc trong việc triển khai chính sách vào thực tế, qua đó tìm kiếm các giải pháp, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tạo cầu nối các doanh nghiệp với nhau, cùng giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp", ông Minh nói.