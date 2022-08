Có gì trong không gian “sống với mọi giác quan” của The Filmore Da Nang?

Với hàng loạt kế hoạch hợp tác chiến lược cùng các đối tác lớn, trong đó có các nhà phát triển công nghệ, Filmore Development thể hiện sự tập trung cao độ trên lộ trình hoàn thiện mô hình không gian sống “sense of life” cho The Filmore Da Nang.

TỪ KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO VÀ CHIỀU SÂU TRẢI NGHIỆM

Nhà phát triển bất động sản Filmore Development đã ghi dấn ấn mạnh mẽ trên thị trường bằng chiến lược kiến tạo không gian sống cảm xúc cao (high-touch living) mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam. Với tư duy mới mẻ và năng lực triển khai chuyên nghiệp, Filmore Development đang hiện thực hóa chiến lược ấy bằng mô hình cụ thể được gọi là “sense of life” cho The Filmore Da Nang - dự án rất được mong chờ trên phân khúc căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng hiện nay.

Có thể khái quát mô hình “sense of life” mà The Filmore Da Nang đang dần hoàn thiện là không gian sống mà ở đó, cư dân được trải nghiệm sâu sắc với cái đẹp, sự tiện nghi, tính hài hòa và tinh thần nhân bản ở mức tối ưu, để từ đó, mỗi người đều được thực sự “sống với mọi giác quan” một cách tự nhiên và viên mãn.

Để vươn đến mục tiêu trên, Filmore Development đã thực hiện những lựa chọn và đầu tư đầy quyết liệt để đảm bảo cho The Filmore Da Nang hội tụ được tất cả giá trị vượt trội dành cho một khu căn hộ hạng sang - tương đương với chuẩn mực tại thị trường phát triển bậc nhất.

Nỗ lực đó giúp The Filmore Da Nang sở hữu được địa thế cực đắt bên bờ sông Hàn, giữa lòng đô thị Đà Nẵng, nơi mà quỹ đất đã cực kỳ hiếm hoi.

Ưu điểm tiếp theo khiến The Filmore Da Nang nhanh chóng nổi bật trên thị trường là kiến trúc và không gian hết sức lôi cuốn. Sự kết hợp giữa năng lực thiết kế chuyên nghiệp của các đối tác từ phương Tây và tinh thần tha thiết với bản sắc văn hóa địa phương mang đến cho dự án một không gian kiến trúc mang cảm hứng “cá chép hóa rồng” tối ưu về công năng lẫn giá trị thẩm mỹ.

Vị trí đắc địa và thiết kế xuất sắc còn mang đến cho The Filmore Da Nang sức thuyết phục tuyệt đối về tầm nhìn. Kiến trúc với tường kính kịch trần cho phép mỗi góc trong từng căn hộ đều đạt view cực đẹp hướng về bức tranh thiên nhiên tráng lệ của Đà Nẵng. Đặc biệt, thiết kế ban-công lồi mang đến cơ hội cực hiếm để ngắm cảnh, thưởng ngoạn và giao cảm với thiên nhiên mà chỉ có các chủ nhân ở The Filmore Da Nang mới sở hữu được.

Từ không gian khoáng đạt này, cư dân của The Filmore Da Nang có thể thỏa mãn mọi nhu cầu và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống hiện đại. Thiên nhiên thanh bình và hơi thở đô thị nhộn nhịp đều được kết nối hài hòa tại đây.

Vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị ngay trung tâm Đà Nẵng.

ĐẾN HỆ TIỆN ÍCH WELL-NESS BY WELL-TECH VỚI CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỈNH CAO

The Filmore Da Nang có 206 căn hộ với nhiều loại hình như căn hộ sân vườn (sky-terrace), căn hộ thông tầng (loft)…. Toàn bộ không gian của tầng thượng (tầng 25) được biến thành trung tâm tiện ích trên không cho cư dân tương ứng với mô hình không gian sống “sense of life” đã được hoạch định.

Trung tâm tiện ích này có hồ bơi nước ấm vô cực, không gian thư giãn và ngắm cảnh (sky-deck), vườn BBQ, phòng khánh tiết được thiết kế tinh tế cho những bữa tiệc sang trọng, phòng đọc sách và làm việc đầy thư giãn… Bên cạnh đó, để thúc đẩy phong cách sống thịnh vượng (wellness lifestyle) mà cư dân thượng lưu theo đuổi, các tiện ích như phòng gym và phòng xông hơi đều được ứng dụng công nghệ tối tân nhất về chăm sóc sức khỏe.

Filmore Development có công thức riêng, được gọi là “well-ness by well-tech”, để làm tiêu chí cụ thể khi phát triển hệ tiện ích cho các dự án của mình. Hệ tiện ích của The Filmore Da Nang đã được triển khai “well-ness by well-tech” một cách thực tế với các công nghệ chăm sóc sức khỏe hàng đầu như Nucalm (công cụ thư giãn, giúp ngủ ngon, giải tỏa căng thẳng) và Sunlighten Infrared Sauna (phòng xông hơi tia hồng ngoại) từ Tập đoàn Reset.

Đây đều là những công nghệ mới nhất hiện nay trong chăm sóc sức khỏe trên tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chí nhất quán của Filmore Development. Lựa chọn này nhằm mang đến cho cư dân của mình một môi trường trải nghiệm ưu tú nhất. Qua đó, đảm bảo rằng cư dân của The Filmore Da Nang luôn được chăm sóc tốt nhất và được “sống với mọi giác quan” từ phạm vi căn hộ cá nhân đến hệ tiện ích chung.

