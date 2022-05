Cơ hội cho người mua nhà ở thực, MT Eastmark City giới thiệu tháp đẹp nhất ven sông giá từ 39 triệu đồng/m2

Để mở rộng “cánh cửa hẹp" cho người dân có nhu cầu mua nhà ở thực, khu phức hợp MT Eastmark City đang thu hút khách hàng và nhà dầu tư khi chuẩn bị giới thiệu ra thị trường những căn hộ đẹp nhất ven sông với mức giá từ 39 triệu đồng/m2.

KHÓ TÌM MUA ĐƯỢC CĂN HỘ CÓ GIÁ DƯỚI 50 TRIỆU ĐỒNG/M2 Ở THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản thành phố Thủ Đức liên tục ghi nhận sự lập đỉnh liên tục. Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, mức giá bán căn hộ trung bình tại thị trường Tp.HCM đạt 75,4 triệu đồng, tăng 8% theo quý và tăng 27% theo năm, mức tăng sau mỗi đợt mở bán từ 5 - 10%.

Mở đầu cho chu kỳ bất động sản tăng giá nhanh tại thành phố Thủ Đức, đầu tiên phải kể đến sự kiện đấu giá đã vô tình đẩy giá đất địa phương lên cao cũng như thu hút lượng lớn nhà đầu tư tìm về để chốt chọn sản phẩm đúng ý. Kèm theo đó là sự biến động chính trị thế giới khiến giá dầu leo thang gây áp lực lên các ngành hàng vận chuyển trong đó có xây dựng.

Nói về câu chuyện giá bất động sản thành phố Thủ Đức, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam từng nhận định, nguồn cung giá dưới 50 triệu đồng/m2 thời điểm này là "hàng hiếm", có khả năng thu hút sự chú ý từ người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư. Người có nhu cầu ở thực sẽ hiểu đây là cơ hội còn sót lại để họ tìm kiếm nơi an cư trong khi nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng tăng giá của thị trường bất động sản thành phố Thủ Đức.

Biểu đồ cho thấy sự tăng giá liên tục của bất động sản tại Tp.HCM.

Thành phố Thủ Đức có vị trí chiến lược khi là cửa ngõ miền Nam và nằm trong trục tứ giác kinh tế chủ lực miền Nam là Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong tương lai, thành phố Thủ Đức sẽ bứt phá trở thành đầu tàu dẫn dắt kinh tế của vùng. Do đó, việc sở hữu căn hộ tại đây không chỉ là sự thức thời mà là xu thế tất yếu.

Trên bình diện thị trường, tại thành phố Thủ Đức, khảo sát trên 10 dự án đang chào bán mức giá đã có sự chênh lệch lớn. Cụ thể với giá thấp nhất là dự án Fiato Premier 50 - 55 triệu đồng/m2, Urban Green là 65 - 70 triệu đồng/m2, Beverly Solari 55 - 65 triệu đồng/m2, The 9 Stellars 68 - 78 triệu đồng/m2, cao nhất đang là dự án King Crown Infinity chạm mốc 95 - 110 triệu đồng/m2.

Từ đó cho thấy, tại trung tâm thành phố Thủ Đức, hiện chỉ có duy nhất một dự án căn hộ đạt đủ tiêu chuẩn cao cấp cả về quy hoạch kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, dịch vụ, hạ tầng xã hội và chất lượng bàn giao cao cấp nhưng còn tầm giá trên dưới 40 triệu đồng/m2 là khu phức hợp MT Eastmark City.

CÓ GÌ Ở CĂN HỘ CAO CẤP VEN SÔNG GIÁ DƯỚI 40 TRIỆU ĐỒNG/M2 TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC?

MT Eastmark City sở hữu giá trị kép “nhất vị - nhị hướng" khi tọa lạc ngay vị trí trọng yếucủa thành phố -Thủ Đức, sở hữu 3 mặt tiền đường Vành Đai 3, Trường Lưu và Lò Lu nối dài. Các tuyến đường này sau khi đi vào vận hành sẽ góp phần gia tăng lực đẩy cho sự phát triển của Thủ Đức cũng giúp dự án đón đầu biên độ lợi nhuận trong tương lai.

Đây cũng là dự án có quy mô lớn hàng đầu khu vực khi được phát triển theo mô hình khu phức hợp all - in - one với với tổng thể quy hoạch diện tích đất 15ha, cung cấp các loại hình căn hộ - văn phòng - shophouse cùng quần thể hơn 100 tiện đa tầng trải dài. đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống mà không phải đi đâu xa.

Mang đến bộ sưu tập sản phẩm đa dạng MT Eastmark City có các loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, căn duplex. Điểm đặc biệt trong thiết kế chính là toàn bộ căn hộ đều sở hữu ban công rộng thoáng và xuyên suốt, không chỉ tối ưu diện tích sống mà còn giúp gia chủ đón nhận sinh khí, năng lượng tốt từ thiên nhiên. An ninh 4 lớp từ trong ra ngoài đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Dự án này mang đến chất lượng sống “sang, xịn” với chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp. Căn hộ được thiết kế tinh tế, lựa chọn nội thất từ loạt thương hiệu nổi tiếng như gỗ chống cháy An Cường, thiết bị vệ sinh từ những thương hiệu châu Âu hàng trăm năm tuổi như Duravit và Hansgrohe……- vốn là những tiêu chuẩn thường có ở căn hộ cao cấp giá trên 60-70 triệu đồng/m2.

Sảnh đón MT Eastmark City được với phong cách thiết kế sang trọng nâng tầm chuẩn sống cho cư dân dự án.

Có thể nói, MT Eastmark City là cơ hội “khó có thể xuất hiện lần thứ 2" để sở hữu căn hộ cao cấp ven sông hiếm hoi tại thành phố Thủ Đức mà vẫn còn trong tầm giá “dễ chịu”. Số lượng còn lại không nhiều, chỉ hơn 600 căn trong đợt giới thiệu sắp tới cũng khiến nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực cần tranh thủ tận dụng.