Cơ hội đầu tư tại shoptel biển An Bàng

Như "viên ngọc bích" của Hội An, bãi biển An Bàng cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp tĩnh lặng và nét hoang sơ còn nguyên vẹn. Bất động sản nghỉ dưỡng khu vực này vì thế cũng thu hút các nhà đầu tư, nhất là các dự án quy mô, mang giá trị bền lâu.

BIỂN AN BÀNG: VIÊN NGỌC QUÝ CỦA HỘI AN

Hội An, "Thành phố tuyệt vời nhất thế giới" do Travel and Leisure Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ bình chọn, đã có sự bùng nổ trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng những năm gần đây.

Đặc biệt, bất động sản khu vực bãi biển An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh luôn được các nhà đầu tư "sành sỏi" săn lùng nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, trong trẻo, khí hậu ôn hòa và quỹ đất hữu hạn, quy hoạch chặt chẽ theo định hướng chung của bất động sản di sản Hội An.

Do đó, các dự án khu vực này cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là khu vực tiềm năng rất lớn sẽ tiếp tục bùng nổ với các dự án quy mô cùng định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp.

Thời điểm này, bất động sản Đà Nẵng, Hội An đang trong vùng giá hấp dẫn để chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới khi ngành du lịch dần sôi động trở lại. Bà Lê Minh Phượng, nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi mong muốn có một nơi vừa có thể nghỉ dưỡng lại đầy đủ dịch vụ tiện ích đi kèm, vì vậy, tôi chọn bất động sản ven biển An Bàng tại dự án La Queenara bởi vẻ đẹp thiên nhiên cũng như giá trị đầu tư bền vững. Đây cũng khối tài sản mang đến khả năng khai thác lợi nhuận thụ động bền vững thông qua kinh doanh hoặc cho thuê".

SHOPTEL BIỂN SỞ HỮU LÂU DÀI

Khác với những dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển thương mại có pháp lý sở hữu 50 năm, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara quy mô lên đến 200 ha là số ít dự án được chứng nhận sở hữu lâu dài, thuộc quy hoạch đô thị của tỉnh Quảng Nam.

Tọa lạc tại vị trí độc tôn đón khách từ Đà Nẵng đến Hội An, La Queenara cách bãi biển An Bàng chỉ 200m với con đường hầm sang biển, nơi mỗi chủ nhân đều được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng tư tại bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn trải dài.

Thiên nhiên ưu đãi "cận biển kề sông", nhiều chuyên gia bất động sản cho đây là vị trí mang đến nhiều lợi thế, tạo sự hưng thịnh và mang tới lợi ích về sức khỏe. Mặt khác, La Queenara là dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng gần biển, sở hữu hệ sinh thái phức hợp trên 200 tiện ích, bao gồm cả sân golf, khu thể thao… chứng tỏ đẳng cấp, tầm nhìn của mỗi chủ nhân.

Chia sẻ về phong cách độc đáo của dự án, Bà Catarina Martins Marques Canas, Giám đốc thiết kế - Công ty thiết kế kiến trúc Baumschlager Eberle Architekten (BEA) cho biết: "La Queenara là một dự án đặc biệt khi có nhiều ưu đãi từ thiên nhiên như bãi biển An Bàng tuyệt đẹp, sông Cổ Cò trong xanh, cùng những khu vườn xanh mát và tiện ích hiện đại, đầy đủ các tiêu chuẩn của một đô thị sinh thái thông minh… tất cả mang đến trải nghiệm đáng giá và nâng cao chất lượng cuộc sống".

100% shoptel của La Queenara đều từ 4 - 5 tầng có 2 mặt đường, bể bơi, sân vườn riêng, ban công tại mặt trước và sau nhà cùng khu cafe ngoài trời tại tầng mái nhìn trọn bể bơi và các tiện ích phân khu. Sở hữu một sản phẩm "thương mại" theo chuẩn nghỉ dưỡng, nơi mang đến cuộc sống trọn vẹn và đầu tư, khai thác lợi nhuận tối ưu lên tới 100 triệu đồng/ tháng từ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, spa...

Để tăng cơ hội sinh lời tới khách hàng, nhiều chương trình ưu đãi giao dịch được áp dụng cho La Queenara như chiết khấu lên đến 4 % cho khách hàng thanh toán nhanh, lãi suất vay vốn 0% đến khi bàn giao nhà.

Quy tụ tất cả sự tiện nghi, hiện đại đẳng cấp hàng đầu, La Queenara trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ, một tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí sôi động sẽ thay đổi diện mạo bất động sản khu vực miền Trung thời gian tới.

