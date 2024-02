Cơ hội hiếm có để sở hữu nhà trước Tết?

THỜI ĐIỂM LÝ TƯỞNG ĐỂ MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Những ngày này, anh Duy Tùng (32 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân) đang tất bật dọn dẹp căn hộ mới để đón Tết tại thành phố sầm uất phía Đông Hà Nội. Anh Tùng chia sẻ, cận Tết là thời điểm bất động sản có giá tốt vì thế ngay từ sớm anh đã khoanh vùng dự án muốn mua, tập trung theo dõi thị trường, liên tục tìm kiếm, sàng lọc cho đến khi tìm thấy căn hộ ưng ý trong tầm giá là mua luôn.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy càng về cuối năm, càng có nhiều nhà đầu tư, người mua tìm kiếm các cơ hội với bất động sản và mạnh dạn rút “hầu bao”. Các chuyên gia cho rằng, giai đoạn cận Tết là thời điểm lý tưởng để người mua tranh thủ săn lùng bất động sản khi các chủ đầu tư đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn.

Đặc biệt, thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản đang được trợ lực sau hàng loạt động thái tháo gỡ nhiều mặt của Chính phủ. Bởi thế, nếu biết chọn lựa đúng, đây là thời điểm người mua vừa có nhà, vừa kiếm được lợi nhuận tốt.

Ông Ngô Trung (TP.HCM) tận dụng thời điểm cận Tết đã xuống tiền mua căn hộ thuộc Đại đô thị tại khu Đông TP.HCM nhằm tận dụng chính sách đảm bảo lãi suất trong dài hạn của chủ đầu tư. “Đây là thời điểm đặc biệt khi giá địa ốc đang ở vùng giá tốt trước khi bước sang chu kỳ tăng mạnh. Với lãi suất đảm bảo, thêm các chiết khấu, giảm giá trực tiếp từ chủ đầu tư, người mua sẽ có tăng thêm biên độ lợi nhuận khi bán ra”, ông Trung phân tích.

Theo Tiến sĩ Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Dat Xanh Services, thị trường bất động sản hiện đã đi đến giai đoạn cuối của thời kỳ khó khăn. Những chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt hơn cho người dân đang là những dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn phục hồi.

CƠ HỘI HIẾM CÓ ĐỂ MUA NHÀ TRẢ GÓP LÃI SUẤT THẤP

Nằm trong số ít các chủ đầu tư liên tục đưa ra thị trường các chính sách thu hút, hỗ trợ người mua, mới đây Vinhomes gây chú ý khi tung ra chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính”. Theo đó, với số vốn tự có 30% giá trị căn hộ, khách hàng có thể sở hữu ngay nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Phần giá trị còn lại sẽ được hỗ trợ trả góp với thời hạn khoản vay lên tới 15 năm.

Dự án The Beverly dẫn đầu thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM với nhiều ưu điểm vượt trội.

Đặc biệt, trong suốt thời gian vay, người mua, nhà đầu tư gần như được “quẳng gánh lo” áp lực tài chính. Trong 2 năm đầu, người mua được hưởng mức lãi suất 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng. Kể từ năm thứ 3 trở đi cho đến hết thời gian trả góp, chủ đầu tư đảm bảo lãi suất người mua chi trả tối đa là 9,5%/năm.

Trong trường hợp lãi suất thực tế ngân hàng thấp hơn, người mua hưởng theo mức lãi suất ngân hàng áp dụng, còn nếu lãi suất thực tế cao hơn, ngời mua được đảm bảo tối đa ở mức 9,5%/năm, phần chênh lệch được Vinhomes chi trả toàn bộ cho ngân hàng.

Thực tế, chính sách “khủng” của Vinhomes đang tác động tích cực tới tâm lý thị trường. Ông Xuân Thùy, đại diện Văn phòng môi giới tại Quận Gia Lâm (Hà Nội) cho rằng, chính sách trả góp đã cởi bỏ “nút thắt” lãi suất cho nhà đầu tư. Nếu so sánh với lãi suất ở mức 7-8% đang được các ngân hàng áp dụng trong 1 hoặc 3 tháng thì mức hỗ trợ 7%/năm kéo dài trong 2 năm của Vinhomes thuộc nhóm tốt nhất trên thị trường.

Ngoài ra, lãi suất thả nổi dù đã hạ nhiệt tại các ngân hàng nhưng vẫn đang ở mức 11-12%/năm. Mức lãi suất hỗ trợ tối đa 9,5%/năm kéo dài trong 13 năm cho thấy Vinhomes đang tạo cơ hội lớn để người mua sớm sở hữu nhà, từ đó thúc đẩy sức mua cho toàn thị trường.

“Bất động sản Vinhomes nổi tiếng mang lại giá trị sống vượt trội cho cư dân, tính thanh khoản cực tốt. Bởi thế, nếu biết nắm bắt, hiện tại là thời cơ vàng cho nhà đầu tư, người mua nhà”, ông Thùy đánh giá.