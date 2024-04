Cơ hội mua nhà cho gia đình trẻ

Theo thống kê, trung bình từ 2018 - 2022, dân số TP.HCM tăng 200.000 người/năm, quy mô hộ gia đình tăng 61.000 hộ/năm, số cặp kết hôn mới hàng năm là 41.000. Đây cũng là nhóm khách hàng tạo lực cầu quan trọng trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, bài toán tài chính nào sẽ phù hợp với gia đình trẻ trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh là vấn đề khiến không ít cặp vợ chồng trì hoãn mục tiêu có nhà.

LƯU Ý GÌ KHI MUA NHÀ?

Theo chuyên gia từ Savills Việt Nam, có 3 câu hỏi người mua nhà cần quan tâm trước khi mua nhà: nhu cầu về nhà ở; mức tiền tích lũy hiện có, khả năng vay vốn; dòng tiền hàng tháng để thanh toán gốc và lãi vay.

Về nhu cầu, đối với vợ chồng trẻ, căn hộ là loại hình đang được ưa chuộng hơn cả vì tính an ninh, tiện ích ngay dưới chân nhà và cộng đồng cư dân. Để an tâm an cư lạc nghiệp, người mua nhà nên lưu ý những dự án có vị trí kết nối thuận tiện; hạ tầng tiện ích giáo dục, thương mại, y tế xung quanh; uy tín chủ đầu tư thông qua những dự án đã triển khai trước đó và tiến độ xây dựng thực tế.

Về tài chính hiện có, người mua nhà cần có trong tay ít nhất 30% số vốn, lý tưởng nhất là 50%, phần còn lại có thể vay ngân hàng. Chọn ngân hàng có lãi suất ưu đãi, hạn mức cho vay tối ưu so với khả năng tài chính và thời gian cho vay linh hoạt sẽ giúp vợ chồng trẻ dễ dàng cân đối tài chính.

Về dòng tiền chi trả hàng tháng, giới chuyên gia tài chính khuyên người mua nên áp dụng quy tắc 28/36. Theo đó, bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập để thanh toán khoản vay mua nhà hàng tháng, hoặc tối đa 36% nếu bạn không có các khoản vay tiêu dùng khác ngoài mua nhà. Điều này giúp bạn cân đối được khoản tiền cho việc mua nhà và các nhu cầu chi tiêu trong gia đình, giáo dục cho con cái, tích lũy dự phòng…

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý người mua nhà đang đứng trước thời điểm phù hợp nhất để mua nhà khi lãi suất đã giảm mạnh về mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, nhiều chủ đầu tư tung các ưu đãi kích cầu, tạo cơ hội để khách hàng có nhu cầu thực dễ dàng sở hữu nhà.

MUA NHÀ, CHỈ THANH TOÁN 2,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Dự định ra ở riêng, từ đầu năm nay, vợ chồng chị Oanh (quận Bình Tân) đã lên kế hoạch mua nhà và tìm hiểu nhiều dự án tại khu Tây để gần nhà bố mẹ, giá nhà cũng “mềm” hơn so với các khu vực khác trong thành phố.

Chị Oanh cho biết sau thời gian khảo sát thực tế cũng như cân nhắc các chính sách bán hàng, gia đình chị quyết định chọn căn hộ 2 phòng ngủ, dự án Akari City giai đoạn 2 do Nam Long và 2 đối tác từ Nhật Bản phát triển.

Akari City tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt.

Ghi nhận thực tế, Akari City là nguồn cung căn hộ sơ cấp hiếm hoi tại khu Tây và là dự án có mức giá cạnh tranh bậc nhất thị trường căn hộ TP.HCM hiện nay - từ 45 triệu đồng/m2.

Người mua nhà chỉ cần vốn ban đầu 30% giá trị căn hộ và thanh toán chia nhỏ nhiều đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70%. Trong vòng 2 năm, không cần trả gốc, chỉ trả duy nhất số tiền lãi suất cố định 1%/năm. Cụ thể, với căn hộ 2 phòng ngủ gia đình chị Oanh mua, sau khi nhận nhà về ở (quý 4/2024), mỗi tháng, chị chỉ thanh toán số tiền 2,5 triệu đến tháng 8/2026.

“Số tiền này thậm chí thấp hơn rất nhiều so với chi phí thuê căn hộ trung bình hiện nay. Chính sách này của chủ đầu tư giúp vợ chồng giảm áp lực thanh toán hàng tháng, có thêm thời gian tích góp để chi trả cho những năm sau”, chị Oanh chia sẻ.

Akari City giai đoạn 1 đang là chốn an cư của gần 2.000 gia đình, giai đoạn 2 sẽ bàn giao vào cuối năm nay.

Bên cạnh giá hợp lý và chính sách đồng hành thiết thực, Akari City còn “được lòng” các gia đình trẻ bởi vị trí thuận tiện trên đại lộ Võ Văn Kiệt, kết nối thông suốt vào trung tâm thành phố, các quận lân cận và về miền Tây. Trong khoảng cách 5-15 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích quan trọng như trường học liên cấp, Aeon Mall, bệnh viện quốc tế, bến xe miền Tây, siêu thị…

Akari City quy mô 8,5ha là một trong các dự án trọng điểm mà Nam Long đang tập trung triển khai những năm qua. Giai đoạn 1 của dự án bàn giao cuối năm 2021 hiện đã hình thành cộng đồng hiện đại, văn minh với gần 2.000 gia đình an cư. Giai đoạn 2 gồm 4 tháp AK7, 8, 9 và NEO đang được hoàn thiện tiện ích nội khu và bên trong căn hộ để bàn giao vào cuối năm.

