“Cơ hội sở hữu đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire” thu hút hơn 500 nhà đầu tư Hải Phòng

Sáng ngày 14/8, hơn 500 nhà đầu tư Hải Phòng đã tham dự và lựa chọn sản phẩm trong sự kiện “Cơ hội sở hữu kiệt tác kỳ quan đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire” tại Grand Ballroom, Vinpearl, khu đô thị Vinhomes Imperia, Hải Phòng.

SỨC NÓNG NGAY TẠI SỰ KIỆN MỞ BÁN

Là kênh tích sản tiềm năng với ứng dụng đa tầng: an cư - đầu tư - cho thuê - nghỉ dưỡng cùng mức giá bán hợp lý và chính sách bán hàng ưu đãi, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire vẫn luôn hút trọn sự quan tâm của các nhà đầu tư Hải Phòng cũng như trên toàn quốc.

Sự quan tâm đó thể hiện rõ nét thông qua sự kiện “Cơ hội sở hữu kiệt tác kỳ quan đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire” tổ chức vào sáng 14/8, tại phòng họp Grand Ballroom, Vinpearl thuộc khu đô thị Vinhomes Imperia (Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng). Sự kiện đã thu hút hơn 500 nhà đầu tư đất Cảng tới tham dự, đồng thời xác lập kỷ lục mới: Cháy toàn bộ giỏ hàng trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ về kết quả này, ban tổ chức cho biết, sự kiện đã diễn ra thành công rực rỡ với hơn 100 căn biệt thự được các nhà đầu tư Hải Phòng đặt mua thành công. Tính trung bình, cứ 10 khách hàng tham dự sự kiện thì có 1 khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của những sản phẩm bất động sản “đẻ trứng vàng” này. Đây là minh chứng khẳng định sức nóng của dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường hiện tại.

HƯỞNG LỢI TỪ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ĐẶC BIỆT

Không phải ngẫu nhiên mà dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire lại được đông đảo các nhà đầu tư Hải Phòng săn đón đến vậy. Nguyên nhân đầu tiên chính là từ chính sách bán hàng đặc biệt được chủ đầu tư công bố tại sự kiện.

Cụ thể, những căn hộ tại dự án này sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng kể từ ngày giải ngân. Đối với 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo biến động lãi suất.

Dự án được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt.

Như vậy, ân hạn gốc của khách hàng sẽ được hỗ trợ lên tới 30 tháng. Đây là mức hỗ trợ vô cùng ưu đãi, chưa từng có tại các dự án bất động sản khác trên thị trường hiện nay và có thể đem lại nhiều lợi thế cho khách hàng.

Cũng trong sự kiện, tất cả các khách hàng đều có cơ hội nhận quà tặng may mắn từ ban tổ chức thông qua chương trình bốc thăm may mắn. Hàng loạt những phần quà giá trị như: Vàng SJC 9999, thẻ VinID trị giá 3 triệu đồng, thẻ VinID trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các chủ nhân may mắn như món quà tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn Vinhomes Ocean Park 2.

LỢI THẾ ĐỘC TÔN CHỈ CÓ TẠI VINHOMES OCEAN PARK 2 - THE EMPIRE

Là một trong những khách hàng “chốt đơn” sớm nhất tại sự kiện, anh Lê Tiến, một cư dân đang sinh sống tại Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire không chỉ được chủ đầu tư ưu ái khi áp dụng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt mà còn có chất lượng vượt trội. Từ vị trí siêu kết nối đến hệ thống tiện ích “tất cả trong một” siêu hoàn thiện, đại đô thị này xứng đáng là một ngôi nhà đáng sống, một tài sản đầu tư chất lượng với tiềm năng tăng giá cao, lợi nhuận lớn.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sở hữu vị trí siêu kết nối.

Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sở hữu ưu thế về vị trí khi nằm ở khu vực tập trung nhiều công trình giao thông trọng điểm đã đi vào hoạt động, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy, quốc lộ 5 kéo dài... Nhờ đó, cư dân đại đô thị có thể tiếp cận nhanh chóng với khu vực trung tâm cũng như các tỉnh xung quanh.

Bên cạnh đó, đại đô thị còn sở hữu hàng loạt tiện ích chất lượng cao như tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park rộng 18ha cùng chuỗi dịch vụ quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi tích hợp với giai đoạn 1, gồm hai trung tâm thương mại Vincom, hai hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, hai bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao... giúp đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập và chăm sóc sức khỏe cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Cũng chính vì sở hữu nhiều ưu thế, dự án được đánh giá có tiềm năng tăng giá dài hạn trong tương lai. Trước sức hút khó cưỡng của dự án, sau sự kiện, phần đông các nhà đầu tư đất Cảng cũng đã đăng ký tham quan trải nghiệm dự án với các đại lý phân phối chính thức.

* Thông tin chi tiết:

