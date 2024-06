Cổ phiếu blue-chips quá yếu, thị trường phục hồi bất thành

Những nỗ lực cân bằng lại sau phiên giảm sốc cuối tuần trước đã không đạt kết quả. Nhóm cổ phiếu blue-chips dù có nỗ lực của VIC, HPG nhưng không có dòng tiền đủ mạnh, hầu hết tạo bull-trap trong phiên sáng nay, khiến VN-Index chỉ có vài phút tăng vượt tham chiếu trước khi giảm trở lại. Thanh khoản duy trì mức cao cho thấy áp lực bán vẫn còn.

VN-Index đạt đỉnh lúc 10h23, tăng khoảng 3,2 điểm so với tham chiếu nhưng độ rộng cũng không thoát khỏi tình trạng áp đảo ở phía đỏ với 177 mã tăng/204 mã giảm. Từ đỉnh này chỉ số trượt giảm khoảng 6,8 điểm, để mất 3,6 điểm so với tham chiếu (-0,28%). Độ rộng rất tệ với 144 mã tăng/273 mã giảm.

Nỗ lực phục hồi bất thành vẫn do các cổ phiếu dẫn dắt không làm tốt nhiệm vụ, một phần do dòng tiền vào yếu. Thanh khoản rổ VN30 giảm gần 10% so với phiên trước, đạt khoảng 3.737 tỷ đồng, thấp nhất 6 phiên. HPG tăng 1,03%, VIC tăng 1,31% là hai cổ phiếu trụ duy nhất đáng kể. Tuy nhiên ngay cả hai mã này cũng chịu sức ép, HPG tụt giảm gần 1,84% so với mức đỉnh giữa phiên và VIC cũng tụt khoảng 0,93%.

VN30-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,58%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa sàn HoSE. Midcap giảm 0,26%, Smallcap giảm 0,01%. Rổ blue-chips chỉ có 7 mã tăng/21 mã giảm với một nửa số mã trong rổ đã trượt giảm hơn 1% so với giá cao nhất giữa phiên. Đây là biên độ bull-trap khá rộng.

VN-Index để mất 3,6 điểm sáng nay khiến tín hiệu kỹ thuật kém đi khi giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Dĩ nhiên mức đóng cửa mới mang tính quyết định, nhưng chiều nay có thêm lượng hàng khá lớn về tài khoản lại đúng là lượng giao dịch tại đỉnh cao nhất của đợt bull-trap vượt đỉnh vừa rồi. Nhịp trượt giảm của các blue-chips sáng nay là tín hiệu bất lợi vì lượng hàng về chiều nay sẽ lớn hơn.

Với 144 cổ phiếu đang đi ngược dòng, 64 mã đang tăng hơn 1% tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhóm cổ phiếu thép khá nổi bật với HSG tăng 5,52% thanh khoản 584,4 tỷ đồng; HPG tăng 1,03% với 524,4 tỷ; NKG tăng 3,11% với 243,4 tỷ. Các mã khác như HAH tăng 3,02%, GEX tăng 1,05%, VSC tăng 1,35%, VTP tăng 2,76% đều đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng sáng nay.

Thanh khoản nhóm tăng mạnh nhất thị trường nói trên tập trung khoảng 29% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Dù vậy dòng tiền rất tập trung với 95% chỉ nhờ 20 cổ phiếu hàng đầu – cũng là 20 mã đạt giao dịch từ 20 tỷ đồng trở lên. Điều này cho thấy vẫn có dòng tiền đơn lẻ hoạt động và tạo hiệu quả nhất định, nhưng đó không phải là cơ hội trên bình diện rộng.

Phía giảm cũng đang có 75 mã mất trên 1% giá trị, thanh khoản chiếm gần 20% sàn. Nhiều hơn về số lượng nhưng ít hơn về mức độ tập trung vốn là một tín hiệu tốt. Không nhiều cổ phiếu xuất hiện tình trạng bán tháo. MWG giảm 2,86% thanh khoản 311,2 tỷ đồng; HDB giảm 2,3% với 100,4 tỷ; MSN giảm 1,41% với 229, 4 tỷ; HCM giảm 1,38% với 361,9 tỷ; DBC giảm 1,14% với 116,5 tỷ là đáng kể nhất.

Như vậy phần lớn thị trường sáng nay dao động trong biên độ hẹp, kể cả nhóm tăng hay nhóm giảm so với tham chiếu. Một nguyên nhân là nhịp trượt giảm cũng chỉ mới bắt đầu từ khoảng giữa phiên sáng và tốc độ giảm giá khác nhau. VN-Index cũng chỉ mới đỏ từ khoảng 10h50 trở đi, Midcap là hơn 11h và VNSamllcap chỉ vài phút cuối phiên. Trạng thái giảm và biên độ giảm có thể thay đổi trong phiên chiều nếu như sức ép từ lượng cổ phiếu mới về tài khoản gia tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 456 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào VHM -83,8 tỷ, HCM -64,6 tỷ, HPG -64,2 tỷ, MSN -49,3 tỷ, HDB -48 tỷ, VNM -46 tỷ, CMG -45,9 tỷ. Phía mua có HSG +83,2 tỷ, HAH +21,3 tỷ, EVF +21,1 tỷ. Đây là phiên sáng bán ròng thứ 30 liên tiếp trên sàn này.