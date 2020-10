Cổ phiếu ngân hàng lèo lái các quỹ đầu tư vào bờ

Báo cáo của quỹ đầu tư ngoại Vietnam Holding mới nhất chốt sổ tháng 9/2020 cho thấy, hiệu suất đầu tư của quỹ đã tăng 4% trong tháng vừa qua.



Điều này khiến hiệu suất đầu tư 9 tháng đầu năm còn -6,7%, tích cực hơn so với kết quả cuối tháng trước đó.

Tại báo cáo này, Vietnam Holding đánh giá ngành ngân hàng đang nổi bật ở Việt Nam, không giống như nhiều nước phát triển hiện nay. Các ngân hàng Việt Nam được quản lý chặt chẽ hơn nhiều ngành khác, do đó phải thực hiện các tiêu chuẩn tốt nhất, thúc đẩy các nhà băng duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn cũng như khả năng phục hồi hoạt động.

Vietnam Holding cho rằng năm 2021 có thể chứng kiến lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ từ các ngân hàng nhờ nền kinh tế hồi phục (mức tăng trưởng GDP dự báo 7-8%).

Top 10 danh mục của quỹ đầu tư này có sự góp mặt của 2 đại diện ngân hàng là CTG và VCB với tỷ trọng đầu tư lần lượt là 4,6% và 4,2% NAV. So với hồi đầu năm, tổng giá trị đầu tư vào ngành ngân hàng của VNH đã tăng từ 7% NAV lên tới 20%. Ngân hàng là ngành có tỷ trọng đầu tư cao thứ 2 hiện nay của quỹ.

VNH mới chỉ bắt đầu tăng đầu tư vào VCB từ tháng 4/2020 và CTG từ tháng 8 trong khi lại giảm mạnh đầu tư vào MBB.

Tính đến cuối tháng 9/2020, cổ phiếu VCB mặc dù giảm 7,3% so với hồi đầu năm, tuy nhiên so với đầu tháng 4 thì cổ phiếu này đã tăng tới 29,3%. Còn CTG, chốt giá cuối tháng 9 đã tăng 23% so với đầu năm, riêng trong 2 tháng 8 và tháng 9 đã tăng trưởng 22%.

Dù hiệu suất chưa thoát âm nhưng với sự tịnh tiến thị giá các cổ phiếu ngân hàng đã đặt ra cho VNH sự kỳ vọng lớn vào nhóm ngành này.

Minh chứng rõ nhất trong việc cổ phiếu ngân hàng kéo quỹ vào bờ là PYN Elite. Cuối tháng 9 vừa qua, quỹ đầu tư Phần Lan này đã công bố hiệu suất 9 tháng đạt 2,4% (cuối tháng 8 vẫn còn -2,38%).

Top 12 danh mục của PYN Elite hiện có tới 6 mã chứng khoán ngành ngân hàng, bao gồm: CTG (tỷ trọng đầu tư 9,87%), TPB (9,57%), HDB (9,48%), BVB (2,84%), LPB (2,64%) và MBB (2,49%).

Cổ phiếu ngành ngân hàng được bổ sung nhiều hơn so với hồi đầu năm. Vào đầu 2020 top 12 nắm giữ của PYN chỉ có 3 mã TPB, HDB và CTG thuộc nhóm ngân hàng. Dù đã tăng tỷ trọng đầu tư vào 3 mã này trong tháng 1-2 tuy nhiên phải đến tháng 8, tháng 9, danh mục mới có sự thay đổi rõ rệt: Tháng 8, PYN tăng đầu tư vào cổ phiếu BVB của Ngân hàng Bản Việt vừa lên sàn vào hồi tháng 7, đưa cổ phiếu này vào top 10 nắm giữ. Tháng 9, PYN Elite tăng đầu tư thêm vào LPB và MBB, đưa 2 cổ phiếu này vào vị trí nắm giữ nhiều thứ 11 và 12, thay thế cho PAN và KDH.

Chỉ trong 2 tháng (tháng 8-9/2020), thị giá cổ phiếu các ngân hàng cải thiện vượt bậc, nhiều mã tăng mạnh trên 20% như LPB (35,7%), HDB (28,2%), MBB (21,8%), CTG (22%) đã giúp PYN Elite cải thiện đáng kể hiệu suất đầu tư. Trong danh mục của PYN duy chỉ có BVB đang diễn tiến khá chậm với mức tăng trong 2 tháng chỉ khoảng 4,9%.

Tương tự là VEIL - Dragon Capital, Quỹ ngoại lớn nhất thị trường VEIL này đang nắm giữ 4 cổ phiếu ngân hàng trong top 10 bao gồm ACB (8,91%), VCB (8,79%), MBB (3,96%) và VPB (3,31%). Hiện tỷ trọng đầu tư của VEIL vào nhóm ngân hàng là 25,83%, xếp thứ 2 sau ngành bất động sản (26,97%).

Các mã ngân hàng VEIL nắm giữ cũng tăng trưởng tốt trong giai đoạn qua, giúp VEIL kịp về bờ vào cuối tháng 9 với mức hiệu suất 0,15% so với đầu năm.